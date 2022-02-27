Карпович: каждый белорус мог высказать предложения и быть участником конституционного процесса

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый белорус мог высказать свои предложения и быть участником конституционного процесса. Об этом заявила в эфире телеканала "Беларусь 1" заместитель председателя Конституционного суда Наталья Карпович, сообщает БЕЛТА.

"Изменения в Конституцию подготовлены сообща. С самого начала вся работа по подготовке этих изменений была сфокусирована на том, чтобы обеспечить возможность для каждого гражданина высказать свои предложения и быть участником конституционного процесса. Сегодня мы видим, что это был очень правильный подход", - сказала Наталья Карпович.

По ее словам, получены два основных результата. "Во-первых, сами изменения в Конституцию сформированы с участием практически всех граждан. Во-вторых, в ходе этой совместной работы наше общество действительно консолидировалось, осознало общие приоритеты, которые значимы для каждого гражданина", - обратила внимание зампредседателя Конституционного суда.

"Поскольку граждане были основными инициаторами и участниками изменения конституционных норм, многие нормы направлены на совершенствование конституционно-правового статуса личности. Прежде всего это система гарантий функционирования нашего социального государства. Укрепляются гарантии социальных прав граждан, например в части пенсионного обеспечения, права на образование, здравоохранение. Кроме того, расширяются и укрепляются возможности участия граждан в осуществлении народовластия", - добавила Наталья Карпович.-0-