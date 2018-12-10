"Карта гостя" II Европейских игр поступила в продажу

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный формат "Карты гостя", брендированной для II Европейских игр, поступил в продажу, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник центра "Карты гостя" УП "Мингорсправка" Александр Шифрин.

Карта рассчитана на 10 дней (240 часов) и стоит Br16,5. На это время ее обладателю предоставляются скидки от 10% до 64% на посещение музеев и музейных комплексов Минска и окрестностей, экскурсий, аквапарка. Также в течение трех лет после приобретения карты по ней можно на 5-20% дешевле купить товары и получить услуги в объектах сопутствующего сервиса - отелях, ресторанах и кафе, магазинах торговых сетей, пунктах проката автомобилей и велосипедов.

Как отметил Александр Шифрин, "Карта гостя" II Европейских игр активируется с 17 июня накануне значимых международных соревнований. "Предлагаем спортсменам и болельщикам заранее спланировать экскурсионную программу и отдых в Беларуси, воспользовавшись бонусами", - отметил Александр Шифрин.

Туристический проект "Карта гостя" (Minsk Card. Cities&Regions of Belarus) реализуется "Мингорсправкой" при поддержке Министерства спорта и туризма, Министерства культуры, Мингорисполкома и Миноблисполкома, информационно-туристического центра "Минск" по государственной программе развития туризма "Беларусь гостеприимная" на 2016-2020 годы. В нем участвуют музеи, галереи, зоопарки, аквапарки, отели, рестораны, кафе, торговые объекты, пункты проката автомобилей и велосипедов, которые предоставляют бонусы и скидки.

Если первоначально в проекте было 74 объекта Минска и Минского региона, то в настоящее время он объединяет более 200 по всей республике. К новому туристическому сезону их будет более 1 тыс. Купить "Карту гостя" можно в точках продаж, а также онлайн. Вся информация доступна на сайте проекта на английском и русском языках.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в девяти видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.-0-