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Картина дня: бюджет на 2019 год, перенос рабочих дней и победители Национальной кинопремии

Общество 18.12.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 17 декабря

Президент Беларуси требует, чтобы при бюджетном планировании на 2019-й и последующие годы закладывались только необходимые расходы, без расточительства и зазоров. Об этом он заявил, заслушивая доклад об окончательных вариантах проектов Налогового кодекса и закона о бюджете Республики Беларусь на 2019 год. Президент также отметил, что даже при худшем варианте для Беларуси, связанном с реализацией в нефтяной сфере в России налогового маневра, в экономике страны ничего не обрушится.

Во время доклада
Во время доклада

Бюджет Беларуси на 2019 год сформирован исходя из консервативного сценария работы экономики, а номинальный объем республиканского бюджета по сравнению с текущим годом не увеличится, заявил министр финансов Максим Ермолович. Бюджет адаптирован к самому неблагоприятному сценарию развития переговоров с Россией насчет возможной компенсации за реализуемый налоговый маневр в нефтяной сфере. Максим Ермолович также отметил, что новая редакция Налогового кодекса значительно дружелюбнее по отношению к бизнесу.

Парламентарии провели "нулевое чтение" проектов бюджета на 2019 год и обновленного Налогового кодекса, которые подготовлены правительством при активном участии депутатского корпуса. К настоящему времени проекты доработаны с учетом поручений главы государства.

Во время заседания
Во время заседания

Александр Лукашенко обращает внимание на важность проявления заботы и помощи пожилым людям и детям, чтобы никто не остался без внимания, особенно в преддверии новогодних праздников. Об этом он заявил на совещании, где рассматривались вопросы бюджетного планирования на 2019 год.

Во время доклада
Во время доклада

Беларусь полна решимости реализовать договоренности с Пакистаном о наращивании совместного товарооборота до $1 млрд, заявил Президент Беларуси на встрече с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Пакистана Зубайром Махмудом Хаятом. Беларусь намерена развивать более тесное сотрудничество с Пакистаном в военно-технической сфере.

Александр Лукашенко и Зубайр Махмуд Хаят
Александр Лукашенко и Зубайр Махмуд Хаят

График переноса рабочих дней в 2019 году утвержден в Беларуси.

Реальные денежные доходы белорусов в январе-октябре выросли на 8,1%. Розничный товарооборот в Беларуси в январе-ноябре вырос на 8,8%.

Роуд-шоу пилотного проекта ГЧП по реконструкции М10 пройдет в Лондоне 16 января.

Спрос на услуги белорусских здравниц повышается, по итогам года их заполняемость ожидается на уровне 80%, сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. Почти все места в белорусских здравницах на время новогодних праздников уже заняты, причем почти половина из них - гражданами России.

МАЗ завершил сборку первого спортивного грузовика с капотной компоновкой. Капотный спорткар открывает новый класс грузовиков МАЗ для ралли-рейдов.

Лесхозы откроют елочные базары 20 декабря в Минской и Брестской областях, а массовая торговля начнется 21 декабря, сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Валентин Шатравко в пресс-центре БЕЛТА. Лесная охрана перейдет на усиленный режим работы в преддверии новогодних праздников.

Валентин Шатравко
Валентин Шатравко

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В Национальном пресс-центре Республики Беларусь пройдет пресс-конференция на тему: "Подготовка города Минска к празднованию Рождества и Нового года".

В Национальном пресс-центре Республики Беларусь пройдет пресс-конференция, приуроченная к Международному дню мигранта.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Научное сопровождение фармацевтической отрасли Республики Беларусь: новые достижения академических ученых".

Благотворительная новогодняя акция "Подарим улыбку детям" пройдет в Минском планетарии.

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115 лет назад родилась Цулукидзе Тамара Григорьевна (г.Тбилиси), белорусская писательница, переводчик, заслуженная артистка Грузии. Автор статей о театре. Для детей издала книги "Кукольный театр в школе", "Голубой факел" и др. На белорусский язык переводила произведения грузинских писателей. Умерла в 1991 году.

110 лет назад родилась Арончик Юдифь Самойловна (г.Минск), актриса, заслуженная артистка Беларуси. Работала в Государственном еврейском театре Беларуси, Театре драмы и комедии при Белгосэстраде, художественным руководителем Минского народного театра мимики и жеста республиканского Дворца культуры Белорусского общества глухих. Среди ролей: Голда ("Тевье-молочник" Шолом-Алейхема), Рохеле ("Рекрут" И.Аксенфельда), Мирандолина ("Хозяйка гостиницы" К.Гольдони) и др. Умерла в 1993 году.

80 лет назад родился Галушко Анатолий Маркович (Украина), белорусский ученый в области цветно-литейного производства, кандидат технических наук, изобретатель СССР. Автор научных работ по теоретическим основам и технологии плавки алюминиевых сплавов, методам плавки отходов производства. Лауреат Государственной премии Беларуси.

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