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10 июня 2021, 07:00

Картина дня: Белорусско-азиатский форум, новшества вступительной кампании и вакцина из ОАЭ

ВЧЕРА

Картина дня. 9 июня

Сотрудничество со странами Азиатского региона было и остается приоритетным направлением внешней политики Беларуси. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел Николай Борисевич во время Белорусско-азиатского форума. У Беларуси много возможностей для реализации экономических проектов с партнерами из Азиатского региона.

Фото посольства Беларуси в России
Фото посольства Беларуси в России

Основу для развития сотрудничества Беларуси и стран азиатского региона создают общие ориентиры, в том числе в вопросах международной повестки. Об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко в Москве на Белорусско-азиатском форуме. Он также сообщил, что белорусский экспорт в Россию по итогам января - апреля 2021 года вырос на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото из архива
Фото из архива

Поставки белорусского продовольствия в государства Азиатского региона за последние 5 лет выросли в 13 раз. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов на проходившем в посольстве Беларуси в Москве Белорусско-азиатском форуме. Алексей Богданов не считает серьезной угрозой возможное введение Евросоюзом санкций в отношении поставок белорусского продовольствия. Об этом он сказал журналистам на Белорусско-азиатском форуме, проходившем в посольстве Беларуси в Москве. Беларусь готова помочь российской стороне с поставками картофеля.

Фото из архива
Фото из архива

Министерство промышленности Беларуси анализирует потенциальные санкционные риски, рассматривает возможности диверсификации, но в целом ситуация находится под контролем. Об этом заявил заместитель министра промышленности Дмитрий Харитончик в кулуарах проходившего в посольстве Беларуси в Москве Белорусско-азиатского форума.

Беларусь на симпозиуме в Шанхае высказалась за расширение сотрудничества с КНР в области медицины.

По новой программе "Семейный капитал" более 17,3 тыс. многодетных семей открыли депозиты.

Фото из архива
Фото из архива

Вступительная кампания - 2021 имеет определенные особенности. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании 2021 года. В Беларуси в этом году регистрация абитуриентов на ЦТ максимально цифровизирована.

Фото из архива
Фото из архива

Важно обеспечить для абитуриентов равные возможности для поступления. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета государственного контроля Дмитрий Баско.

БГУ поднялся на 22 позиции в мировом рейтинге QS.

ОАЭ передали Беларуси около 10 тыс. доз вакцины от COVID-19.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 834 пациента с COVID-19, выписаны 1035.

Фото из архива
Фото из архива

Необходимо как можно быстрее вынести уроки из опыта, полученного на чемпионате мира по хоккею, чтобы развиваться и побеждать на турнире олимпийской квалификации, который в августе примет Братислава (Словакия). Таким мнением с пресс-службой Федерации хоккея Беларуси поделился новый наставник сборной страны Крэйг Вудкрофт.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10 июня

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Об организации проведения централизованного тестирования и вступительной кампании в учреждениях высшего, среднего специального и профессионально-технического образования в Беларуси". Начало в 11.00.

Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию, приуроченную ко Всемирному дню донора крови. Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 11 июня

105 лет назад родилась Докальская Бирута Альфонсовна (г.Вильно), белорусская актриса. С 1935 года работала в Белорусском театре рабочей молодежи, в 1937-1978 годах в Белорусском театре им.Я.Купалы. Отдельное место в ее творчестве занимала роль Павлинки в одноименной пьесе Я.Купалы (сыграла ее более 450 раз). Исполняла роли девочек, молодых девушек, позднее характерные, в которых проявила настоящий драматизм и выразительную пластику. Среди них: Татьяна ("Соловей" З.Бядули), Степанида Молчан ("Амнистия" Н.Матуковского) и др. Умерла в 1996 году.

210 лет назад родился Белинский Виссарион Григорьевич, русский мыслитель, литературный критик и публицист. В 1833 году посещал кружок Н.В.Станкевича, где изучал философские системы Канта, Фихте, Шеллинга; позже заинтересовался философией Гегеля. В 1833-1836 годах сотрудничал в изданиях Н.И.Надеждина"Телескоп" и "Молва", в 1838-1839 годах редактировал журнал "Московский наблюдатель". С 1839 года в Петербурге, работал в "Отечественных записках" А.А.Краевского. В 1846-1848 годах руководил критическим отделом журнала "Современник" Н.А.Некрасова и И.И.Панаева. Среди работ: "Герой нашего времени... Произведение М.Лермонтова", "Слово о критике", "Произведения Александра Пушкина", "Лист к Гоголю" и др. Умерла в 1848 году.

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