Картина дня: Беларусь в исполкоме ВОЗ, вакцинация против гриппа и помощь паломникам-хасидам

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 16 сентября 2020
Минск Ясно +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:14 "Нью-Йорк Айлендерс" сократили отставание в финальной серии Восточной конференции НХЛ Спорт
08:08 В Могилеве два человека пострадали при пожаре на комбинате силикатных изделий Происшествия
07:54 Теме натюрморта посвящен международный творческий проект в Витебске Культура
07:45 Правительство Японии в полном составе ушло в отставку В мире
07:36 С 2021 года Барбадос официально станет республикой В мире
07:29 В Новой Зеландии при столкновении школьного автобуса с поездом погиб человек и 40 пострадали В мире
07:24 Витебский областной музей предлагает жителям поделиться военными историями родственников Регионы
07:11 Барановичский "Торгмаш" начал поставки оборудования для камбузов российских кораблей Регионы
07:05 Омский "Авангард" обыграл СКА из Санкт-Петербурга в матче чемпионата КХЛ Спорт
07:00 Картина дня: Беларусь в исполкоме ВОЗ, вакцинация против гриппа и помощь паломникам-хасидам Общество
00:58 Генсек ООН: следующий год после пандемии станет ключевым для жизни организации В мире
00:19 Пожары в Испании уничтожили почти 9 тыс. гектаров леса В мире
15.09.20
15.09.20 23:40 Исследовательское судно без экипажа пересечет Атлантику Технологии
15.09.20 23:07 Взрывы боеприпасов на складе в Чехии произошли из-за самовоспламенения пороха В мире
15.09.20 22:39 Ураган "Салли" угрожает США историческими наводнениями В мире
15.09.20 22:03 Хоккеисты минского "Динамо" обыграли "Витязь" в выездном матче чемпионата КХЛ Спорт
15.09.20 22:01 Евдоченко прокомментировал свое интервью нидерландскому телеканалу Общество
15.09.20 21:50 Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений В мире
15.09.20 21:41 НЦСИ представил выставку работ итальянского художника Миммо де Феличе Культура
15.09.20 21:30 Кадлубай: нельзя подвергать детей опасности во время несанкционированных акций Общество
15.09.20 21:16 Более 300 компаний из 14 стран примут участие в выставке "Белагро-2020" Экономика
15.09.20 21:11 График движения автобусов от Минска до Смолевичей меняется с 29 сентября Регионы
15.09.20 21:02 НЦЭУ проводит семинары по внедрению ID-карт и биометрических паспортов Общество
15.09.20 20:51 Мы не имеем права изменить традиции - паломники-хасиды Общество
15.09.20 20:45 На страже качества медтехники и лекарств - Пиневич о задачах перед Центром экспертиз и испытаний Общество
15.09.20 20:30 Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для паломников-хасидов Президент
15.09.20 20:27 Волейболисты минского "Строителя" вышли в финал чемпионата Беларуси Спорт
15.09.20 20:12 Головченко и Мишустин обсудили сотрудничество Беларуси и России в финансовой и энергетической сферах Экономика
15.09.20 20:04 ЕЭК изучит целесообразность создания зон свободной торговли ЕАЭС с Монголией и Индонезией Экономика
15.09.20 19:59 Клинические испытания российской вакцины от коронавируса стартовали в Беларуси Общество
Все новости
Все новости
Общество
16 сентября 2020, 07:00

Картина дня: Беларусь в исполкоме ВОЗ, вакцинация против гриппа и помощь паломникам-хасидам

ВЧЕРА

Картина дня. 15 сентября

Государства - члены Европейского региона Всемирной организации здравоохранения единогласно выдвинули Беларусь в состав Исполнительного комитета ВОЗ.

Президиум Совета Республики во время выездного заседания в Смиловичах обсудил совершенствование деятельности органов местного самоуправления.

Молодежные экипажи намолотили более 846 тыс. т зерна.

Реальные денежные доходы белорусов в январе-июле выросли на 5,4%.

Беларусь не исключает силового варианта реагирования на прямые военные угрозы извне в условиях дестабилизации обстановки в стране, заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов.

Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск России прибыли на полигон Брестский для участия в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении "Славянское братство-2020".

В Беларуси стартовала массовая вакцинация против гриппа, сообщила начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан. Также она заявила, что вторую волну COVID-19 в Беларуси прогнозируют менее интенсивной.

Инна Карабан
Инна Карабан

В Беларуси на 15 сентября выздоровел и выписан 72 661 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Более 800 паломников-хасидов находятся на нейтральной полосе между границами Беларуси и Украины. Для паломников будут созданы необходимые условия, сообщил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

Новый экомаршрут, велопробег и бесплатный проезд - какой будет Европейская неделя мобильности в Минске.

В Миорах 19 сентября в восьмой раз пройдет экологический праздник "Жураўлі і журавіны Міёрскага краю".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 сентября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Министр информации Игорь Луцкий проведет прием граждан в Совете Министров.

КГК Витебской области проведет прямую линию по вопросам регулярных пассажирских перевозок. С проблемными вопросами в данной сфере и предложениями о повышении качества услуг граждане и субъекты хозяйствования могут обратиться на горячую линию с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефонам 80212376148, 80212375041.

