Картина дня: 100-летие БНТУ, ГПК об ограничении выезда и аллея креативных елок

ВЧЕРА

Картина дня. 10 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в торжественном собрании трудового коллектива Белорусского национального технического университета, посвященном 100-летию вуза. Беларусь переживает трудный период становления государственности, и это связано со сменой поколений, заявил глава государства. Президент вручил Белорусскому национальному техническому университету орден Трудовой Славы и государственные награды сотрудникам вуза.

Александр Лукашенко вручает орден Трудовой Славы

Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с предложениями по переработке плана применения региональной группировки войск Беларуси и России. Их главе государства представили министр обороны Виктор Хренин и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Александр Вольфович. Президент одобрил план применения региональной группировки войск, сообщил Александр Вольфович после доклада главе государства.

Виктор Хренин, Александр Лукашенко и Александр Вольфович

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации Соглашения между правительствами Беларуси и России о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного государства.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал о встрече с послами стран Европейского союза, которая состоялась 9 декабря. В какой бы красивой обертке ни подавали санкции, они никогда не приводят к позитивным изменениям или к решению тех или иных проблем, отметил министр. Европейские партнеры перенацеливают средства, предназначенные на реализацию в Беларуси проектов трансграничного сотрудничества, на заграничные вояжи оппонентов действующей власти. Угрозы по периметру границ СНГ надо своевременно находить и адекватно на них реагировать, заявил Владимир Макей. Министр иностранных дел убежден в том, что надо объединять международные усилия в борьбе с COVID-19.

Владимир Макей. Фото из архива

Депутаты приняли во втором чтении поправки в закон о госсимволах.

Депутаты поддержали запрет на коммерческую звуковую рекламу в общественном транспорте.

ГПК прокомментировал решение об ограничении выезда из страны в связи с COVID-19.

Фото ГПК

В новогодней благотворительной акции "Наши дети" может поучаствовать каждый гражданин, заявил заместитель министра образования Александр Кадлубай во время торжественного открытия акции в Минском государственном дворце детей и молодежи.

ФОТОФАКТ: В Полоцке стартовала акция "Наши дети".

В Гродненской области началась благотворительная акция "Наши дети". Как сообщил начальник главного управления образования облисполкома Руслан Абрамчик, старт дали во время вручения талантливой молодежи премии им.Дубко.

Терапевты при посещении пациента с COVID-19 могут выписывать больничные контактам 1-го уровня.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1939 пациентов с COVID-19, выписаны 2135.

Фото из архива

Студенты БГУ разработали онлайн-приложение Clod, помогающее в поиске и выборе одежды.

От пластилина до бетона и стекла: в Гродно открылась аллея креативных елок.

Лотосы, зимний сад и экстремальные аттракционы - в Гомеле готовят новогодние сюрпризы.

Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11 декабря

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Безопасность банковских карточек: защита пользователей от неправомерных действий и страхование от мошеннических операций". Начало в 11.00.

На базе Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны состоится круглый стол "Патриотическое воспитание как фактор противодействия нацизму и экстремизму", проводимый Постоянной комиссией Палаты представителей по образованию, культуре и науке. Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 декабря

Международный день нейтралитета.

Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения.

105 лет назад родился Синатра Фрэнк, американский эстрадный певец, актер, режиссер, музыкант и аранжировщик. Обладатель "Оскара" - высшей награды Американской академии киноискусства за роль в фильме "Отсюда в вечность" и нескольких музыкальных премий "Грэмми", присуждаемых Национальной академией искусства и техники грамзаписи. Умер в 1998 году.

95 лет назад родился Шаинский Владимир Яковлевич, российский композитор, народный артист России (1986). Автор более 300 песен: "На дальней станции сойду", "Идет солдат по городу", "А он мне нравится", "Улыбка" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1981). Умер в 2017 году.

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