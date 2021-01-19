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Общество
19 января 2021, 07:00

Картина дня: белорусско-российское учение "Запад-2021", присуждение госпремий и когда ослабнут морозы

ВЧЕРА

Картина дня. 18 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны Виктора Хренина. Глава государства обсудил с министром обороны замысел белорусско-российского учения "Запад-2021".

Александр Лукашенко и Виктор Хренин
Александр Лукашенко и Виктор Хренин

Белорусско-российское стратегическое учение "Запад-2021" пройдет с 10 по 16 сентября, сообщил министр обороны Виктор Хренин. Страны Запада продолжают искать решение по "белорусскому выступу".

Александр Лукашенко присудил госпремии калийщикам, онкологам и скульптору. Чем важны их работы?

Фото из архива
Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив издательства "Беларусь" с 100-летним юбилеем предприятия.

Правительство определило критерии для возмещения расходов на электроснабжение жилья.

КОММЕНТАРИЙ: О силе трения в экономике

Решением совета директоров ОАО "Белгазпромбанк" председателем правления с 18 января назначена Надежда Ермакова.

Надежда Ермакова. Фото из архива
Надежда Ермакова. Фото из архива

В Генпрокуратуру передано дело в отношении менеджеров "Белгазпромбанка".

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ЕАБР готов профинансировать создание производств вакцин от COVID-19 в странах ЕАЭС.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1899 пациентов с COVID-19, выписан 1571.

Фото из архива
Фото из архива

Физлицам нужно подать налоговые декларации за 2020 год не позднее 31 марта.

БГУ и Северо-Кавказский федеральный университет откроют совместную магистерскую программу.

Новое место проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года будет определено позднее, в Беларуси турнир не состоится. Такое решение принял совет Международной федерации хоккея (IIHF).

Белорусских болельщиков лишили настоящего праздника, отменив проведение чемпионата мира по хоккею в Минске. Такое мнение после решения совета Международной федерации хоккея высказал известный белорусский спортсмен, многократный рекордсмен и чемпион планеты по гиревому спорту Вячеслав Хоронеко. Это заангажированное, политизированное решение, заявил эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский.

В Беларуси стартует республиканская акция "Безопасность - в каждый дом".

ГАИ настоятельно рекомендует в сильный мороз воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния.

Фото из архива
Фото из архива

Поезда городских линий из Минска продлили за Дзержинск и Смолевичи.

Морозы в Беларуси ослабнут с середины недели. Температура воздуха в Беларуси в минувшие сутки была на 10-18 градусов ниже нормы.

ФОТОФАКТ: Окунание в купель на Крещение в Минске

ФОТОФАКТ: Сотрудники МЧС по традиции провели крещенское купание на Цнянском водохранилище

С верой в чудо и силу воды: крещенские купания в архивных фотографиях БЕЛТА

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Фото из архива

ФОТОФАКТ: Освящение воды и обрядовый праздник прошли на Голубой кринице

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19 января

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "О подготовке и проведении XXVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки". Начало 11.00.

В Национальном художественном музее завершится программа к зимним праздникам для детей.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 20 января

75 лет назад родился Линч Дэвид, американский кинорежиссер, продюсер. Снял фильмы "Дюна", "Синий бархат", "Твин Пикс" и др. Обладатель многих призов престижных кинофестивалей.

50 лет назад родился Скабелка Андрей Владимирович (г. Минск), белорусский спортсмен (хоккей с шайбой), заслуженный мастер спорта Беларуси (2002). В составе национальной сборной команды Беларуси занял 4-е место на XIX зимних Олимпийских играх (2002), 5-8 места на XVIII зимних Олимпийских играх (1998). Серебряный призер чемпионата мира в группе С (1994). Бронзовый призер Спартакиады народов СССР(1990). Чемпион Беларуси (1993-1995). Лучший хоккеист Беларуси (1994, 1997).Чемпион России (1997) и бронзовый призер (1998). Обладатель "Золотого шлема" (1997).

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