Карпович: Конституционная комиссия не поддержала ограничение избирательного права 20-70 годами

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционная комиссия практически единодушно не поддержала предложение касательно введения возрастного ценза в отношении всеобщего избирательного права. Об этом заявила в эфире телеканала СТВ заместитель председателя Конституционного суда Беларуси Наталья Карпович, сообщает БЕЛТА.

Рассказывая о поступающих в комиссию предложениях, Наталья Карпович перечислила некоторые, которые представляют определенный интерес. Например, касающиеся конкретизации статуса политических партий как участников избирательного процесса. Дополнительно будут изучены предложения по введению элементов пропорциональной избирательной системы.

Наталья Карпович подчеркнула, что пока Конституционная комиссия не принимала окончательных решений по озвученным предложениям. В том числе "о целесообразности закрепления этих подходов в тексте Конституции".

"Предложения оцениваются с точки зрения того, насколько они отвечают интересам и перспективам развития нашего общества. Как они будут, например, в сфере избирательной укреплять гражданское согласие, способствовать стабильности развития нашего общества. Предложения поступают самые разные. Некоторые из них изначально являются совершенно неприемлемыми с социальной и правовой точек зрения", - добавила она.

В частности, Конституционной комиссией не было поддержано предложение, касающееся возрастного ценза в отношении всеобщего избирательного права. "Было высказано практически единодушное мнение членов Конституционной комиссии о неприемлемости такого рода изменений части 1 статьи 64 Конституции, которая на сегодняшний день определила в соответствии с международными стандартами, что активное избирательное право принадлежит гражданам с момента их совершеннолетия - с 18 лет. Никаких оснований для введения ограничений не имеется", - сказала Наталья Карпович.

Она выразила удивление по поводу того, что некоторые СМИ необоснованно преподносят информацию о том, что такое предложение является предметом конкретного рассмотрения. "Эта информация не соответствует действительности", - заключила зампредседателя Конституционного суда.-0-