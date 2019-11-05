ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 5 ноября 2019
Минск Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Новости
07:16 В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2 В мире
07:14 Пресс-конференция о наведении порядка на земле и благоустройстве территорий пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
07:08 Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Игоря Оловникова с днем рождения Президент
07:07 Народному артисту Беларуси Игорю Оловникову исполняется 65 лет Культура
07:00 Картина дня: бюджет на 2020 год, развитие сети платных дорог и юбилей Национального художественного музея Общество
00:39 Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл В мире
00:00 Золотовалютные резервы Беларуси к концу 2020 года должны составить не менее $7,3 млрд Экономика
04.11.19
04.11.19 23:57 Хоккеисты минской "Юности" разгромили "Могилев" в гостевом матче чемпионата Беларуси Спорт
04.11.19 23:32 Кипр подал заявку на присоединение к Шенгенской зоне в сентябре 2020 года В мире
04.11.19 22:59 В Забайкальском крае произошло землетрясение магнитудой 5,1 В мире
04.11.19 22:25 Защитник минского "Динамо" Олег Евенко дисквалифицирован на три матча и заплатит штраф Спорт
04.11.19 22:12 Для Беларуси и России правильнее опираться на общую историю, а не искать поводы для конфликтов - Гигин Политика
04.11.19 22:01 "Кому и зачем нужно поднимать эту тему?" - Эйсмонт назвала неожиданной реакцию Медведева на слова Лукашенко Политика
04.11.19 21:55 Интеллектуальный спорт, квесты, дебаты - чем минские школьники займутся на осенних каникулах Регионы
04.11.19 21:48 Волейболистки "Минчанки" проиграли третий матч подряд и выбыли из Кубка России Спорт
04.11.19 21:25 Андрей Климович помог "Оренбургу" победить "Урал", "Спартак" проиграл "Арсеналу" в чемпионате России по футболу Спорт
04.11.19 21:07 "Брестоблимущество" до конца года проведет около 100 аукционов Регионы
04.11.19 21:04 Пираты напали на греческий танкер в Того В мире
04.11.19 20:30 Первые итоги "Лістапада-2019": названы победители конкурса национальных киношкол Культура
04.11.19 20:14 Житель Мостовского района выращивал марихуану и угощал ею племянника Происшествия
04.11.19 19:50 Две мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 5 и 6 ноября Регионы
04.11.19 19:08 Общежитие Минского колледжа искусств на 240 мест откроют в Прилуках Регионы
04.11.19 18:45 Минфин Беларуси ожидает бюджетный дефицит до 2023 года Экономика
04.11.19 18:32 Правительство утвердило положение о призыве на срочную военную службу Общество
04.11.19 18:21 Футболисты "Славии" одержали волевую победу над "Гомелем" в последнем матче 27-го тура чемпионата Беларуси Спорт
04.11.19 18:02 В Минфине рассказали, куда планируется направить дорожный сбор в 2020 году Общество
04.11.19 17:57 Семинар для наблюдателей на выборах организует БРСМ в Могилеве Регионы
04.11.19 17:56 Кравченко изложил позицию Беларуси по взаимодействию с ЕС и США Политика
04.11.19 17:36 Ставки налогов в 2020 году планируется проиндексировать на 5% Экономика
04.11.19 17:33 Беларусь намерена наращивать экспорт мясной и молочной продукции в Иран Экономика
Все новости
Все новости
Общество
05 ноября 2019, 07:00

Картина дня: бюджет на 2020 год, развитие сети платных дорог и юбилей Национального художественного музея

ВЧЕРА

Картина дня. 4 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Национального художественного музея с 80-летием со дня основания учреждения. Глава государства подчеркнул, что музей, соответствуя высоким требованиям времени, достойно выполняет свою миссию по сохранению и использованию фонда уникальных коллекций искусства, является сокровищницей духовной культуры страны.

Национальный художественный музей занимает почетное место среди ведущих учреждений мира, заявил на официальной церемонии празднования 80-летия музея министр культуры Юрий Бондарь. На мероприятии состоялись церемония награждения коллектива музея и торжественное гашение почтового блока на конверте, приуроченного к юбилейной дате.