В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Современные клеточные технологии в медицине". Начало в 11.00.

Творческий вечер "Как сделать такое фото" фотографа Анатолия Дрибаса состоится в художественной галерее "Университет культуры".

В Беларуси по 22 сентября пройдет Европейская неделя мобильности.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 сентября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный день памяти жертв Сабры и Шатилы.

190 лет назад основана Гродненская областная научная библиотека им.Е.Ф.Карского. Она занимает важное место в социально-культурном развитии общества. Является образовательным, культурным и информационным центром области. Центральное место в фонде библиотеки занимают краеведческие и местные материалы. Гордость библиотеки - издания ХІХ - нач. ХХ вв.: обзоры, памятные книжки Гродненской губернии, редкие монографии; фонд справочных изданий, среди которых - универсальные и отраслевые энциклопедии, словари по разным отраслям знаний, уникальный фонд нотных изданий и фонотека. Активно укореняются в практику работы современные информационные технологии. В 2001 году создан публичный центр правовой информации, цель которого - содействовать повышению правовой культуры населения.

160 лет назад родился Лейка Кондрат Тодорович, белорусский писатель. В 1879 году окончил Свислочскую учительскую семинарию. Автор повестей "Хромой дядька Роман", "Пан Трудовский", стихов "Песня ласточки", "Аист", "Сорока" и др. В 1893 году в Харькове издал книгу "Русская азбука". С 1911 года публиковал в газете "Наша нiва" стихи, рассказы, пьесы, переводы с украинского языка. Сценка на сказочно-фантастический сюжет "Снотворный мак" - первое в белорусской литературе произведение для кукольного театра. В 1921 году выслал в виленское Белорусское научное общество 8 тетрадей с рассказами, стихотворениями, сказками (судьба их неизвестна). Умер в 1921 году.

110 лет назад родилась Грекова Надежда Григорьевна, государственный деятель Беларуси. В 1941 году окончила Высшую школу парторганизаторов при ЦК ВКП(б). С 1927 года работала в швейной промышленности, в профсоюзах. С 1937 года заместитель заведующего и заведующая отделом ЦК КП(б)Б, секретарь ЦК. В 1938-1947 годах председатель Верховного Совета БССР, с 1943 года заместитель председателя СНК БССР. С 1947 года министр пищевой промышленности БССР, в 1948-1952 годах заместитель министра пищевой промышленности РСФСР. Умерла в 2001 году.

85 лет назад родился Кен Элтон Кизи, американский писатель. Автор романа "Полет над гнездом кукушки", по которому в 1975 году поставлен обошедший весь мир фильм Милоша Формана. Умер в 2001 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Андрей Евдоченко. Фото из архива Евдоченко прокомментировал свое интервью нидерландскому телеканалу
Александр Кадлубай. Фото из архива Кадлубай: нельзя подвергать детей опасности во время несанкционированных акций
Фото из архива НЦЭУ проводит семинары по внедрению ID-карт и биометрических паспортов
Паломники на нейтральной полосе между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Яриловичи" Мы не имеем права изменить традиции - паломники-хасиды
Дмитрий Пиневич. Фото из архива На страже качества медтехники и лекарств - Пиневич о задачах перед Центром экспертиз и испытаний
Фото из архива Клинические испытания российской вакцины от коронавируса стартовали в Беларуси
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента России - БЕЛТА "Надо теснее держаться с нашим старшим братом" - Лукашенко о сотрудничестве с Россией
Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для паломников-хасидов
Массовая вакцинация против гриппа стартовала в Беларуси
"Лиллехаммер" и "Глазго": ваше путешествие в мир доступных цен на квартиры! От 2 500 рублей за метр!
Топ-новости
Картина дня: Беларусь в исполкоме ВОЗ, вакцинация против гриппа и помощь паломникам-хасидам
Головченко и Мишустин обсудили сотрудничество Беларуси и России в финансовой и энергетической сферах
Клинические испытания российской вакцины от коронавируса стартовали в Беларуси
Кадлубай: нельзя подвергать детей опасности во время несанкционированных акций
Контракты на $750 млн планируется заключить во время Форума регионов Беларуси и России
График движения автобусов от Минска до Смолевичей меняется с 29 сентября
Макей отмечает полное нежелание ЕС даже попытаться объективно разобраться в происходящих процессах
Савиных: позиция России по отношению к Беларуси в поствыборный период - взвешенная и продуманная
Минобороны РФ: белорусско-российское учение "Славянское братство - 2020" не направлено против других стран
Минфин Беларуси ожидает подписания кредитного соглашения с Фондом ОПЕК на $20 млн в сентябре
Для паломников на нейтральной полосе между Беларусью и Украиной создадим все условия - Соловей
Конкурс WorldSkills Belarus позволяет молодежи показать свои способности и навыки - Петришенко
В Беларуси выздоровел и выписан 72 661 пациент с COVID-19
МНС напоминает физлицам о необходимости уплатить имущественные налоги до 16 ноября
Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-августе выросло на 7,9%
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.