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09:31 Финал школьной лиги КВН пройдет в Могилеве 17 мая Регионы
09:15 Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в 11 местах Минска Регионы
09:00 ДОСЬЕ: К 110-летию со дня рождения заслуженного деятеля культуры Беларуси Василя Витки Культура
09:00 Этот день в истории: 16 мая Калейдоскоп
09:00 Картина дня: 30-летие отряда "Зубр" МЧС, ДТП под Смоленском и форум "Семья: сегодня, завтра и всегда" Общество
00:31 Запуск американской ракеты Electron завершился неудачей Технологии
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15.05.21 23:50 Работа Пабло Пикассо была продана на аукционе за $100 миллионов Калейдоскоп
15.05.21 23:20 ФОТОФАКТ: В Гомельском цирке новая программа "Ватерленд.Тайны Атлантиды" Регионы
15.05.21 22:44 БАТЭ победил "Рух" в матче футбольного чемпионата Беларуси Спорт
15.05.21 22:30 Четыре человека пострадали в результате массовой драки в аэропорту Лондона В мире
15.05.21 21:51 За сутки в мире выявили более 677 тыс. заразившихся коронавирусом В мире
15.05.21 21:29 ФОТОФАКТ: Фестиваль активного образа жизни BSU Fest прошел в Минске Общество
15.05.21 20:59 Работы по расширению Суэцкого канала начались в Египте В мире
15.05.21 20:59 Лодка с 20 пассажирами перевернулась на водохранилище в Индонезии В мире
15.05.21 20:56 "Торпедо-БелАЗ" и "Ислочь" сыграли вничью в чемпионате Беларуси Спорт
15.05.21 20:51 Анна Терех выиграла золото этапа Кубка наций по велотреку в Гонконге Спорт
15.05.21 20:39 Все авиакомпании приостановили рейсы в Израиль В мире
15.05.21 20:36 На Кубе обновлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки В мире
15.05.21 20:34 Участники инклюзивного творческого центра в Могилеве получили поздравления с Днем семьи Регионы
15.05.21 20:23 Илья Ивашко вышел во 2-й круг квалификации теннисного турнира в Женеве Спорт
15.05.21 20:06 Линию компостирования растительных отходов строят в Минске Регионы
15.05.21 19:54 Женская сборная Беларуси по волейболу без поражений завершила отбор к ЧЕ-2021 Спорт
15.05.21 19:31 Белорусские волейболисты обыграли команду Венгрии в отборочном матче ЧЕ-2021 Спорт
15.05.21 19:12 Военные открыли новый путепровод в районе станции Озерище в Минске Регионы
15.05.21 19:01 В Минске мужчина приговорен к 6 годам колонии за организацию беспорядков Происшествия
15.05.21 18:45 "Витебск" победил "Энергетик-БГУ" в матче чемпионата Беларуси Спорт
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Общество
16 мая 2021, 09:00

Картина дня: 30-летие отряда "Зубр" МЧС, ДТП под Смоленском и форум "Семья: сегодня, завтра и всегда"

ВЧЕРА

Картина дня. 15 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 30-летием со дня образования Республиканского отряда специального назначения "Зубр" МЧС работников, ветеранов, а также всех, кто создавал, служил и был причастен к становлению этого отряда.

Фото из архива
Фото из архива

Кочанова: государство делает достаточно много для поддержки многодетных семей.

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

Министерство иностранных дел Беларуси призывает к скорейшей деэскалации ситуации в зоне палестино-израильского противостояния. Об этом заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Анатолий Глаз. Фото из архива
Анатолий Глаз. Фото из архива

В ДТП с микроавтобусом под Смоленском пострадали 13 граждан Беларуси. Посольство Беларуси в России на своем сайте рассказало об обстоятельствах аварии в Смоленской области.

Фото пресс-службы УМВД России по Смоленской области/ТАСС
Фото пресс-службы УМВД России по Смоленской области/ТАСС

Беларусь заинтересована в наращивании поставок продовольствия в Саудовскую Аравию. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко во время рабочей встречи с послом Саудовской Аравии в Беларуси Абдулрахманом Сулейманом аль-Ахмадом.

Фото Минсельхозпрода
Фото Минсельхозпрода

БелАЭС рассчитана прежде всего на удовлетворение внутренних потребностей в электроэнергии, однако при необходимости Беларусь готова обеспечить поставки со станции на экспорт. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич.

Фото из архива
Фото из архива

РЕПОРТАЖ о легендарном прошлом и мощном настоящем одной из старейших теплоэлектроцентралей страны.

