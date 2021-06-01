Картина дня: Белорусско-Африканский форум, микрошаги в большую науку и погода в июне

ВЧЕРА

Картина дня. 31 мая

Подавляющее большинство белорусов будет стоять до конца, но не подчинится диктату в отношении своей страны. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью российскому изданию "Коммерсантъ". Мир скатывается к этапу "холодная война 2.0", считает министр. В Европейском союзе хотят превратить Беларусь и ее руководство в страну-изгоя и приступить к тотальному удушению государства. Владимир Макей высказался о заявлениях Евросоюза финансово поддержать развитие демократии в республике. Беларуси и России осталось согласовать две союзные программы - по формированию общего рынка газа и гармонизации налогового законодательства, сообщил Владимир Макей.

Россия продолжит оказывать поддержку Беларуси на фоне заявлений США о подготовке санкций против Минска, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Москва будет защищать Беларусь и помогать ей, если ЕС введет против Минска экономические санкции, сказал директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Во время работы форума

Пассажирский самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине из-за угрозы взрыва. Шпаковский прокомментировал инцидент с посадкой самолета Ryanair в Берлине.

Фото ТАСС

Большинство экспертов связывает развитие мировой экономики с Африканским континентом, и Беларусь должна воспользоваться возможностью сотрудничать с этим регионом. Об этом заявил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович на полях второго Белорусско-Африканского экономического форума. Беларусь рассматривает Африканский континент как один из важных элементов своей многовекторной внешней политики, заявил заместитель министра иностранных дел Николай Борисевич. Важно, чтобы сотрудничество Беларуси и стран Африканского континента имело обратную связь и чтобы оно стало дорогой с двусторонним движением.

Николай Борисевич во время выступления на форуме

Беларусь считает важным не только увеличение объемов взаимной торговли, но и ее диверсификацию, использование новых инструментов в работе. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей.

Представители африканских государств на втором Белорусско-Африканском экономическом форуме в Минске назвали перспективные направления сотрудничества с Беларусью. Египет заинтересован в организации промышленной кооперации с Беларусью, сказал генеральный секретарь Федерации египетских торговых палат и Союза африканских палат Алаа Эзз. Экономический форум позволит усилить связи между Беларусью и Африканским континентом, заявил заместитель министра иностранных дел и сотрудничества Мозамбика Мануэль Жозе Гонсалвеш.

Мануэль Жозе Гонсалвеш во время выступления на форуме

Предпринимательство - значимая экономическая сила для развития страны. Такое мнение высказал министр экономики Александр Червяков в Пуховичском районе во время совместной трудовой акции представителей власти и бизнеса, приуроченной к Году народного единства и 30-летию принятия закона о предпринимательстве.

Внешний госдолг в январе-апреле уменьшился на 2,5%, до $18,1 млрд. Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе-апреле составил Br0,75 млрд.

ИНТЕРВЬЮ: Задача - помочь с трудоустройством, минуя стадию безработицы

РЕПОРТАЖ: "Микрошаги" в большую науку: как ребенку стать ученым

За сутки в Беларуси зарегистрированы 632 пациента с COVID-19, выписаны 449.

Вакцинация китайских граждан против COVID-19 началась в Минске.

Россия расширяет авиационное и железнодорожное сообщение с Беларусью. Решение об этом было принято оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

"Белавиа" запустила регулярные рейсы в Уфу.

Фото "Белавиа"

ГПК напомнил, что для граждан Беларуси и иностранцев временно ограничен выезд из страны.

Фото из архива

Сведения о минировании учебных заведений не подтвердились.

Атлеты университета МЧС выиграли открытый Кубок Победы по гиревому марафону.

Первые дни июня будут прохладными - Белгидромет. Ночные заморозки ожидаются местами по Беларуси 1 июня.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 1 июня

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Сохранение историко-культурного наследия столицы. Вопросы реставрации исторических зданий города". Начало в 11.00.

Национальный пресс-центр проведет выездное пресс-мероприятие "Церемония открытия XXXI международной специализированной выставки "БЕЛАГРО-2021". Место проведения: выставочный центр китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" (Смолевичский район, пр. Пекинский, 29). Начало в 12.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 2 июня

145 лет назад родился Тренев Константин Андреевич, русский писатель, драматург. Автор рассказов о дореволюционной деревне ("Шесть недель", "На ярмарке", "Батраки"), народной трагедии "Пугачевщина", а также героической драмы о гражданской войне "Любовь Яровая", поставленной впервые на сцене Малого театра в Москве 22 декабря 1926 года. Лауреат Государственной премии СССР (1941). Умер в 1945 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-