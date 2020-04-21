Картина дня: ассоциация радиовещания, первая соль Нежинского ГОКа и кирпичи с историей

ВЧЕРА

Картина дня. 20 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с 60-летием.

Мигель Марио Диас-Канель Бермудес и Александр Лукашенко. Фото из архива

В канадской провинции Новая Шотландия 51-летний мужчина открыл стрельбу по людям, в результате погибли по меньшей мере 19 человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование генерал-губернатору Канады Жюли Пейетт в связи с трагедией.

Ранние яровые посеяли в Беларуси почти на 90% площадей.

Фото из архива

Совмин одобрил проект международной техпомощи по повышению эксплуатационной безопасности АЭС.

Фото из архива

Минобороны: гражданам запрещено находиться в границах полигонов и стрельбищ.

Министерство обороны. Фото из архива

Запрет на посещение лесов действует в 71 районе Беларуси.

Более 33 тыс. га леса посадили в Беларуси этой весной.

Фото из архива

Ситуация с наличием масок и дезинфицирующих средств в аптеках и торговой сети Беларуси выровнялась, спрос населения будет удовлетворен, заявил заместитель начальника главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета госконтроля Виктор Бурло.

Фото из архива

Минздрав на фоне COVID-19 отмечает важность вакцинации как профилактики многих инфекций.

Центры инженерно-технического образования Парка высоких технологий подключились к производству средств защиты для медиков.

Белорусы могут онлайн оценить риск инфицирования COVID-19. Соответствующий тест размещен на сайте республиканского унитарного предприятия "Научно-практический центр гигиены".

Профсоюзы вместе с нанимателями принимают меры по недопущению распространения короновируса среди работников предприятий и организаций.

Фото из архива

Врач и депутат о вреде самолечения, профессиональном долге и благодарности медикам.

Бесплатные обеды для медиков готовит агрокомбинат "Заря" Могилевского района.

Комитет по здравоохранению Мингорисполкома выступил с инициативой провести серию онлайн-стримов, посвященных бережному отношению к женскому здоровью, особенно в период распространения COVID-19.

Белорусский государственный медицинский университет организует для абитуриентов прямую видеотрансляцию с участием деканов факультетов.

На Нежинском ГОКе добыта первая соль.

В Беларуси официально зарегистрирована Ассоциация индустрии радиовещания. Главные цели объединения - консолидация участников отрасли и содействие развитию радиовещания в стране. Ассоциация приложит все усилия, чтобы белорусы чаще и с удовольствием слушали отечественное радио, заявил исполняющий обязанности руководителя организации Алексей Адашкин.

Фото из архива

ГАИ призывает родителей напомнить школьникам правила дорожного движения.

Вдоль МКАД появится больше мест отдыха и торговых объектов.

Более 2 млн летних цветов украсят клумбы столицы в этом сезоне.

ФОТОФАКТ: Обряд "Ваджэнне Сулы" состоялся в Гомельском районе.

В Бешенковичах краевед собирает кирпичи с историей. В его коллекции изделия разной формы, цвета, размера, на некоторых есть клеймо производителя или отпечатки пальцев человека.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21 апреля

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Международный форум "Студенческая наука - инновационный потенциал будущего" по 29 апреля пройдет в Белорусском государственном педагогическом университете имени М.Танка. Участниками форума станут студенты и магистранты из 13 стран.

В Национальном пресс-центре Республики Беларусь пройдет пресс-конференция "О мероприятиях по наведению порядка на земле, благоустройству населенных пунктов и экологических акциях", посвященная Международному дню Земли (представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды). Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Досуг детей и взрослых в весенне-летний период и их безопасность. Особенности паркового сезона 2020". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

22 апреля

День судебного эксперта.

Международный день Матери-Земли.

150 лет назад родился Ленин (Ульянов) Владимир Ильич, российский политический деятель и мыслитель, организатор большевистской партии, основатель советского государства. Умер в 1924 году.

110 лет назад родился Волчек Виктор Матвеевич (Россия), заслуженный архитектор Беларуси (1978). В 1936 г. окончил Всероссийскую академию художеств в Ленинграде. С 1953 г. главный архитектор института "Белгоспроект", с 1979 г. в "Минскметропроекте". В 1954-1975 гг. преподавал в БПИ. Среди работ: здание Минского облисполкома, Государственного литературного музея Я.Купалы, памятники М.Казею, жертвам Масюковщинского лагеря смерти. Один из авторов мемориального комплекса "Брестская крепость - герой". Умер в 1985 г.

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