Юрий Бондарь
Юрий Бондарь

Ввод в эксплуатацию Нежинского горно-обогатительного комбината даст новый импульс развитию социально-экономического сектора Беларуси. Такое мнение высказал помощник Президента Александр Косинец на заседании штаба строительства ГОК, которое провел председатель совета директоров ИООО "Славкалий" Михаил Гуцериев.

Ассигнования на развитие здравоохранения в Беларуси в 2020 году значительно вырастут. Об этом сообщил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии реконструированного административно-бытового здания Докшицкой центральной районной больницы. Владимир Андрейченко также высказал мнение, что проведение личных приемов позволяет решить конкретные проблемы людей, а также выявить системные вопросы, волнующие население.

Владимир Андрейченко во время приема граждан
Владимир Андрейченко во время приема граждан

Социальная направленность проекта бюджета на 2020 год в значительной степени усилена. Об этом сообщила председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Добрынина.

Информация о кандидатах в депутаты Палаты представителей появилась на публичной кадастровой карте. Один клик позволяет перейти от обозначенного на карте места проживания пользователя к информации о кандидатах по округу.

Министерство финансов Беларуси выступает за предоставление налоговых льгот инвестиционным фондам, сообщил директор департамента по ценным бумагам Минфина Алексей Красинский на семинаре по развитию рынка ценных бумаг. В Беларуси намерены серьезно ужесточить требования к эмитентам жилищных облигаций.

Алексей Красинский
Алексей Красинский

Потери республиканского бюджета из-за прекращения действия "перетаможки" российской нефти в 2020 году оцениваются в размере Br951 млн, сообщил первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов.

БУТБ упростила процедуру участия в биржевых торгах - электронная подпись стала бесплатной.

Белорусы смогут получить доступ к системе мгновенных платежей с помощью мобильного приложения, сообщил заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Петр Маманович на семинаре Белорусской валютно-фондовой биржи "Рынок ценных бумаг Беларуси. Состояние и перспективы развития".

Петр Маманович
Петр Маманович

Таможенные и пограничные ведомства Беларуси и Литвы подписали порядок взаимодействия для обеспечения непрерывного потока транспортных средств и повышения пропускной способности пунктов пропуска на границе.

Сеть платных дорог в Беларуси будет расширена с 1 декабря.

В проекте "Осенняя школа управления. Лестница успеха", который проходит 4-6 ноября, принимают участие 37 старшеклассников из разных регионов Беларуси, сообщили в пресс-центре Академии управления при Президенте. Проект призван популяризировать образовательную деятельность академии, ее специальности, помочь абитуриентам при выборе будущей профессии.

Белорусские школьники завоевали два серебра на конкурсе научных проектов в Бразилии.

Работы по реставрации монумента на площади Победы планируется завершить до апреля 2020 года, сообщила начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Наталья Хвир.

Температура воздуха в Беларуси в октябре была на 2,8 градуса выше нормы.

Десять медалей завоевали белорусы по итогам чемпионата Европы по спортивной акробатике, который проводился в израильском Холоне.

Белорусские спортсмены завоевали 7 медалей на юниорском и кадетском чемпионате мира по шашкам-100, который завершился в турецком Измире, сообщили в Белорусской федерации шашек.

Белорусская команда. Фото организаторов соревнований
Белорусская команда. Фото организаторов соревнований

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 ноября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Пресс-конференция "Наведение порядка на земле и благоустройство населенных пунктов Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. Аккредитация СМИ по телефонам (017) 327-24-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "О подготовке и проведении 25-й Международной специализированной выставки-ярмарки "ПродЭкспо - 2019" и делового форума "Пищевая промышленность Республики Беларусь в условиях углубления интеграционных процессов". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 ноября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.

