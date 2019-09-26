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Четверг, 26 сентября 2019
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10:18 Беларусь и Индия договорились о более тесном взаимодействии по вопросу упрощения визовых процедур Политика
10:13 Макей обсудил с латвийским коллегой наполнение планируемых визитов на высоком и высшем уровнях Политика
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10:03 "Полоцктранснефть Дружба" и "Гомельтранснефть Дружба" объединятся с 1 октября Экономика
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09:50 Правительство скорректировало целевые показатели госпрограммы развития цифровой экономики Общество
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08:13 Выставка живописи "Образы Тадеуша Костюшко и близких его сердцу дам" открылась в Коссово Культура
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26 сентября 2019, 07:00

Картина дня: Беларусь на Генассамблее ООН, "Турбизнес-2019" и подготовка к зимовке в зоопарке

ВЧЕРА

Картина дня. 25 сентября

ЕС, Польша, Саудовская Аравия, Судан и Кипр - подробности международных контактов Макея в ООН.

Владимир Макей на открытии 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Фото МИД
Владимир Макей на открытии 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Фото МИД

Дефицит доверия в отношениях между странами сопровождается стремлением расшатать ситуацию в различных регионах и странах мира. Такую точку зрения выразил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая в Нью-Йорке во время дебатов высокого уровня Совета Безопасности ООН. Он также подчеркнул, что Беларусь выступает в поддержку развития эффективных партнерских отношений между ООН и региональными и субрегиональными организациями в целях поддержания международного мира, безопасности и стабильности.

Беларусь переходит в категорию стран с доходами выше среднего уровня. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас на официальном открытии национальных стратегических консультаций ПРООН.

Продукция с экспериментальных полей, а также подворья Президента Беларуси Александра Лукашенко отправилась в подшефные организации. Ежегодно глава государства передает большую часть собранного урожая пожилым людям и детям.

Бюджет Союзного государства в 2020 году впервые планируется сформировать без профицита. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота по итогам состоявшейся в Ростове-на-Дону встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, ответственным секретарем Парламентского собрания Союза Беларуси и России Сергеем Стрельченко и руководителями белорусских СМИ. Григорий Рапота рассчитывает, что программа углубления интеграции, проект которой был парафирован премьер-министрами Беларуси и России, решит вопрос о создании равных условий для субъектов хозяйствования двух стран. В Союзном государстве обсуждается идея создания высокоскоростной железнодорожной магистрали между Санкт-Петербургом и Минском с дальнейшим ее выходом в Европу.

Белорусско-индийский центр демонстрации технологий планируется открыть в Хайдарабаде (Индия). Об этом сообщил председатель Совета Республики, уполномоченный по сотрудничеству с Индией Михаил Мясникович на белорусско-индийском семинаре "Наноматериалы и новые материалы".

Михаил Мясникович. Фото Совета Республики
Михаил Мясникович. Фото Совета Республики

Беларусь и ОАЭ заинтересованы в совместных проектах в банковской сфере, АПК, строительстве. Перспективные совместные проекты обсуждены на встрече первого заместителя премьер-министра Беларуси Александра Турчина с представителями деловых кругов Объединенных Арабских Эмиратов.

Делегация ОАЭ
Делегация ОАЭ

Беларусь и Чехия будут взаимно признавать пенсионный стаж.

ЦИК аккредитовал 60 наблюдателей от СНГ для мониторинга выборов в парламент.

ИНФОГРАФИКА: Парламент Беларуси

Белорусская промышленность находится в процессе реформирования, принимаются меры по повышению эффективности деятельности предприятий. Об этом заявил первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский. Белорусские предприятия машиностроительной отрасли осваивают новые виды продукции, в том числе для продвижения на внешних рынках. Предприятия Минпрома экспортируют около 70% выпускаемой продукции, поставки осуществляются в более чем 100 стран мира.

ОАО "Гомсельмаш", ООО "Бизон Трейд" и Министерство сельского хозяйства Ставропольского края России заключили трехстороннее соглашение о реализации техники. Белорусские комбайны теперь будут поставляться в регион на льготных условиях.

Во время подписания трехстороннего соглашения. Фото "Гомсельмаша"
Во время подписания трехстороннего соглашения. Фото "Гомсельмаша"

"Великий камень" признан лучшим проектом инициативы "Пояс и путь" в Европе.

