Картина дня: белорусские товары в лизинг, молодежный бренд - 2020 и секрет агрохолдинга

ВЧЕРА

Картина дня. 23 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. 24 июня белорусский лидер вместе с сыновьями будет присутствовать на военном параде в Москве.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №235 "О дополнительных условиях возведения многоквартирных жилых домов".

Крупные предприятия помогли экономике выстоять в условиях жесткой мировой конкуренции во время пандемии. Такое мнение высказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко после ознакомления с работой ОАО "Нефтезаводмонтаж" и общения с трудовым коллективом.

Владимир Андрейченко во время встречи с трудовым коллективом

Совет Министров одобрил проекты договоров о предоставлении белорусских товаров в лизинг в России и Украине в качестве основы для проведения переговоров.

Беларусь в июле закупит 1,58 млн т российской нефти, сообщил пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

Беларусь и МБРР подписали соглашение о займе на 100 млн евро на модернизацию высшего образования.

РЕПОРТАЖ: Секрет агрохолдинга для деревни будущего

Очередной выпуск проекта БЕЛТА "З гонарам у сэрцы" посвящен агропромышленному комплексу.

В последние годы доля ответственности за воспитание детей сместилась в сторону школы. Такое мнение высказал вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко на заседании Национальной комиссии по правам ребенка.

Игорь Петришенко

Популярность белорусских брендов среди молодежи растет. Об этом свидетельствуют результаты социсследования "Молодежный бренд - 2020", представленные в пресс-центре БЕЛТА. Более 200 заявок поступило на творческий конкурс "Беларусь - бренд молодых!", сообщил председатель Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо.

Во время пресс-конференции

МАРТ разъяснил рекомендации по минимизации распространения COVID-19 в магазинах и общепите.

Адвокаты нацелены на мирное урегулирование споров и решение проблем, с которыми сталкивается бизнес в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по COVID-19, заявил председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА), член Совета Республики Национального собрания Виктор Чайчиц.

В Беларуси выздоровели и выписаны 38 688 пациентов с COVID-19.

Фото из архива

В Беларуси расширен перечень запрещенных наркотиков и психотропов.

В Беларуси 25 июня начинается централизованное тестирование, сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Проект БРСМ "Разам з бацькам" объединил отцов разных возрастов и профессий.

Мобильный пункт питания и социальной помощи для бездомных "Автобус добра" появится в Минске до конца года. Об этом сообщила автор проекта Елена Миндлин.

В Минске планируют создать фонд помощи по стерилизации и лечению бездомных кошек.

Команда проекта. Фото из личного архива волонтеров

В Беларуси выпустили первую в мире монету с вертлявой камышовкой.

Фото общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны"

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24 июня

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Круглый стол "Молодежь Беларуси: возможности для самореализации", приуроченный ко Дню молодежи, пройдет в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам 80173272447, 80445838404 (+Viber, Telegram), электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА. Адрес пресс-центра: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Инновации в строительстве Республики Беларусь в 2020 году: технологии, решения, объекты". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол "Оценка перспектив применения метода ОСВВ как стратегии государственного масштаба и ключевая роль СМИ в решении проблемы безнадзорных животных". Начало в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 25 июня

День Организации Черноморского экономического сотрудничества.

Международный день моряка.

115 лет назад родился Бровка Петрусь (Петр Устинович) (д.Путилковичи Ушачского р-на Витебской обл.), народный поэт Беларуси (1962), академик НАН Беларуси (1966), заслуженный деятель науки Беларуси (1975), общественный деятель, Герой Социалистического Труда (1972). В 1931 году окончил БГУ. В 1918-1928 годах был на советской и партийной работе; ответственный секретарь газеты "Чырвоная Полаччына". В 1941-1942 годах работал во фронтовой газете "За Савецкую Беларусь", сотрудничал в партизанской прессе. В 1945-1948 годах редактор журнала "Полымя", в 1948-1967 годах председатель правления Союза писателей Беларуси, в 1967-1980 годах главный редактор "Белорусской Советской Энциклопедии". Автор книг поэзии "Пахнет чабрец", "А дни идут", "И днем и ночью..." и др. Автор либретто опер "Михась Подгорный" и "Алеся". Лауреат Ленинской премии (1962), Государственной премии СССР (1947, 1951), Государственной премии Беларуси (1974, 1976). Умер в 1980 году.

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