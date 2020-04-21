Картина дня: ассоциация радиовещания, первая соль Нежинского ГОКа и кирпичи с историей

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 21 апреля 2020
Минск Облачно с прояснениями +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:36 В Минске автомобиль сбил нетрезвого пешехода Происшествия
09:34 В Казахстане продолжат смягчать карантинные меры В мире
09:24 В Полоцке при пожаре в общежитии эвакуировали 36 человек Происшествия
09:20 В России ожидают снижения реального ВВП на 4-4,5% В мире
09:00 Зеленые аллеи, бесплатные электросамокаты, никаких автомобилей во дворе: европейский квартал в Минске Общество
08:55 "Минск Мир": столичный комплекс, в котором воплощаются ваши мечты о своей квартире Общество
08:38 Европейская олимпийская квалификация по настольному теннису перенесена на 2021 год Спорт
08:33 В Гомеле планируют отремонтировать дороги в более чем 100 дворах в этом году Регионы
08:17 Живопись и графику Геннадия Говора представят в Гомеле Афиша
08:07 Из-за пандемии Трамп намерен приостановить иммиграцию в США В мире
07:56 Страны ООН выступили за общедоступность будущей вакцины от коронавируса В мире
07:51 Музей Белорусского Полесья подготовил выставку "Дорога к Победе" Культура
07:40 В США завершают разработку нового теста на коронавирус В мире
07:32 Профсоюзы Брестской области перечислили на борьбу с COVID-19 около Br300 тыс. Регионы
07:19 Число самозанятых в Гродненской области растет: за год стало в 1,5 раза больше парикмахеров Регионы
07:11 В Глубоком во время акции украсят здания к 9 Мая Регионы
07:01 Дистанционный конкурс вокалистов объявлен в Витебской области Регионы
07:00 Картина дня: ассоциация радиовещания, первая соль Нежинского ГОКа и кирпичи с историей Общество
00:49 Имя обладателя Международной Букеровской премии станет известно позже В мире
00:23 Количество погибших в результате стрельбы в Новой Шотландии возросло до 19 В мире
20.04.20
20.04.20 23:45 Неизвестные у берегов Бенина захватили контейнеровоз В мире
20.04.20 23:05 Трамп планирует выдвинуть Джули Фишер на пост посла США в Беларуси В мире
20.04.20 22:44 Ученые из Уэльса разработали новый экспресс-тест на выявление коронавируса В мире
20.04.20 22:20 Евросоюз и Великобритания начали второй раунд переговоров о жизни после Brexit В мире
20.04.20 21:48 Более тысячи мест предложат наниматели Минска на электронной ярмарке вакансий 23 апреля Регионы
20.04.20 21:31 Цена нефти Brent торгуется ниже $26 за баррель В мире
20.04.20 21:19 БОКК ищет новые источники поставки средств индивидуальной защиты для волонтеров и соцслужбы Общество
20.04.20 20:59 Житель Гродно получил штраф в 50 БВ за перепродажу масок и антисептиков Происшествия
20.04.20 20:31 Остатки кораблей с сокровищами найдены на дне Средиземного моря Калейдоскоп
20.04.20 20:03 Актриса Гомельского драмтеатра: улыбайтесь, даже под маской Культура
Все новости
Все новости
Общество
21 апреля 2020, 07:00

Картина дня: ассоциация радиовещания, первая соль Нежинского ГОКа и кирпичи с историей

ВЧЕРА

Картина дня. 20 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с 60-летием.

Мигель Марио Диас-Канель Бермудес и Александр Лукашенко. Фото из архива
Мигель Марио Диас-Канель Бермудес и Александр Лукашенко. Фото из архива

В канадской провинции Новая Шотландия 51-летний мужчина открыл стрельбу по людям, в результате погибли по меньшей мере 19 человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование генерал-губернатору Канады Жюли Пейетт в связи с трагедией.

Ранние яровые посеяли в Беларуси почти на 90% площадей.

Фото из архива
Фото из архива

Совмин одобрил проект международной техпомощи по повышению эксплуатационной безопасности АЭС.

Фото из архива
Фото из архива

Минобороны: гражданам запрещено находиться в границах полигонов и стрельбищ.

Министерство обороны. Фото из архива
Министерство обороны. Фото из архива

Запрет на посещение лесов действует в 71 районе Беларуси.

Более 33 тыс. га леса посадили в Беларуси этой весной.

Фото из архива
Фото из архива

Ситуация с наличием масок и дезинфицирующих средств в аптеках и торговой сети Беларуси выровнялась, спрос населения будет удовлетворен, заявил заместитель начальника главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета госконтроля Виктор Бурло.

Фото из архива
Фото из архива

Минздрав на фоне COVID-19 отмечает важность вакцинации как профилактики многих инфекций.

Центры инженерно-технического образования Парка высоких технологий подключились к производству средств защиты для медиков.

Белорусы могут онлайн оценить риск инфицирования COVID-19. Соответствующий тест размещен на сайте республиканского унитарного предприятия "Научно-практический центр гигиены".

Профсоюзы вместе с нанимателями принимают меры по недопущению распространения короновируса среди работников предприятий и организаций.