Белорусский производитель легковых автомобилей СЗАО "БЕЛДЖИ" планирует в 2020 году выпустить до 35 тыс. авто и расширить географию экспорта, сообщил первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский. "БЕЛДЖИ" также намерен производить автомобили класса Евро-6.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка "Турбизнес-2019" проходит в Минске

Во время работы выставки
Во время работы выставки

Заработная плата и цены в регионе должны быть сопоставимы. Об этом заявили в Федерации профсоюзов Беларуси по итогам проведенного в августе профсоюзного мониторинга цен.

От социальной сферы до развития производственной базы - Кочанова посетила с рабочей поездкой Бобруйск.

На Светлогорском ЦКК утвердили методики измерения газов, образующихся при производстве.

Министр обороны Андрей Равков вручил орден "За личное мужество" старшему лейтенанту Дмитрию Филиповичу, который в марте спас солдата-срочника при взрыве боевой гранаты в окопе.

Андрей Равков вручает орден Дмитрию Филиповичу
Андрей Равков вручает орден Дмитрию Филиповичу

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" пройдет в Беларуси с 9 декабря 2019 по 10 января 2020 года.

В Минском зоопарке животных готовят к зимовке.

Арина Соболенко впервые в сезоне обыграла теннисистку из топ-10 рейтинга и вышла в четвертьфинал турнира в Ухани.

Арина Соболенко. Фото Jimmie48 tennis photography
Арина Соболенко. Фото Jimmie48 tennis photography

Евгений Тихонцов выиграл золотую медаль на ЧМ по тяжелой атлетике в Паттайе в весовой категории 102 кг.

Белорусские шахматисты завоевали три награды на международном юниорском турнире в Казахстане.

Фото openchess.by
Фото openchess.by

СЕГОДНЯ

Анонсы на 26 сентября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "О проведении в Минске 44-й Международной выставки-ярмарки по оптовой продаже товаров легкой промышленности BelTexIndustry 2019". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "О проведении первого в Беларуси конкурса "О создании социальной рекламы в сфере интеллектуальной собственности". Начало в 12.30.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Актуальные вопросы научных исследований: новые международные форумы и проекты". В рамках пресс-мероприятия состоится презентация конкурса НАН Беларуси на лучшее представление научных достижений 2019 года в СМИ. Начало в 11.00.

Постоянная комиссия Палаты представителей по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту совместно с Постоянной комиссией Палаты представителей по законодательству проведет круглый стол на тему "Актуальные вопросы механизма взаимодействия государственных органов по обеспечению конституционной законности". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 27 сентября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Всемирный день туризма.

100 лет назад родился Савицкий Валентин Николаевич (д.Звенячи Толочинского р-на Витебской обл.), белорусский художник. Работал в области тематической картины, пейзажа, портрета. Среди произведений: картины "Вечер над Неманом", "Обновление земли", "Священные камни" и др. Умер в 2006 году.

90 лет назад родился Рапанович Евгений Никифорович (д.Холма Мядельского р-на Минской обл.), белорусский языковед, фольклорист. Работал в издательствах "Беларуская Савецкая Энцыклапедыя", "Народная асвета", "Навука і тэхніка". Занимался белорусской лексикографией. Автор словарей названий населенных пунктов Беларуси по областям, "Слоўніка фізічных і астранамічных тэрмінаў", рассказов для детей, переводов с других языков. Составитель сборника "Беларускія прыказкі, прымаўкі і загадкі". Умер в 1987 году.

50 лет назад родился Занковец Эдуард Константинович (д.Лыще Пинского р-на Брестской обл.), белорусский спортсмен (хоккей с шайбой), нападающий, заслуженный мастер спорта Беларуси. В составе национальной сборной команды Беларуси занял 4-е место на XIX зимних Олимпийских играх (2002), 5-8-е места на XVIII зимних Олимпийских играх (1998). Чемпион Беларуси (1993, 1994), чемпион Спартакиады народов СССР (1986). Лучший хоккеист Беларуси (1993). В 2007 году возглавлял минское "Динамо", с 2010-го по 2011 год - главный тренер сборной Беларуси, с 2011-го по 2015-й - помощник главного тренера в ХК "Авангард", с 2016 года - главный тренер ХК "Барыс" и сборной Казахстана по хоккею, с 2017 года - главный тренер ХК "Слован".

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