Картина дня: акция "Наши дети" во Дворце Республики, лучшие спортсмены года Беларуси и "Зимние каникулы в ПВТ"

ВЧЕРА

Картина дня. 27 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в благотворительном празднике акции "Наши дети" во Дворце Республики. Глава государства выразил мнение, что лучшие традиции белорусов продолжаются в добрых делах и поблагодарил всех, кто на протяжении четверти века поддерживал и поддерживает акцию "Наши дети". Александр Лукашенко выразил уверенность, что юные белорусы станут хорошими людьми - честными, добрыми и трудолюбивыми - и сделают для своей страны что-то очень важное и полезное.

Александр Лукашенко на благотворительном празднике

В Казахстане разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек. В Казахстане 28 декабря объявлен общенациональный траур. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования в связи с трагедией Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, а также родным и близким погибших.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования родным и близким народной артистки СССР Галины Волчек, которая скончалась 26 декабря.

В Администрации Президента состоялось заседание межведомственной экспертной группы по совершенствованию законодательства об административной ответственности.

Игорь Сергеенко

Председатель республиканского государственно-общественного объединения "Президентский спортивный клуб" Дмитрий Лукашенко вместе с семьей принял участие в республиканской благотворительной акции "Наши дети". Они посетили Дивинский детский дом в Кобринском районе.

Дмитрий Лукашенко с семьей смотрит поделки воспитанников детского дома

Государство, неравнодушные люди, шефы уделяют достойное внимание детям, которые остались без родителей. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко после новогоднего праздника, который стал частью республиканской акции "Наши дети", в Бегомльской вспомогательной школе-интернате Докшицкого района.

Владимир Андрейченко во время посещения школы-интерната

Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-ноябре составил Br3,8 млрд.

Правительство утвердило меры по подготовке к полевым работам и уборке урожая в 2020 году.

Беларусь построит на магистральном нефтепроводе "Дружба" пункт контроля качества нефти из РФ.

"Белоруснефть" достигла максимальной проходки за всю историю бурения в Беларуси.

Лесхозы Беларуси продали уже более 67 тыс. новогодних деревьев.

Реализация новогодних деревьев в Гомеле на проспекте Космонавтов

Как будет работать метро Минска в праздники.

На "Зимние каникулы в ПВТ" приглашают почти тысячу школьников.

Минск вошел в топ-3 городов СНГ для путешествий на новогодние ярмарки.

Фликер вместо проездного - гомельские школьники могут на каникулах бесплатно ездить в маршрутках.

"Заниматься погодой времени практически нет" - белорусский Дед Мороз принимает до 6 тыс. туристов в день.

ФОТОФАКТ: В Минске выпал снег

Лучшими спортсменами года в Беларуси признаны Александра Романовская и Андрей Арямнов.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 28-29 декабря

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Прямые телефонные линии в облисполкомах и Мингорисполкоме 28 декабря с 9.00 до 12.00 проведут председатель Брестского облсовета депутатов Наркевич Юрий Иосифович (80162213121), заместитель председателя Витебского облисполкома Пенин Владимир Петрович (80212222222), заместитель председателя Гомельского облисполкома Конюшко Андрей Васильевич (80232331237), заместитель председателя Гродненского облисполкома Дешко Владимир Иосифович (80152735644), заместитель председателя Минского облисполкома Невмержицкий Сергей Петрович (80175004160), управляющий делами Могилевского облисполкома Воронин Григорий Александрович (80222501869), управляющий делами Минского горисполкома Мательская Анна Марьяновна (80172224444).

Новогодний экспресс будет курсировать по детской железной дороге в Минске в дни зимних каникул, рождественских и новогодних праздников.

Новогодние представления, экскурсии и спектакли пройдут в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси по 29 декабря.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 29-30 декабря

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

29 декабря

30 лет назад в Могилевской области восстановлен Дрибинский район.

310 лет назад родилась Елизавета Петровна, российская императрица. В ее правление была основана Академия художеств, появился Зимний дворец, Смольный монастырь, в столице открылся первый публичный театр. Умерла в 1762 году.

100 лет назад родилась Гурич Софья Яковлевна, белорусская актриса, режиссер театра и радио, заслуженный работник культуры Беларуси (1985). Работала в Театре юного зрителя Беларуси, диктором на радиостанции "Советская Белоруссия", в Брестском и Гомельском областных драматических театрах. В 1967-1986 годах главный режиссер литературно-драматического вещания Белорусского республиканского радио. Лауреат Государственной премии Беларуси (1984). Умерла в 1999 году.

100 лет назад родился Загороднев Василий Иванович, участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945, посмертно). Воевал на Северо-Кавказском и 1-м Белорусском фронтах. Командир роты противотанковых ружей капитан Загороднев особо отличился при освобождении Брестской области. Погиб в бою в 1944 году.

85 лет назад родился Тарасов Виктор Павлович, актер, народный артист Беларуси (1967), СССР (1982). С 1957 года работал в Национальном академическом театре имени Янки Купалы. Создал яркие, искренние, обаятельные образы в белорусской и классической драматургии. Снялся в кинофильмах "Авария", "Софья Перовская", "Песнь о зубре". Лауреат Государственной премии Беларуси (1966). Умер в 2006 году.

30 декабря

60 лет назад основан Кричевский районный краеведческий музей. Открыт для посетителей в октябре 1961 года. С февраля 2008 года находится в здании дворца князя Г.А.Потемкина. Основу фондов музея составили материалы краеведа М.Ф.Мельникова, который стал его первым директором.

55 лет назад учреждена Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

140 лет назад родился Чеховский Яков Авраамович, белорусский спортсмен. Служил в Гродненском гусарском полку. С 1919 года руководил физической подготовкой бойцов Петроградского военного округа. Выступал на чемпионатах по французской борьбе. В 1913 году получил международный приз (почетный золотой пояс) за рекордный номер - перенос на одной руке 6 человек. Держал на себе сцену с оркестром в 30 человек, в стойке "борцовский мост" держал на себе 10 человек. Летом 1937 года выступал с показательной программой на минском стадионе "Динамо". Умер в 1941 году.

80 лет назад родился Локтев Алексей Васильевич, российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР (1972). Снимался в фильмах "Я шагаю по Москве", "Первый снег", "Наш дом", "Печки-лавочки" и др. Умер в 2006 году.

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