Фото из архива
Фото из архива

Врач и депутат о вреде самолечения, профессиональном долге и благодарности медикам.

Бесплатные обеды для медиков готовит агрокомбинат "Заря" Могилевского района.

Комитет по здравоохранению Мингорисполкома выступил с инициативой провести серию онлайн-стримов, посвященных бережному отношению к женскому здоровью, особенно в период распространения COVID-19.

Белорусский государственный медицинский университет организует для абитуриентов прямую видеотрансляцию с участием деканов факультетов.

На Нежинском ГОКе добыта первая соль.

В Беларуси официально зарегистрирована Ассоциация индустрии радиовещания. Главные цели объединения - консолидация участников отрасли и содействие развитию радиовещания в стране. Ассоциация приложит все усилия, чтобы белорусы чаще и с удовольствием слушали отечественное радио, заявил исполняющий обязанности руководителя организации Алексей Адашкин.

Фото из архива
Фото из архива

ГАИ призывает родителей напомнить школьникам правила дорожного движения.

Вдоль МКАД появится больше мест отдыха и торговых объектов.

Более 2 млн летних цветов украсят клумбы столицы в этом сезоне.

ФОТОФАКТ: Обряд "Ваджэнне Сулы" состоялся в Гомельском районе.

В Бешенковичах краевед собирает кирпичи с историей. В его коллекции изделия разной формы, цвета, размера, на некоторых есть клеймо производителя или отпечатки пальцев человека.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21 апреля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный форум "Студенческая наука - инновационный потенциал будущего" по 29 апреля пройдет в Белорусском государственном педагогическом университете имени М.Танка. Участниками форума станут студенты и магистранты из 13 стран.

В Национальном пресс-центре Республики Беларусь пройдет пресс-конференция "О мероприятиях по наведению порядка на земле, благоустройству населенных пунктов и экологических акциях", посвященная Международному дню Земли (представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды). Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Досуг детей и взрослых в весенне-летний период и их безопасность. Особенности паркового сезона 2020". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

22 апреля

День судебного эксперта.

Международный день Матери-Земли.

150 лет назад родился Ленин (Ульянов) Владимир Ильич, российский политический деятель и мыслитель, организатор большевистской партии, основатель советского государства. Умер в 1924 году.

110 лет назад родился Волчек Виктор Матвеевич (Россия), заслуженный архитектор Беларуси (1978). В 1936 г. окончил Всероссийскую академию художеств в Ленинграде. С 1953 г. главный архитектор института "Белгоспроект", с 1979 г. в "Минскметропроекте". В 1954-1975 гг. преподавал в БПИ. Среди работ: здание Минского облисполкома, Государственного литературного музея Я.Купалы, памятники М.Казею, жертвам Масюковщинского лагеря смерти. Один из авторов мемориального комплекса "Брестская крепость - герой". Умер в 1985 г.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Зеленые аллеи, бесплатные электросамокаты, никаких автомобилей во дворе: европейский квартал в Минске
"Минск Мир": столичный комплекс, в котором воплощаются ваши мечты о своей квартире
Фото из архива БОКК ищет новые источники поставки средств индивидуальной защиты для волонтеров и соцслужбы
Фото из архива Минздрав отмечает важность вакцинации как профилактики многих инфекций
Фото из архива Волонтеры учреждений образования помогают в борьбе с COVID-19
Фото из архива Единый день безопасности 24 апреля посвятят предупреждению ДТП с мототранспортом
Главное
Александр Лукашенко "Мы пока ни в чем не ошиблись" - Лукашенко уверен в белорусской тактике борьбы с коронавирусом
В Беларуси выздоровели и выписаны 514 зараженных COVID-19
Ситуация с наличием масок и антисептиков в Беларуси выровнялась, спрос будет удовлетворен - КГК
"Минск Мир": столичный комплекс, в котором воплощаются ваши мечты о своей квартире
Топ-новости
Картина дня: ассоциация радиовещания, первая соль Нежинского ГОКа и кирпичи с историей
На благотворительные счета Минздрава на борьбу с COVID-19 поступило более Br5 млн и 79 тыс. евро
Врач и депутат о вреде самолечения, профессиональном долге и благодарности медикам
Зеленые аллеи, бесплатные электросамокаты, никаких автомобилей во дворе: европейский квартал в Минске
Судьбы, сложенные в треугольник: Владимир Дибров
Трамп планирует выдвинуть Джули Фишер на пост посла США в Беларуси
Минобразования: использование масок в школе носит рекомендательный характер
Совмин одобрил проект международной техпомощи по повышению эксплуатационной безопасности АЭС
Европейская олимпийская квалификация по настольному теннису перенесена на 2021 год
Центры образования ПВТ подключились к производству средств защиты для медиков
Профсоюзы инициируют дополнительные меры для защиты работников от COVID-19
В Беларуси разработан законопроект о неплатежеспособности и несостоятельности
Ввод жилья в Беларуси в I квартале увеличился на 9,7%
ГАИ призывает родителей напомнить школьникам правила дорожного движения
ФОТОФАКТ: Обряд "Ваджэнне Сулы" состоялся в Гомельском районе
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.