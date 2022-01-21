Картина дня: 30 лет дипотношениям Беларуси и КНР, сотрудничество с Тывой и путешествия для школьников

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 21 января 2022
Минск -3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:19 ФОТОФАКТ: Цветение сливы муме в Китае Калейдоскоп
11:17 Мательский: более 8,9 тыс. мнений и предложений поступили от белорусов по проекту Конституции Общество
11:11 Лукьянов: референдум будет иметь историческое значение для развития нашего государства Общество
11:06 БРСМ примет участие в подготовке и проведении референдума Общество
11:04 При кораблекрушении в Конго пропали без вести более 180 человек В мире
10:52 Европарламент одобрил закон о цифровых услугах, направленный на усиление контроля в интернете В мире
10:50 Клиентами центра "Дортур" БЖД за 15 лет стали около 200 тыс. туристов Общество
10:49 Худык: изменения Конституции вызваны необходимостью модернизации белорусского общества Общество
10:41 БУТБ расширяет сеть брокеров в России Экономика
10:39 В Беловежской пуще турпоток в 2021 году вырос почти на 40% Регионы
10:37 Умер российский поэт Анатолий Найман В мире
10:35 Брестская таможня увеличила поступления платежей в бюджет более чем в 1,5 раза Экономика
10:23 ГАИ в выходные усилит контроль на М11 и на дорогах населенных пунктов Общество
10:22 ГПК: на въезд в Латвию количество грузовиков увеличилось Общество
10:19 Стоимость газа в ЕС выросла в III квартале 2021-го в шесть раз в годовом исчислении В мире
10:15 Щекин: белорусский народ в гражданской дискуссии мирно и эволюционно преобразует свою страну Общество
10:14 Эксперт: Украина стоит на пороге дефолта В мире
10:13 Бангладеш заинтересован в медицинских стартапах резидентов ПВТ Экономика
10:07 Жертвами интернет-мошенников за три месяца в Минске стали более 40 граждан Происшествия
10:07 В Украине из-за нехватки угля не работает почти половина энергоблоков государственных ТЭС В мире
10:02 МТЗ за четыре года инвестировал в основной капитал более Br140 млн Регионы
10:00 Toyota останавливает 21 производственную линию из-за вспышки омикрона В мире
09:58 Два дивизиона систем С-400 "Триумф" отправляются из Хабаровского края на учения в Беларусь Общество
09:57 В ЕЭК отмечают высокие темпы роста взаимной и внешней торговли стран ЕАЭС Экономика
09:54 Бывший руководитель КУП в Минске подозревается в хищении строительных материалов Происшествия
09:49 Шульган: гражданский долг каждого из нас - прийти на референдум и проголосовать за достойное будущее Общество
09:41 "Укрэнерго": Беларусь стала крупнейшим поставщиком электроэнергии в Украину в 2021 году В мире
09:29 Два человека погибли при пожарах в Минской области Регионы
09:21 Times: Лондон раздумывает об увеличении своего воинского контингента на востоке Европы В мире
09:17 Лукашенко сегодня рассмотрит вопросы укрепления военной безопасности Беларуси Президент
Все новости
Все новости
Общество
21 января 2022, 07:00

Картина дня: 30 лет дипотношениям Беларуси и КНР, сотрудничество с Тывой и путешествия для школьников

ВЧЕРА

Картина дня. 20 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №14 "О назначении республиканского референдума". В соответствии с документом республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля 2022 года.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени народа Республики Беларусь и себя лично поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 30-летием установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой.

Беларусь - Китай. 30-летие установления дипломатических отношений.

Беларусь и Китай последовательно и уверенно развивают сотрудничество на протяжении 30 лет. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китайской Народной Республике Юрий Сенько.

ИНТЕРВЬЮ: Сила тигра и несгибаемая как железо дружба. Посол о 30-летнем пути сотрудничества Беларуси и КНР

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает практику встреч с руководителями российских регионов. С визитом в Минск впервые прибыла представительная делегация Республики Тыва под руководством главы региона Владислава Ховалыга. Президент Беларуси рассказал, что вновь переболел коронавирусом, на этот раз штаммом COVID-19 омикрон. Александр Лукашенко также отметил, что в России в вопросе борьбы с пандемией и лечения людей взят правильный курс.

Беларусь намерена нарастить товарооборот с Республикой Тыва. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом. Беларусь поможет Тыве в строительстве молочно-товарной фермы.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил государственные награды сотрудникам МЧС и передал пожарную аварийно-спасательную технику. Торжественная церемония прошла в Образовательном центре безопасности МЧС. В Беларуси готовится проект указа о передаче пожарной техники в лизинг подразделениям МЧС.

Беларусь придает большое значение дружеским отношениям с Саудовской Аравией и готова сотрудничать по всем направлениям, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовская Аравия в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Абдулрахманом Сулейманом аль-Ахмадом.

Форум "ЗА Беларусь!" объединенной организации БСЖ "Беллегпрома" прошел в Минске. Мероприятие посвящено Году исторической памяти и является площадкой для обсуждения вопросов внесения изменений и дополнений в Конституцию.

Фото "Беллегпрома"
Фото "Беллегпрома"

В проекте Конституции закрепляются незыблемые ценности социального государства. Об этом заявила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс на форуме объединенной организации БСЖ "Беллегпрома" "ЗА Беларусь!" в Минске.

Молодежь должна понимать, что стоит за нашей историей. Об этом заявил во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Год исторической памяти" ректор Академии управления при Президенте Беларуси кандидат исторических наук, доцент Вячеслав Данилович. Нужно возродить практику проведения уроков истории в музее, заявила заведующая отделом истории партизанского движения Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Наталья Яцкевич.

