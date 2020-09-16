Картина дня: Беларусь в исполкоме ВОЗ, вакцинация против гриппа и помощь паломникам-хасидам

ВЧЕРА

Картина дня. 15 сентября

Государства - члены Европейского региона Всемирной организации здравоохранения единогласно выдвинули Беларусь в состав Исполнительного комитета ВОЗ.

Президиум Совета Республики во время выездного заседания в Смиловичах обсудил совершенствование деятельности органов местного самоуправления.

Молодежные экипажи намолотили более 846 тыс. т зерна.

Реальные денежные доходы белорусов в январе-июле выросли на 5,4%.

Беларусь не исключает силового варианта реагирования на прямые военные угрозы извне в условиях дестабилизации обстановки в стране, заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов.

Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск России прибыли на полигон Брестский для участия в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении "Славянское братство-2020".

В Беларуси стартовала массовая вакцинация против гриппа, сообщила начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан. Также она заявила, что вторую волну COVID-19 в Беларуси прогнозируют менее интенсивной.

Инна Карабан

В Беларуси на 15 сентября выздоровел и выписан 72 661 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Более 800 паломников-хасидов находятся на нейтральной полосе между границами Беларуси и Украины. Для паломников будут созданы необходимые условия, сообщил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

Новый экомаршрут, велопробег и бесплатный проезд - какой будет Европейская неделя мобильности в Минске.

В Миорах 19 сентября в восьмой раз пройдет экологический праздник "Жураўлі і журавіны Міёрскага краю".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 сентября

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Министр информации Игорь Луцкий проведет прием граждан в Совете Министров.

КГК Витебской области проведет прямую линию по вопросам регулярных пассажирских перевозок. С проблемными вопросами в данной сфере и предложениями о повышении качества услуг граждане и субъекты хозяйствования могут обратиться на горячую линию с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефонам 80212376148, 80212375041.

В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Современные клеточные технологии в медицине". Начало в 11.00.

Творческий вечер "Как сделать такое фото" фотографа Анатолия Дрибаса состоится в художественной галерее "Университет культуры".

В Беларуси по 22 сентября пройдет Европейская неделя мобильности.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 сентября

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Международный день памяти жертв Сабры и Шатилы.

190 лет назад основана Гродненская областная научная библиотека им.Е.Ф.Карского. Она занимает важное место в социально-культурном развитии общества. Является образовательным, культурным и информационным центром области. Центральное место в фонде библиотеки занимают краеведческие и местные материалы. Гордость библиотеки - издания ХІХ - нач. ХХ вв.: обзоры, памятные книжки Гродненской губернии, редкие монографии; фонд справочных изданий, среди которых - универсальные и отраслевые энциклопедии, словари по разным отраслям знаний, уникальный фонд нотных изданий и фонотека. Активно укореняются в практику работы современные информационные технологии. В 2001 году создан публичный центр правовой информации, цель которого - содействовать повышению правовой культуры населения.

160 лет назад родился Лейка Кондрат Тодорович, белорусский писатель. В 1879 году окончил Свислочскую учительскую семинарию. Автор повестей "Хромой дядька Роман", "Пан Трудовский", стихов "Песня ласточки", "Аист", "Сорока" и др. В 1893 году в Харькове издал книгу "Русская азбука". С 1911 года публиковал в газете "Наша нiва" стихи, рассказы, пьесы, переводы с украинского языка. Сценка на сказочно-фантастический сюжет "Снотворный мак" - первое в белорусской литературе произведение для кукольного театра. В 1921 году выслал в виленское Белорусское научное общество 8 тетрадей с рассказами, стихотворениями, сказками (судьба их неизвестна). Умер в 1921 году.

110 лет назад родилась Грекова Надежда Григорьевна, государственный деятель Беларуси. В 1941 году окончила Высшую школу парторганизаторов при ЦК ВКП(б). С 1927 года работала в швейной промышленности, в профсоюзах. С 1937 года заместитель заведующего и заведующая отделом ЦК КП(б)Б, секретарь ЦК. В 1938-1947 годах председатель Верховного Совета БССР, с 1943 года заместитель председателя СНК БССР. С 1947 года министр пищевой промышленности БССР, в 1948-1952 годах заместитель министра пищевой промышленности РСФСР. Умерла в 2001 году.

85 лет назад родился Кен Элтон Кизи, американский писатель. Автор романа "Полет над гнездом кукушки", по которому в 1975 году поставлен обошедший весь мир фильм Милоша Формана. Умер в 2001 году.

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