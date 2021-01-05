Картина дня: 2021-й - Год народного единства, доклад генпрокурора и цена на автомобильное топливо

ВЧЕРА

Картина дня. 4 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом генерального прокурора Андрея Шведа. Криминогенная ситуация в Беларуси находится под полным контролем правоохранителей, заявил генеральный прокурор Андрей Швед во время доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Также Генпрокуратура предлагает усилить ответственность за проявления экстремизма.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №1 "Об объявлении 2021 года Годом народного единства". Решение принято для консолидации общества, сплочения белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны.

Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение о предоставлении грантов Президента Беларуси на 2021 год. Президентские гранты назначены 73 работникам организаций науки, образования, здравоохранения, культуры.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Союз Мьянма Вин Мьина с национальным праздником - Днем Независимости.

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Совет Министров определил порядок проведения операций и обработки данных в межбанковской системе идентификации. Это предусмотрено постановлением Совмина №773 от 30 декабря 2020 года.

"Белнефтехим" рассказал, как в 2021 году будет изменяться цена на автомобильное топливо.

Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-ноябре 2020 года увеличили экспорт почти на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

"Великий камень" и НАН Беларуси подписали меморандум о научно-техническом сотрудничестве.

Об особенностях подготовки специалистов рассказал на пресс-конференции "Политология как наука и призвание: особенности подготовки специалистов на примере БГЭУ" кандидат политических наук, заведующий кафедрой политологии Белорусского государственного экономического университета Николай Веремеев. Также он отметил, что информационные технологии прочно вошли в процесс обучения, и без них уже будет сложно.

В Беларуси начала работу национальная почтовая электронная система.

НАН Беларуси назвала топ-10 результатов ученых за 2020 год.

"Белавиа" возобновила выполнение рейсов по маршруту Минск - Таллин - Минск. Также авиакомпания продлила приостановку рейсов в Ашхабад до 1 февраля

Тестирование электронной услуги по получению сведений о месте жительства (пребывания) гражданина с использованием идентификационных карт началось в Беларуси.

Новогодняя елка в Минске вошла в топ-5 самых высоких в СНГ.

Особо охраняемые природные территории занимают 7,5% площади Гомельской области.

Белорус Илья Шиманович признан лучшим пловцом 2020 года в Европе.

Подготовка к Играм XXXII Олимпиады в Токио и XXIV зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине - главные задачи МОК в текущем году.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 января

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Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец проведет с 10.00 до 13.00 личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц по адресу: Минск, ул. Кирова, 49. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (017) 327-46-74.

Расширенное заседание Республиканского Совета "Белой Руси" на базе конференц-зала Дома литератора (г. Минск, ул. Фрунзе, 5, 2-й этаж). На повестке два вопроса: о выдвижении представителей РОО "Белая Русь" делегатами на шестое Всебелорусское народное собрание; о награждении Почетными грамотами Республиканского Совета организации. Начало в 12.00. Подход к прессе в 11.45.

Концерт "Новогодний маскарад" пройдет в Большом театре.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 января

100 лет назад родился Дудышкин Степан Семенович (г.Витебск), российский литературный критик, журналист. Окончил Витебскую гимназию, в 1841 году Петербургский университет. С 1847 года сотрудник, в 1860-1866 годах один из редакторов-издателей журнала "Отечественные записки". Автор ежегодных обзоров русской литературы, статей о М.Лермонтове, Н.Гоголе, И.Тургеневе и др. Умер в 1866 году.

75 лет назад родился Шабалин Анатолий Андреевич (г. Минск), белорусский архитектор. В 1970 году окончил БПИ. Среди работ (в соавторстве) в Минске: здание "Минскэнерго", проекты Дворца Республики, реставрации и реконструкции здания Национального академического Большого театра оперы и балета, культурно-спортивного комплекса "Минск-Арена" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (2004, 2012).

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