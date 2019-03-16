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Картина дня: 25 лет Конституции, напутствия юным гражданам и традиции суверенной Беларуси

Общество 16.03.2019 | 09:00

ВЧЕРА

Картина дня. 15 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Конституции. Глава государства подчеркнул, что Конституция заложила прочные основы государственного суверенитета и политического устройства Беларуси, установила гарантии социальных прав граждан, создала условия для сохранения и приумножения историко-культурного и духовного наследия нации.

Фото из архива
Фото из архива

Молодежь Беларуси уважает и чтит историю своей страны, заявила глава Администрации Президента Наталья Кочанова, вручая паспорта юным гражданам Беларуси.

Глава Администрации Президента Наталья Кочанова и первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк вручили паспорт Ульяне Высоцкой
Глава Администрации Президента Наталья Кочанова и первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк вручили паспорт Ульяне Высоцкой

Напутствия в День Конституции одаренным юным гражданам Беларуси дали в регионах.

Белорусская модель государства для народа, в центре которой право человека на достойную безопасную жизнь, строится на конституционной основе. Об этом говорится в послании Конституционного суда Президенту Беларуси и палатам Национального собрания "О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2018 году", которое зачитал председатель КС Петр Миклашевич. В послании Конституционный суд также обращает внимание парламента на необходимость принятия законов, обеспечивающих информационный суверенитет Беларуси.

Петр Миклашевич зачитывает послани
Петр Миклашевич зачитывает послани

Национальные интересы должны непреложно учитываться при продвижении союзного строительства, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

Михаил Мясникович
Михаил Мясникович

Построение государства для народа - это единственно возможный путь реализации конституционных ценностей, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Он отметил, что в парламенте позитивно оценивают взаимодействие с избирателями по совершенствованию законодательства.

Владимир Андрейченко
Владимир Андрейченко

БЕЛТА запускает проект "Традиции суверенной Беларуси", приуроченный к 25-летию принятия Конституции Республики Беларусь.

Белорусская сторона стала одним из разработчиков Стратегии информбезопасности СНГ, сообщил директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров. Документы об информационной безопасности в Беларуси и в СНГ сопрягаются, но они абсолютно разные.

КОММЕНТАРИЙ: "Белнефтехим" о мерах по повышению качества и конкурентоспособности продукции.

В "Белнефтехиме" рассказали, что влияет на цену автомобильного топлива.

Фото из архива
Фото из архива

Центр по обслуживанию реактивной бизнес-авиации может быть создан на базе Брестского аэропорта.

РЕПОРТАЖ: ИТ, нанотехнологии, двигатели для малых космических аппаратов - БГУИР отмечает 55-летие

Ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 4.3 "Материалы и структуры наноэлектроники" БГУИР, кандидат технических наук, заместитель председателя Совета молодых ученых вуза Евгений Чубенко
Ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 4.3 "Материалы и структуры наноэлектроники" БГУИР, кандидат технических наук, заместитель председателя Совета молодых ученых вуза Евгений Чубенко

Последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов прозвучит 30 мая, 2018/2019 учебный год завершится 31 мая.

Белтелерадиокомпания покажет финалы отборов песенных конкурсов "Славянского базара в Витебске".

Второй этап реализации билетов на "Славянский базар" стартовал 15 марта.

Вероника Овчинникова с билетами на концерт
Вероника Овчинникова с билетами на концерт

В Новой Зеландии в результате вооруженного нападения на мечеть погибли около 50 человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование генерал-губернатору Новой Зеландии Пэтси Редди в связи с трагедией.

Фото AP
Фото AP

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16-17 марта

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Выставка "Главный документ страны: прошлое и настоящее", приуроченная к 25-летию принятия Конституции Беларуси, по 12 апреля работает в Музее современной белорусской государственности. В экспозиции представлены оригиналы конституций Беларуси разных лет из архива Администрации Президента и Национального архива, а также печатные издания из собрания Президентской библиотеки и материалы из фондов Национального исторического музея.

Чествование женщин-ветеранов состоится 16 марта во время церемонии награждения победителей республиканского конкурса "Женщина года - 2018".

Международный выставочный проект "Сальвадор Дали" представят 16 марта в Национальном художественном музее Беларуси. В экспозиции будут показаны более 100 произведений скульптуры, графики и ювелирного искусства, созданные одним из величайших художников ХХ века.

