Картина дня: "британский штамм CNN", эффективность площадки ЕАЭС и областные "Дажынкі"

ВЧЕРА

Картина дня. 19 ноября

"Британский штамм CNN". Лукашенко в интервью Би-би-си опроверг расхожие фейки.

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с "Дажынкамі-2021" аграриев Гомельской и Могилевской областей.

Лукашенко пригласил Президента Египта посетить Беларусь, чтобы продолжить диалог о сотрудничестве.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил усилить меры безопасности в транспортно-логистическом центре в Гродненской области, где размещаются беженцы.

Головченко: мы в очередной раз доказали, что площадка ЕАЭС эффективна.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко провел рабочую встречу с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

Макей в интервью CNN заявил об абсурдности обвинений в адрес Беларуси.

"Мы ждем положительного решения от Европы. Домой не вернемся": 12-й день беженцев на границе.

Гора: уже 65 человек признаны потерпевшими по делу о преступлениях на границе

ФОТОФАКТ: На обед в ТЛЦ – гречка с тушенкой. Первыми еду получили дети и женщины

Областную акцию "Согревая сердца" в помощь беженцам организовал БРСМ в Могилевской области.

ФПБ: обязательства по росту заработных плат выполняются.

Варианты удаленки, забота о здоровье: Минтруда анонсировало новации в Трудовой кодекс.

Совершенствование системы нацбезопасности Беларуси обсудили на конференции в Минске.

ФОТОФАКТ: Белорусско-российский патриотический автопробег "Дорога памяти"

Могилев принимает областной фестиваль-ярмарку тружеников села "Дажынкі-2021".

Лучших хлеборобов Гомельского региона чествовали на "Дажынках" в областном центре.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Кардиология 2-й городской больницы Минска переводится на плановую работу

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1812 пациентов с COVID-19, выписаны 2493.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 ноября из-за сильного ветра.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20-21 ноября

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Открытие XXVII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" состоится в кинотеатре "Москва". Фильмом, открывающим кинофестиваль, станет германо-австрийская кинолента "Королевская игра" режиссера Филиппа Штельцля.

Выставка "Виктор Туров. Дыхание жизни", посвященная 85-летию со дня рождения знаменитого белорусского кинорежиссера, народного артиста СССР и БССР Виктора Турова, пройдет по 31 декабря" в выставочном зале Музея истории белорусского кино.

Международный научно-практический фестиваль "Инновационные социально-психологические технологии: от теории к практике" пройдет в онлайн-формате в Белорусском государственном университете.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

21 ноября

Всемирный день телевидения. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1996 года в ознаменование первого Всемирного телевизионного форума, состоявшегося в штаб-квартире ООН 21 ноября 1996 года.

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Отмечается в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 26 октября 2005 года.

22 ноября

220 лет назад родился Даль Владимир Иванович, русский писатель, лексикограф, этнограф, врач. Член-корреспондент Петербургской АН, создатель "Толкового словаря живого великорусского языка", за который удостоен звания почетного академика Петербургской АН (1863). Словарь был восторженно встречен русскими писателями и учеными. Он стал событием в истории русской науки и культуры. Даль собрал более 200000 слов, причем каждое из них проиллюстрировал пословицей, поговоркой, дал примеры языковых оборотов, в которых эти слова чаще всего употребляются. Умер в 1872 году.

75 лет назад родился Евдокимов Ярослав Александрович, певец, заслуженный артист России (1980), народный артист Беларуси (1987).

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