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01 июня 2021, 07:00

Картина дня: Белорусско-Африканский форум, микрошаги в большую науку и погода в июне

ВЧЕРА

Картина дня. 31 мая

Подавляющее большинство белорусов будет стоять до конца, но не подчинится диктату в отношении своей страны. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью российскому изданию "Коммерсантъ". Мир скатывается к этапу "холодная война 2.0", считает министр. В Европейском союзе хотят превратить Беларусь и ее руководство в страну-изгоя и приступить к тотальному удушению государства. Владимир Макей высказался о заявлениях Евросоюза финансово поддержать развитие демократии в республике. Беларуси и России осталось согласовать две союзные программы - по формированию общего рынка газа и гармонизации налогового законодательства, сообщил Владимир Макей.

Владимир Макей. Фото <a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank" rel="nofollow">"Коммерсантъ"</a>
Владимир Макей. Фото "Коммерсантъ"

Россия продолжит оказывать поддержку Беларуси на фоне заявлений США о подготовке санкций против Минска, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Москва будет защищать Беларусь и помогать ей, если ЕС введет против Минска экономические санкции, сказал директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Во время работы форума
Во время работы форума

Пассажирский самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине из-за угрозы взрыва. Шпаковский прокомментировал инцидент с посадкой самолета Ryanair в Берлине.

Фото ТАСС
Фото ТАСС

Большинство экспертов связывает развитие мировой экономики с Африканским континентом, и Беларусь должна воспользоваться возможностью сотрудничать с этим регионом. Об этом заявил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович на полях второго Белорусско-Африканского экономического форума. Беларусь рассматривает Африканский континент как один из важных элементов своей многовекторной внешней политики, заявил заместитель министра иностранных дел Николай Борисевич. Важно, чтобы сотрудничество Беларуси и стран Африканского континента имело обратную связь и чтобы оно стало дорогой с двусторонним движением.

Николай Борисевич во время выступления на форуме
Николай Борисевич во время выступления на форуме

Беларусь считает важным не только увеличение объемов взаимной торговли, но и ее диверсификацию, использование новых инструментов в работе. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей.

Представители африканских государств на втором Белорусско-Африканском экономическом форуме в Минске назвали перспективные направления сотрудничества с Беларусью. Египет заинтересован в организации промышленной кооперации с Беларусью, сказал генеральный секретарь Федерации египетских торговых палат и Союза африканских палат Алаа Эзз. Экономический форум позволит усилить связи между Беларусью и Африканским континентом, заявил заместитель министра иностранных дел и сотрудничества Мозамбика Мануэль Жозе Гонсалвеш.

Мануэль Жозе Гонсалвеш во время выступления на форуме
Мануэль Жозе Гонсалвеш во время выступления на форуме

Предпринимательство - значимая экономическая сила для развития страны. Такое мнение высказал министр экономики Александр Червяков в Пуховичском районе во время совместной трудовой акции представителей власти и бизнеса, приуроченной к Году народного единства и 30-летию принятия закона о предпринимательстве.

Внешний госдолг в январе-апреле уменьшился на 2,5%, до $18,1 млрд. Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе-апреле составил Br0,75 млрд.

ИНТЕРВЬЮ: Задача - помочь с трудоустройством, минуя стадию безработицы

РЕПОРТАЖ: "Микрошаги" в большую науку: как ребенку стать ученым

За сутки в Беларуси зарегистрированы 632 пациента с COVID-19, выписаны 449.

Вакцинация китайских граждан против COVID-19 началась в Минске.

Россия расширяет авиационное и железнодорожное сообщение с Беларусью. Решение об этом было принято оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

"Белавиа" запустила регулярные рейсы в Уфу.

Фото "Белавиа"
Фото "Белавиа"

ГПК напомнил, что для граждан Беларуси и иностранцев временно ограничен выезд из страны.

Фото из архива
Фото из архива

Сведения о минировании учебных заведений не подтвердились.

Атлеты университета МЧС выиграли открытый Кубок Победы по гиревому марафону.

Первые дни июня будут прохладными - Белгидромет. Ночные заморозки ожидаются местами по Беларуси 1 июня.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 1 июня

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Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Сохранение историко-культурного наследия столицы. Вопросы реставрации исторических зданий города". Начало в 11.00.

Национальный пресс-центр проведет выездное пресс-мероприятие "Церемония открытия XXXI международной специализированной выставки "БЕЛАГРО-2021". Место проведения: выставочный центр китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" (Смолевичский район, пр. Пекинский, 29). Начало в 12.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 2 июня

145 лет назад родился Тренев Константин Андреевич, русский писатель, драматург. Автор рассказов о дореволюционной деревне ("Шесть недель", "На ярмарке", "Батраки"), народной трагедии "Пугачевщина", а также героической драмы о гражданской войне "Любовь Яровая", поставленной впервые на сцене Малого театра в Москве 22 декабря 1926 года. Лауреат Государственной премии СССР (1941). Умер в 1945 году.

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