В Лошицком парке Минска 17 марта пройдет XII легкоатлетический пробег, посвященный 101-й годовщине со Дня образования внутренних войск МВД Республики Беларусь. В нем примут участие спортсмены, военнослужащие соединений и воинских частей внутренних войск, представители силовых структур, учреждений образования и все желающие.

По 17 марта в Бресте пройдет международный многожанровый фестиваль-конкурс Millennium, приуроченный к 1000-летию города.

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Знаменательные даты

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17 марта

Международный день планетариев.

Национальный праздник Ирландии - День святого Патрика, основателя и первого епископа Ирландской христианской церкви.

100 лет назад родился Шкраба Григорий Васильевич (д.Краснодворцы Солигорского р-на Минской обл.), белорусский критик, литературовед, заслуженный работник культуры Беларуси. Автор сборников литературно-критических статей "Сила слова", "Характер. Стиль. Деталь", книг избранных произведений "Языком образов", "Сокровища". За книгу "Энергия слова" удостоен Литературной премии им. И.Мележа (1989). Автор учебников по белорусской литературе, статей по проблемам художественного перевода, преподавания литературы в школе. Умер в 1997 году.

80 лет назад родился Дробыш Станислав Иосифович (д.Заградье Слуцкого р-на Минской обл.), хоровой дирижер, педагог, профессор, заслуженный работник культуры Беларуси. Организатор и руководитель фольклорного вокально-хореографического ансамбля "Волочебники" Белорусского государственного университета культуры и искусств. Подготовил более 50 концертных программ, в т.ч. с белорусскими народными и песнями белорусских композиторов. Умер в 2013 году.

80 лет назад родился Забелло Владимир Павлович (г.Вильнюс), белорусский режиссер, педагог, профессор, заслуженный деятель искусств Беларуси. Работал режиссером Белорусского театра им.Я.Коласа, главным режиссером Брестского областного драматического театра, с 1987 года в Белорусской академии искусств. Постановщик театральных спектаклей "Амнистия" Н.Матуковского, "Березовая ветвь" Ю.Визбора и др. Автор творческих телепортретов деятелей белорусской культуры, документальных телефильмов о духовном наследии белорусов. Лауреат Государственной премии Беларуси. Награжден медалью Ф.Скорины.

18 марта

В Республике Беларусь - День внутренних войск.

130 лет назад родился Поликарпович Константин Михайлович (д.Белая Дуброва Костюковичского р-на Могилевской обл.), белорусский археолог, кандидат исторических наук. В Беларуси и Брянской области открыл и исследовал палеолитические и мезолитические стоянки, памятники неолита и бронзы. Вел разведочные работы с целью выявления новых археологических памятников на Беседи, Днепре, Ипути, Соже и других реках. Первый высказал мысль, что человек проник на территорию Беларуси в древнекаменном веке и делал основу жилищ из черепов и других крупных костей мамонтов, а ребра животных использовал для обработки земли. Изучал косторезное искусство первобытных людей. Умер в 1963 году.

105 лет назад родилась Гальперина Юдифь Самойловна (г.Мозырь Гомельской обл.), актриса, заслуженная артистка Беларуси. Работала в Театре юного зрителя Беларуси, в Пинском и Могилевском областных драматических театрах. В созданных ею образах достоверность психологической разработки роли соединялась с яркой внешней характерностью. Среди ролей: Настя ("Нестерка" В.Вольского), Агата, Полонея ("Павлинка", "Примаки" Я.Купалы), "Кормилица" ("Ромео и Джульетта" У.Шекспира), Красавина ("Женитьба Бальзаминова" А.Островского) и др. Умерла в 1985 году.

70 лет назад родился Грачевский Борис Юрьевич, российский режиссер, художественный руководитель, директор творческого объединения детского юмористического журнала "Ералаш", заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2000).

60 лет назад родился Бессон Люк, французский кинорежиссер, продюсер, сценарист. Снял фильмы "Никита", "Голубая бездна", "Подземка", "Леон", "Пятый элемент", "Малавита" и многие другие. Стал продюсером и сценаристом фильмов "Такси", "Перевозчик", "13 район" и др.

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