Информационную систему доказательств геноцида в период Великой Отечественной войны планируется создать в Беларуси, сообщил исполняющий обязанности директора НПЦ проблем укрепления законности и правопорядка Генпрокуратуры Василий Марчук. В Беларуси планируют оценить экономические убытки из-за демографических потерь от геноцида в годы ВОВ.

Генпрокуратура передала музею истории ВОВ вещественные доказательства по уголовному делу о геноциде.

Экономика Минска в непростых условиях 2021 года сработала с ростом основных показателей. Об этом заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на встрече с трудовым коллективом ЗАО "Атлант".

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1618 пациентов с COVID-19, выписаны 1726.

Заболеваемость гриппом и ОРИ в Беларуси выше прошлогоднего показателя на 9,6%.

Очередной белорусский самолет с вакциной против COVID-19 вылетел из Пекина в Беларусь.

"Не хочу стать переносчиком и заразить свою семью". Школьники объясняют, почему решились привиться от COVID-19.

В школах вводятся бесплатные путешествия для старшеклассников. Когда запустят пилотный проект?

Игры и занятия для детей, надежды и ожидание - взрослым: как живут беженцы в ТЛЦ на границе.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21 января

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Торжественная церемония награждения участников IX городского фестиваля проектных и исследовательских работ учащихся начальных классов "Познание и творчество" состоится в НАН Беларуси.

В Государственном музее истории белорусской литературы пройдет по 21 января интерактивно-познавательная программа "Рождественские чудеса", где расскажут про традиции празднования одного из главных зимних праздников.

Областные соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба в сезоне 2021-2022 годов пройдут по 22 января в биатлонном комплексе "Сож" Гомельского областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта и биатлону.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 22 января

105 лет назад родился Ворвулев Николай Дмитриевич (г.Павловск, Россия), белорусский и украинский певец, народный артист Беларуси (1954), народный артист СССР (1956). В 1954 году окончил Белорусскую консерваторию. С 1946 года солист Государственного театра оперы и балета Беларуси, с 1957 года - Киевского театра оперы и балета. Среди партий: Денис Давыдов ("Надежда Дурова" А.Богатырева), Демон ("Демон" А.Рубинштейна), Онегин ("Евгений Онегин" П.Чайковского) и др. Известен и как исполнитель белорусских народных и массовых песен. Умер в 1967 году.

85 лет назад родился Зайцев Юрий Константинович (г.Барнаул, Россия), белорусский художник. Работы в станковой графике и живописи. Среди них: серии "Возвращение", "Чернобыльский реквием", "Портрет актрисы З.Белохвостик". Оформил книги "Избранное" Я.Купалы, "Антоний и Клеопатра" У.Шекспира и др.

60 лет назад родился Захаров Михаил Михайлович (г.Усть-Каменогорск, Казахстан), белорусский спортсмен и тренер (хоккей с шайбой), заслуженный тренер Беларуси, мастер спорта СССР международного класса. Лучший хоккеист Беларуси (1990). Лучший тренер Беларуси (1994). Под его руководством в 2002 г. сборная команда Беларуси заняла 5-е место на чемпионате мира среди юниоров в группе А, 1-е место в чемпионате Беларуси в 2004 года. Подготовил спортсменов высокого класса: Р.Салея, С.Ерковича, А.Ложкина и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото из архива Мательский: более 8,9 тыс. мнений и предложений поступили от белорусов по проекту Конституции
Во время встречи. Фото БРСМ Лукьянов: референдум будет иметь историческое значение для развития нашего государства
Фото из архива БРСМ примет участие в подготовке и проведении референдума
Фото из архива Клиентами центра "Дортур" БЖД за 15 лет стали около 200 тыс. туристов
Фото из архива Худык: изменения Конституции вызваны необходимостью модернизации белорусского общества
Фото из архива ГАИ в выходные усилит контроль на М11 и на дорогах населенных пунктов
Главное
Лукашенко сегодня рассмотрит вопросы укрепления военной безопасности Беларуси
Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию назначен на 27 февраля
Данилович: молодежь должна понимать, что стоит за нашей историей
Благотворительному проекту "Прикосновения" – 4 года!
Топ-новости
Вниманию субъектов хозяйствования, использующих кассовое и иное оборудование при приеме средств платежа!
Шульган: гражданский долг каждого из нас - прийти на референдум и проголосовать за достойное будущее
Карпенко: ЦИК готов к проведению референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию
ГАИ в выходные усилит контроль на М11 и на дорогах населенных пунктов
Мательский: более 8,9 тыс. мнений и предложений поступили от белорусов по проекту Конституции
Бангладеш заинтересован в медицинских стартапах резидентов ПВТ
МТЗ за четыре года инвестировал в основной капитал более Br140 млн
Два дивизиона систем С-400 "Триумф" отправляются из Хабаровского края на учения в Беларусь
Худык: изменения Конституции вызваны необходимостью модернизации белорусского общества
ГПК: на въезд в Латвию количество грузовиков увеличилось
Щекин: принятие изменений Конституции станет свидетельством взросления белорусской нации
Чуприс: в проекте Конституции закрепляются незыблемые ценности социального государства
Карпенков рассказал, как прошли учения в органах внутренних дел и внутренних войсках
Игры и занятия для детей, надежды и ожидание - взрослым: как живут беженцы в ТЛЦ на границе
В школах вводятся бесплатные путешествия для старшеклассников. Когда запустят пилотный проект?
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.