Картина дня: бюджет на 2020 год, развитие сети платных дорог и юбилей Национального художественного музея

ВЧЕРА

Картина дня. 4 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Национального художественного музея с 80-летием со дня основания учреждения. Глава государства подчеркнул, что музей, соответствуя высоким требованиям времени, достойно выполняет свою миссию по сохранению и использованию фонда уникальных коллекций искусства, является сокровищницей духовной культуры страны.

Национальный художественный музей занимает почетное место среди ведущих учреждений мира, заявил на официальной церемонии празднования 80-летия музея министр культуры Юрий Бондарь. На мероприятии состоялись церемония награждения коллектива музея и торжественное гашение почтового блока на конверте, приуроченного к юбилейной дате.

Юрий Бондарь

Ввод в эксплуатацию Нежинского горно-обогатительного комбината даст новый импульс развитию социально-экономического сектора Беларуси. Такое мнение высказал помощник Президента Александр Косинец на заседании штаба строительства ГОК, которое провел председатель совета директоров ИООО "Славкалий" Михаил Гуцериев.

Ассигнования на развитие здравоохранения в Беларуси в 2020 году значительно вырастут. Об этом сообщил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии реконструированного административно-бытового здания Докшицкой центральной районной больницы. Владимир Андрейченко также высказал мнение, что проведение личных приемов позволяет решить конкретные проблемы людей, а также выявить системные вопросы, волнующие население.

Владимир Андрейченко во время приема граждан

Социальная направленность проекта бюджета на 2020 год в значительной степени усилена. Об этом сообщила председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Добрынина.

Информация о кандидатах в депутаты Палаты представителей появилась на публичной кадастровой карте. Один клик позволяет перейти от обозначенного на карте места проживания пользователя к информации о кандидатах по округу.

Министерство финансов Беларуси выступает за предоставление налоговых льгот инвестиционным фондам, сообщил директор департамента по ценным бумагам Минфина Алексей Красинский на семинаре по развитию рынка ценных бумаг. В Беларуси намерены серьезно ужесточить требования к эмитентам жилищных облигаций.

Алексей Красинский

Потери республиканского бюджета из-за прекращения действия "перетаможки" российской нефти в 2020 году оцениваются в размере Br951 млн, сообщил первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов.

БУТБ упростила процедуру участия в биржевых торгах - электронная подпись стала бесплатной.

Белорусы смогут получить доступ к системе мгновенных платежей с помощью мобильного приложения, сообщил заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Петр Маманович на семинаре Белорусской валютно-фондовой биржи "Рынок ценных бумаг Беларуси. Состояние и перспективы развития".

Петр Маманович

Таможенные и пограничные ведомства Беларуси и Литвы подписали порядок взаимодействия для обеспечения непрерывного потока транспортных средств и повышения пропускной способности пунктов пропуска на границе.

Сеть платных дорог в Беларуси будет расширена с 1 декабря.

В проекте "Осенняя школа управления. Лестница успеха", который проходит 4-6 ноября, принимают участие 37 старшеклассников из разных регионов Беларуси, сообщили в пресс-центре Академии управления при Президенте. Проект призван популяризировать образовательную деятельность академии, ее специальности, помочь абитуриентам при выборе будущей профессии.

Белорусские школьники завоевали два серебра на конкурсе научных проектов в Бразилии.

Работы по реставрации монумента на площади Победы планируется завершить до апреля 2020 года, сообщила начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Наталья Хвир.

Температура воздуха в Беларуси в октябре была на 2,8 градуса выше нормы.

Десять медалей завоевали белорусы по итогам чемпионата Европы по спортивной акробатике, который проводился в израильском Холоне.

Белорусские спортсмены завоевали 7 медалей на юниорском и кадетском чемпионате мира по шашкам-100, который завершился в турецком Измире, сообщили в Белорусской федерации шашек.

Белорусская команда. Фото организаторов соревнований

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 ноября

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Пресс-конференция "Наведение порядка на земле и благоустройство населенных пунктов Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. Аккредитация СМИ по телефонам (017) 327-24-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "О подготовке и проведении 25-й Международной специализированной выставки-ярмарки "ПродЭкспо - 2019" и делового форума "Пищевая промышленность Республики Беларусь в условиях углубления интеграционных процессов". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 ноября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.

105 лет назад родился Тябут Дмитрий Васильевич (д.Пукановка Полоцкого р-на Витебской обл.), партийный и государственный деятель Беларуси, один из руководителей партизанского движения на территории Витебской области в годы Великой Отечественной войны. С июня 1942 года командир партизанского отряда "Мститель", в декабре 1942-го - июле 1944-го. командир партизанской бригады им.К.Е.Ворошилова Витебской области; одновременно с сентября 1942 года секретарь, 2-й секретарь Ветринского подпольного райкома КП(б)Б. С 1944 года 1-й секретарь Ветринского райкома КП(б)Б, с 1950 года секретарь, 2-й, 1-й секретарь Полоцкого, 2-й секретарь Витебского обкомов КПБ. С 1961 года заместитель министра, министр заготовок БССР, с 1962 года 1-й секретарь Минского (сельского) обкома КПБ. В 1964-1975 годах председатель Минского облисполкома, в 1976-1986 годах председатель Ревизионной комиссии КПБ. Автор книги воспоминаний "Сквозь огонь". Умер в 1987 года.

100 лет назад родился Горулев Николай Александрович (д.Баево Дубровенского р-на Витебской обл.), белорусский писатель, заслуженный работник культуры Беларуси (1979). Работал в периодической печати, на киностудии "Беларусьфильм". Автор сборников стихотворений "Сверстники", "В пути", романа "Прощайте, любимые", повестей, юмористических рассказов, сценариев документальных фильмов, пьес "Второе знакомство", "Если любишь" и др. Перевел на русский язык романы М.Последовича "Свет над Липском", М.Зарецкого "Вязьмо", рассказы И.Мележа, Я.Скрыгана, стихи А.Велюгина, П.Панченко, М.Танка и др. Умер в 1980 году.

225 лет назад родился Тон Константин Андреевич, русский архитектор. В 1830-1840 годах спроектировал десятки зданий в разных стилях - церковь Святой Екатерины в Петербурге, Малый театр и храм Христа Спасителя в Москве, театры и набережные в других городах. За проект декоративной отделки парадных залов и церкви в здании Академии художеств в Петербурге получил звание академика. Строил Большой Кремлевский дворец и Оружейную палату в Кремле. Автор вокзалов Ленинградского (1849) в Москве и Московского (1851) в Ленинграде. Составил первый атлас проектов церквей, преимущественно византийского зодчества. По его проектам было построено 20 храмов. Умер в 1881 году.

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