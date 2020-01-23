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Четверг, 23 января 2020
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07:00 Картина дня: Благодарности Президента, льгота для РНПЦ и капризы погоды Общество
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23 января 2020, 07:00

Картина дня: Благодарности Президента, льгота для РНПЦ и капризы погоды

ВЧЕРА

Картина дня. 22 января

Благодарность Президента Республики Беларусь объявлена 13 представителям различных сфер деятельности. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление работникам дипломатической службы с профессиональным праздником. Глава государства убежден, что сплоченному коллективу МИД по силам обеспечить интеграцию страны в мировую экономическую систему, укрепление евразийского партнерства, продвижение отечественной продукции и привлечение иностранных инвестиций.

МИД. Фото из архива
МИД. Фото из архива

Предоставление льготы по налогу на прибыль для РНПЦ продлевается до конца 2022 года. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Самым популярным иностранным лидером у россиян является Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом в интервью "Известиям" рассказал гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Работа депутатского корпуса должна быть реальной, эффективной, нацеленной на результат, заявила председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова на заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики. Парламентариям, местным советам следует занимать активную гражданскую позицию, решая вопросы социально-экономического развития на местах, подчеркнула Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

Государственный секретарь США Майкл Помпео, как ожидается, совершит визит в Минск 1 февраля. Эту информацию подтвердили в пресс-службе МИД Беларуси.

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Майкл Помпео. Фото geopolitika.news

Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков избран председателем Межгосударственного совета по космосу государств - участников СНГ.

Владимир Гусаков
Владимир Гусаков

Эксплуатацию Белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли планируют продлить до 2024 года. Об этом сообщил председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков перед заседанием Межгосударственного совета по космосу государств - участников СНГ.

Правительство утвердило перечень должностей педагогических работников вузов медицинского профиля, а также учреждений дополнительного образования взрослых, которые в течение рабочего времени могут осуществлять деятельность, связанную с организацией и оказанием медпомощи, проведением медицинской экспертизы.

Профсоюзные горячие линии по вопросам применения новой системы оплаты труда бюджетников начинают работу 23 января, сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило новые тарифы на электроэнергию, отпускаемую предприятиями ГПО "Белэнерго" организациям на уровне тарифов для населения.

ИНТЕРВЬЮ: Без решения суда деньги не спишут - Нацбанк о новой системе исполнения денежных обязательств

МАРТ рекомендует не давать свой мобильный незнакомцам, чтобы не попасть на быстрый кредит.

Фото из архива
Фото из архива

Рабочая группа при МАРТ займется решением актуальных проблем водителей такси.

КУП "Оршатеплосети" запустило производство топливных пеллет из льнокостры, сообщил директор предприятия Петр Гишкелюк. Проект реализован по указу №506 "О развитии Оршанского района" за счет собственных средств предприятия и привлеченных кредитов банков.

Новые улицы и скоростной трамвай - что предлагают в детальном плане территории "Великого камня".

Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко встретился с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. В Беларуси готовы рассматривать возможность организации любых мероприятий под эгидой МОК, заявил Виктор Лукашенко.

Во время встречи
Во время встречи

Посольство Беларуси дало общие рекомендации белорусам в связи со вспышкой пневмонии в китайском городе Ухань.

В Беларуси проводят тепловизионный контроль пассажиров, прибывающих из крупнейших аэропортов.

Национальная библиотека Беларуси реализует проект "100 дней до Великой Победы. По страницам белорусских газет 1945 года".

XIII Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно пройдет 5-6 июня, сообщила директор Республиканского центра национальных культур Ольга Антоненко.

Белорусская фан-зона будет работать на острове Хоккайдо во время Игр-2020.

Вязович: 3-е место на "Дакаре-2020" - успех для команды "МАЗ-СПОРТавто".

Знаменосцем белорусской команды на церемонии закрытия зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне станет лыжник Глеб Шакель, сообщили в пресс-службе НОК Беларуси.

Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" победили "Ирони" в Кубке ФИБА-Европа.

ФОТОФАКТ: Непогода в Минске

На улицах Минска
На улицах Минска

Интернет-сервис для поиска пропавших животных запустили в Минске.

ГАИ призывает к повышенному вниманию на дорогах в условиях переменчивой погоды, сообщили в УГАИ МВД Беларуси.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23 января

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Пресс-конференция "Глобальная повестка - 2030: города Беларуси на пути устойчивого развития" пройдет в пресс-центре БЕЛТА в 14.00. Аккредитация СМИ по телефонам (017) 327-24-47, (044) 583-84-04 (+Viber, Telegram), электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

Первое заседание Межгосударственного совета по космосу государств - участников СНГ пройдет в Национальной академии наук Беларуси. В мероприятии примут участие делегации стран СНГ, руководители космической отрасли России, Беларуси, Казахстана, Армении, представители Исполкома СНГ, Евразийской экономической комиссии.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "О подготовке и проведении XXVІI Минской международной книжной выставки-ярмарки". Начало в 15.00.

На факультете географии и геоинформатики БГУ состоится круглый стол "Молодежное университетское стартап-движение в области новых и высоких технологий" с участием министра образования Игоря Карпенко.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 24 января

Международный день образования.

110 лет назад родился Тутышкин Андрей Петрович, российский актер, режиссер, заслуженный артист РСФСР (1946). Снимался в фильмах "Девушка с характером", "Запасной игрок", "Взрослые дети", "Анна Каренина" и др. Умер в 1971 году.

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