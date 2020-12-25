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10:00 Картина дня: акция "Наши дети", Президентские стипендии и рождественские рецепты Общество
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25 декабря 2020, 10:00

Картина дня: акция "Наши дети", Президентские стипендии и рождественские рецепты

ВЧЕРА

Картина дня. 24 декабря

Люди, дарящие свою доброту и теплоту нуждающимся, стали образцом белорусской нации. Государство сделает все, чтобы дети жили в красивой и безопасной стране. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на благотворительном новогоднем празднике для детей в рамках акции "Наши дети".

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова в рамках акции "Наши дети" посетила социально-педагогический центр Полоцкого района и приняла участие в новогоднем празднике.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием детей, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Фото из архива
Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о поощрении талантливых молодых ученых.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил послание Папе Римскому Франциску по случаю рождественских и новогодних праздников.

Фото из архива
Фото из архива

Принятие в США законопроекта по Беларуси создает угрозу международной безопасности - Совет Республики.

Федерация профсоюзов Беларуси направила жалобу в ООН на действия Евросоюза. Обращение подготовлено в связи с принятием Европейским союзом экономических санкций в отношении отдельных белорусских предприятий и направлено в адрес Совета по правам человека Организации Объединенных Наций.

Профсоюзы проверили соблюдение температурного режима на рабочих местах в учреждениях здравоохранения.

Депутаты горсовета утвердили бюджет Минска на 2021 год.

Фото из архива
Фото из архива

В инвестиционную программу Минска на 2021 год включены 264 объекта.

В Свислочи сдали в эксплуатацию новую семиэтажку: большинство квартир для многодетных семей.

В Жодино ключи от новых квартир получили 56 семей работников БЕЛАЗа.

Четыре детских сада распахнут свои двери в Минском районе в преддверии Нового года. Открытие состоится 30 декабря в Михановичах, Мачулищах, Сенице и Хатежино, сообщили в пресс-службе Миноблисполкома.

Фото из архива
Фото из архива

Минздрав запускает акцию "Новый год - домашний праздник".

"Белавиа" получила первый самолет нового поколения Embraer E195-E2.

В рождественские и новогодние праздники ГАИ усилит контроль за соблюдением ПДД.

Фото из архива
Фото из архива

Распространяя свои паспортные данные в сети интернет, можно стать жертвой преступления или способствовать его совершению. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.

РЕПОРТАЖ: Ламанцы, маковники, квас из селедки и другие рождественские рецепты из Одельска

СЕГОДНЯ

Анонсы на 25-27 декабря

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В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси 25 декабря пройдет для детей и взрослых Зимний новогодний праздник.

Итоги традиционного семейного конкурса "Новогодняя театральная игрушка" подведут 27 декабря в Большом театре Беларуси.

Поезд "Новогодний экспресс", управляемый юными железнодорожниками, по 7 января будет курсировать по Детской железной дороге им. К.С.Заслонова.

Национальный художественный музей проведет для детей программу к зимним праздникам. Мероприятия будут проходить по 19 января.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

26 декабря

85 лет назад родилась Старикова Клавдия Федоровна, певица, заслуженная артистка Беларуси (1972). В 1965 году окончила Харьковский институт искусств. В 1965-1976 годах солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси. Для ее исполнительской манеры характерны эмоциональность, щедрость, сценическое обаятельность. Среди партий: Ярославна ("Князь Игорь" А.Бородина), Лиза, Татьяна ("Пиковая дама", "Евгений Онегин" П.Чайковского), Тоска, Чио-Чио-сан (одноименная опера Дж. Пуччини) и др. Лауреат международного конкурса вокалистов республик Прибалтики и Беларуси (1968).

70 лет назад родился Арсеньев Виктор Васильевич, белорусский архитектор. В 1972 году окончил Брестский инженерно-строительный институт. Основные работы в Бресте: аэровокзал, здание редакции и издательства газеты "Заря", застройка микрорайона Восток 3. Лауреат Государственной премии Беларуси (1988).

27 декабря

80 лет назад родился Комаров Владимир Константинович, российский композитор, народный артист Российской Федерации (2001). Автор симфонии "Олимпийская деревня", кантаты "Притча о поэте", балета по повести Н.Гоголя "Портрет", музыки к фильму "Барышня-крестьянка" и др.

28 декабря

Международный день кино.

110 лет назад родился Шатилло Иван Брониславович, актер, народный артист Беларуси (1953). В 1932 году окончил драматические курсы им.Ф.Дзержинского в Минске. В 1932-1961, 1967-1971 годах работал в Белорусском театре им.Я.Купалы, в 1961-1967 годах в Государственном русском драматическом театре Беларуси. Актер сильного драматического темперамента, ярких эмоций, сценического обаяния. Среди лучших ролей: Аким Сорока ("Павлинка" Я.Купалы), Микола ("Гибель волка" Э.Самуйленка), Янка Купала ("Счастье поэта" В.Витки) и др. Участвовал в радиопостановках на Белорусском радио. Снимался в фильмах "Поют жаворонки", "Первые испытания", "Улица младшего сына", "Москва-Генуя". Умер в 1977 году.

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