Арт-инсталляции, 4D-биопринтер, беспилотный летательный аппарат - как Беларусь представят на ЭКСПО в Дубае.

Совмин определил порядок работы централизованной инфосистемы здравоохранения.

Минздрав установил единые размеры вознаграждений организаторов при госзакупках.

Здоровая и крепкая семья - основная составляющая демографической политики государства, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в видеообращении к участникам форума "Семья: сегодня, завтра и всегда".

Фото из архива
Фото из архива

Белорусский союз женщин всегда стоял на страже традиционных семейных ценностей - Богдан.

Международный медицинский форум "Здравоохранение Беларуси-2021", включающий масштабную экспозицию и обширную деловую программу, начинает работу 18 мая в Минске.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1363 пациента с COVID-19, выписаны 1382.

Фото из архива
Фото из архива

В прошлом году в Беларуси 718 браков заключили люди в возрасте 60 лет и старше. Такая информация содержится в статистическом обзоре Белстата, приуроченном к Международному дню семей (15 мая).

В Витебской области в 2020 году заключили 5786 семейных союзов, из них 320 - с людьми 60 лет и старше.

РЕПОРТАЖ: Спортсмен, умница и просто красавицы семьи Кулаковых из Витебска.

Фото из семейного архива
Фото из семейного архива

ФОТОФАКТ: Более 140 семей приняли участие в параде детских колясок в Бобруйске 15 мая, в День семьи.

Во время парада колясок
Во время парада колясок

Проект указа о садоводческих товариществах вынесен на общественное обсуждение.

Авиакомпания "Белавиа" с 31 мая начнет выполнять прямые рейсы в еще один российский город - Уфу.

Холдинг "Гомсельмаш" в 2021 году создаст в каждой области подменный фонд кормоуборочной и зерноуборочной техники. Об этом рассказал начальник отдела сервиса холдинга Николай Богословский в Витебске на республиканском семинаре-совещании по вопросам подготовки кормоуборочной техники к заготовке кормов урожая 2021 года.

Фото из архива
Фото из архива

Белорусские спортсмены завоевали золотые награды на Кубке наций по велотреку в Гонконге.

Белорусские синхронистки выиграли серебро ЧЕ в дисциплине "хайлайт".

Белорусские боксеры выиграли четыре награды различного достоинства на международном турнире класса А памяти Героя Советского Союза Константина Короткова в Хабаровске.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 мая

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Выставка плакатов, посвященных Великой Отечественной войне, пройдет до 17 мая в Витебском областном краеведческом музее.

Министерство культуры и благотворительный фонд имени Алексея Талая проведут конкурс эскизных проектов памятного знака "Живая память благодарных поколений". Материалы конкурса должны быть представлены участниками не позднее 20 мая.

В художественной галерее "Университет культуры" по 19 мая пройдет выставка "Серебряный лепесток". Проект организован общественным объединением восточной культуры и традиций "Хагакурэ" совместно с художественной галерей "Университет культуры".

Фотовыставка Людмилы Сиденко "Мгновения жизни" пройдет по 19 мая в художественной галерее "Университет культуры".

ЗАВТРА

Знаменательные даты

17 мая

Всемирный день электросвязи и информационного общества.

Всемирный день борьбы с гипертонией.

Международный день детского телефона доверия.

135 лет назад родился Марковский Стефан Стефанович (Хмельницкая обл., Украина), белорусский музыкант, педагог. Учился в Санкт-Петербургской консерватории, в 1937 г. окончил Белорусскую консерваторию. Основатель школы игры на ударных инструментах в Беларуси. С 1932 г. преподавал в Белорусской консерватории и Минском музыкальном училище. Сыграл значительную роль в восстановлении Белорусской консерватории после Великой Отечественной войны. Автор "Школы игры на ударных инструментах" (не издана). Умер в 1949 г.

110 лет назад родился Щелкин Кирилл Иванович (1911-1968), российский ученый-физик, один из руководителей работ по созданию ядерного оружия, член-корреспондент АН СССР, трижды Герой Социалистического Труда (1949, 1951, 1954). Лауреат Государственной премии СССР (1949, 1951, 1953), Ленинской премии (1958).

110 лет назад родилась Пилявская Софья Станиславовна (1911-2000), российская актриса и педагог, артистка Московского художественного театра, народная артистка СССР. Снималась в фильмах "Заговор обреченных", "На семи ветрах", "Анна Каренина". Лауреат Государственной премии СССР (1951).

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