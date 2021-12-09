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Общество
09 декабря 2021, 07:00

Картина дня: 30-летие СНГ, оплата больничных в 2022 году и юбилей НББ в числе дат ЮНЕСКО

ВЧЕРА

Картина дня. 8 декабря

Президент Беларуси, председатель Совета глав государств Содружества Независимых Государств Александр Лукашенко поздравил лидеров СНГ, а также председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря Содружества Сергея Лебедева с 30-летием организации.

ДОСЬЕ: К 30-летию Содружества Независимых Государств.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

Беларусь и Казахстан обсудили обмен контактами на высшем и высоком уровнях.

Военный комитет ОДКБ обсудил угрозы безопасности, развитие Коллективных авиационных сил.

Беларусь продлила лицензирование импорта ряда товаров из Украины.

В Беларуси внесены изменения в применение навигационных пломб для автоперевозчиков. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 6 декабря 2021 года №699.

Экспорт услуг компаний Парка высоких технологий за январь - сентябрь увеличился на 25% и превысил $2,3 млрд.

Депутаты приняли в первом чтении законопроект об обращениях граждан и юрлиц.

Депутаты ратифицировали соглашение между Беларусью и РФ о перевалке нефтепродуктов через российские порт.

Министры энергетики Беларуси и России провели переговоры в Москве. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в рамках союзной программы по созданию объединенного рынка электрической энергии.

Эксперты МАГАТЭ посетили Белорусскую атомную электростанцию.

МВД с августа приняло на рассмотрение свыше 1,3 тыс. заявлений на получение белорусского гражданства.

Новшества в оплате больничных и нюансы пенсионного страхования: что изменится в 2022 году.

Столетие Национальной библиотеки Беларуси внесли в список памятных дат ЮНЕСКО.

Дворец Независимости получил отличную оценку жюри и участников международного конкурса пианистов.

ФОТОФАКТ: Мороз в Беларуси

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1756 пациентов с COVID-19, выписаны 2108.

В Беларуси 9 декабря ночью при прояснениях похолодает до -20°С.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9 декабря

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Зима - время повышенного травматизма. Профилактические мероприятия по предупреждению получения травм от внешних причин в Республике Беларусь" Начало в 11.00.

Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "О проведении новогодней республиканской благотворительной акции "Наши дети". Начало в 14.00.

Пятнадцатые молодежные Дельфийские игры государств - участников СНГ пройдут по 10 декабря в дистанционном формате. Соревнования организованы по 10 номинациям: фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение, народный и современный танец, цирковое искусство, народные и духовые инструменты.

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ЗАВТРА

Знаменательные даты 10 декабря

В Республике Беларусь - День прав человека.

Международный день прав человека. В этот день Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека (1948). Отмечается во всем мире с 1950 года.

200 лет назад родился Некрасов Николай Алексеевич, русский поэт. В 1847-1866 годах редактор-издатель журнала "Современник", с 1868 года редактор (совместно с М.Е.Салтыковым) журнала "Отечественные записки". Автор поэм "Коробейники", "Мороз, Красный нос", "Русские женщины", "Кому на Руси жить хорошо" и др. Умер в 1878 году.

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