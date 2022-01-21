Картина дня: 30 лет дипотношениям Беларуси и КНР, сотрудничество с Тывой и путешествия для школьников

ВЧЕРА

Картина дня. 20 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №14 "О назначении республиканского референдума". В соответствии с документом республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля 2022 года.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени народа Республики Беларусь и себя лично поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 30-летием установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой.

Беларусь - Китай. 30-летие установления дипломатических отношений.

Беларусь и Китай последовательно и уверенно развивают сотрудничество на протяжении 30 лет. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китайской Народной Республике Юрий Сенько.

ИНТЕРВЬЮ: Сила тигра и несгибаемая как железо дружба. Посол о 30-летнем пути сотрудничества Беларуси и КНР

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает практику встреч с руководителями российских регионов. С визитом в Минск впервые прибыла представительная делегация Республики Тыва под руководством главы региона Владислава Ховалыга. Президент Беларуси рассказал, что вновь переболел коронавирусом, на этот раз штаммом COVID-19 омикрон. Александр Лукашенко также отметил, что в России в вопросе борьбы с пандемией и лечения людей взят правильный курс.

Беларусь намерена нарастить товарооборот с Республикой Тыва. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом. Беларусь поможет Тыве в строительстве молочно-товарной фермы.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил государственные награды сотрудникам МЧС и передал пожарную аварийно-спасательную технику. Торжественная церемония прошла в Образовательном центре безопасности МЧС. В Беларуси готовится проект указа о передаче пожарной техники в лизинг подразделениям МЧС.

Беларусь придает большое значение дружеским отношениям с Саудовской Аравией и готова сотрудничать по всем направлениям, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовская Аравия в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Абдулрахманом Сулейманом аль-Ахмадом.

Форум "ЗА Беларусь!" объединенной организации БСЖ "Беллегпрома" прошел в Минске. Мероприятие посвящено Году исторической памяти и является площадкой для обсуждения вопросов внесения изменений и дополнений в Конституцию.

Фото "Беллегпрома"

В проекте Конституции закрепляются незыблемые ценности социального государства. Об этом заявила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс на форуме объединенной организации БСЖ "Беллегпрома" "ЗА Беларусь!" в Минске.

Молодежь должна понимать, что стоит за нашей историей. Об этом заявил во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Год исторической памяти" ректор Академии управления при Президенте Беларуси кандидат исторических наук, доцент Вячеслав Данилович. Нужно возродить практику проведения уроков истории в музее, заявила заведующая отделом истории партизанского движения Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Наталья Яцкевич.

Информационную систему доказательств геноцида в период Великой Отечественной войны планируется создать в Беларуси, сообщил исполняющий обязанности директора НПЦ проблем укрепления законности и правопорядка Генпрокуратуры Василий Марчук. В Беларуси планируют оценить экономические убытки из-за демографических потерь от геноцида в годы ВОВ.

Генпрокуратура передала музею истории ВОВ вещественные доказательства по уголовному делу о геноциде.

Экономика Минска в непростых условиях 2021 года сработала с ростом основных показателей. Об этом заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на встрече с трудовым коллективом ЗАО "Атлант".

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1618 пациентов с COVID-19, выписаны 1726.

Заболеваемость гриппом и ОРИ в Беларуси выше прошлогоднего показателя на 9,6%.

Очередной белорусский самолет с вакциной против COVID-19 вылетел из Пекина в Беларусь.

"Не хочу стать переносчиком и заразить свою семью". Школьники объясняют, почему решились привиться от COVID-19.

В школах вводятся бесплатные путешествия для старшеклассников. Когда запустят пилотный проект?

Игры и занятия для детей, надежды и ожидание - взрослым: как живут беженцы в ТЛЦ на границе.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21 января

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Торжественная церемония награждения участников IX городского фестиваля проектных и исследовательских работ учащихся начальных классов "Познание и творчество" состоится в НАН Беларуси.

В Государственном музее истории белорусской литературы пройдет по 21 января интерактивно-познавательная программа "Рождественские чудеса", где расскажут про традиции празднования одного из главных зимних праздников.

Областные соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба в сезоне 2021-2022 годов пройдут по 22 января в биатлонном комплексе "Сож" Гомельского областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта и биатлону.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 22 января

105 лет назад родился Ворвулев Николай Дмитриевич (г.Павловск, Россия), белорусский и украинский певец, народный артист Беларуси (1954), народный артист СССР (1956). В 1954 году окончил Белорусскую консерваторию. С 1946 года солист Государственного театра оперы и балета Беларуси, с 1957 года - Киевского театра оперы и балета. Среди партий: Денис Давыдов ("Надежда Дурова" А.Богатырева), Демон ("Демон" А.Рубинштейна), Онегин ("Евгений Онегин" П.Чайковского) и др. Известен и как исполнитель белорусских народных и массовых песен. Умер в 1967 году.

85 лет назад родился Зайцев Юрий Константинович (г.Барнаул, Россия), белорусский художник. Работы в станковой графике и живописи. Среди них: серии "Возвращение", "Чернобыльский реквием", "Портрет актрисы З.Белохвостик". Оформил книги "Избранное" Я.Купалы, "Антоний и Клеопатра" У.Шекспира и др.

60 лет назад родился Захаров Михаил Михайлович (г.Усть-Каменогорск, Казахстан), белорусский спортсмен и тренер (хоккей с шайбой), заслуженный тренер Беларуси, мастер спорта СССР международного класса. Лучший хоккеист Беларуси (1990). Лучший тренер Беларуси (1994). Под его руководством в 2002 г. сборная команда Беларуси заняла 5-е место на чемпионате мира среди юниоров в группе А, 1-е место в чемпионате Беларуси в 2004 года. Подготовил спортсменов высокого класса: Р.Салея, С.Ерковича, А.Ложкина и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-