105 лет назад родился Тябут Дмитрий Васильевич (д.Пукановка Полоцкого р-на Витебской обл.), партийный и государственный деятель Беларуси, один из руководителей партизанского движения на территории Витебской области в годы Великой Отечественной войны. С июня 1942 года командир партизанского отряда "Мститель", в декабре 1942-го - июле 1944-го. командир партизанской бригады им.К.Е.Ворошилова Витебской области; одновременно с сентября 1942 года секретарь, 2-й секретарь Ветринского подпольного райкома КП(б)Б. С 1944 года 1-й секретарь Ветринского райкома КП(б)Б, с 1950 года секретарь, 2-й, 1-й секретарь Полоцкого, 2-й секретарь Витебского обкомов КПБ. С 1961 года заместитель министра, министр заготовок БССР, с 1962 года 1-й секретарь Минского (сельского) обкома КПБ. В 1964-1975 годах председатель Минского облисполкома, в 1976-1986 годах председатель Ревизионной комиссии КПБ. Автор книги воспоминаний "Сквозь огонь". Умер в 1987 года.

100 лет назад родился Горулев Николай Александрович (д.Баево Дубровенского р-на Витебской обл.), белорусский писатель, заслуженный работник культуры Беларуси (1979). Работал в периодической печати, на киностудии "Беларусьфильм". Автор сборников стихотворений "Сверстники", "В пути", романа "Прощайте, любимые", повестей, юмористических рассказов, сценариев документальных фильмов, пьес "Второе знакомство", "Если любишь" и др. Перевел на русский язык романы М.Последовича "Свет над Липском", М.Зарецкого "Вязьмо", рассказы И.Мележа, Я.Скрыгана, стихи А.Велюгина, П.Панченко, М.Танка и др. Умер в 1980 году.

225 лет назад родился Тон Константин Андреевич, русский архитектор. В 1830-1840 годах спроектировал десятки зданий в разных стилях - церковь Святой Екатерины в Петербурге, Малый театр и храм Христа Спасителя в Москве, театры и набережные в других городах. За проект декоративной отделки парадных залов и церкви в здании Академии художеств в Петербурге получил звание академика. Строил Большой Кремлевский дворец и Оружейную палату в Кремле. Автор вокзалов Ленинградского (1849) в Москве и Московского (1851) в Ленинграде. Составил первый атлас проектов церквей, преимущественно византийского зодчества. По его проектам было построено 20 храмов. Умер в 1881 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото из архива Пресс-конференция о наведении порядка на земле и благоустройстве территорий пройдет сегодня в БЕЛТА
Фото из архива Правительство утвердило положение о призыве на срочную военную службу
Фото из архива В Минфине рассказали, куда планируется направить дорожный сбор в 2020 году
Фото из архива Зарплаты бюджетников в 2020 году могут вырасти на 10-11%
Белорусские школьники завоевали два серебра на конкурсе научных проектов в Бразилии
Фото из архива Таможенные и пограничные ведомства Беларуси и Литвы определили порядок взаимодействия
Главное
Фото из архива Золотовалютные резервы Беларуси к концу 2020 года должны составить не менее $7,3 млрд
Проект бюджета на 2020 год поступил в парламент Беларуси
Ассигнования на развитие здравоохранения в Беларуси в 2020 году увеличатся на 14,7%
Ввод Нежинского ГОКа даст новый импульс развитию социально-экономического сектора Беларуси - Косинец
Топ-новости
Картина дня: бюджет на 2020 год, развитие сети платных дорог и юбилей Национального художественного музея
"Кому и зачем нужно поднимать эту тему?" - Эйсмонт назвала неожиданной реакцию Медведева на слова Лукашенко
Правительство утвердило положение о призыве на срочную военную службу
Пресс-конференция о наведении порядка на земле и благоустройстве территорий пройдет сегодня в БЕЛТА
Андрейченко: личные приемы помогают выявить системные вопросы
Первые итоги "Лістапада-2019": названы победители конкурса национальных киношкол
Это наш дом: "Москву" выбирают сердцем
В Беларуси намерены ужесточить требования к эмитентам жилищных облигаций
Зась обсудил с польским коллегой проблематику международной безопасности
Национальный художественный музей занимает почетное место среди ведущих учреждений мира - Бондарь
Сеть платных дорог в Беларуси будет расширена с 1 декабря
Презентация клипа Лизы Мисниковой для детского "Евровидения" состоится 5 ноября на "Беларусь 1"
Таможенные и пограничные ведомства Беларуси и Литвы определили порядок взаимодействия
Информация о кандидатах в депутаты появилась на публичной кадастровой карте
Минздрав: экспорт медуслуг в 2019 году превысит $46 млн
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения-2019 Лістапад-2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.