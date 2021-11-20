Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 20 ноября 2021
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:04 Россияне Тарасова и Морозов выиграли турнир серии "Челленджер" по фигурному катанию в Польше Спорт
09:03 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Общество
09:00 ДОСЬЕ: XXVII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" Культура
09:00 Картина дня: "британский штамм CNN", эффективность площадки ЕАЭС и областные "Дажынкі" Общество
07:00 "Праздник таланта и духовности". Лукашенко поздравил участников "Лістапада" с открытием кинофестиваля Президент
07:00 Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с 75-летием Президент
00:56 Полицейские применяли оружие на демонстрации в Роттердаме В мире
00:25 На проспекте Независимости произошло ДТП с участием пешехода Происшествия
19.11.21
19.11.21 23:51 Марков: Беларусь была последним форпостом ЕС и защищала его границу, но он плюнул нам в лицо Общество
19.11.21 23:38 Боровик: Беларусь ценит мир и делает все, чтобы сохранить его в стране и во всем регионе Общество
19.11.21 23:32 Политолог: чем дольше Польша оттягивает переговоры с Беларусью, тем болезненнее для них будут последствия Общество
19.11.21 23:07 Эйсмонт: международное право работает только тогда, когда Западу надо пнуть Беларусь и Россию Общество
19.11.21 22:20 Волейболистки "Минчанки" уступили "Динамо-Ак Барс" в матче российской суперлиги Спорт
19.11.21 22:12 Хоккеисты минского "Динамо" уступили ЦСКА в матче чемпионата КХЛ Спорт
19.11.21 21:51 "Великий камень" представит свой потенциал на Белорусском инвестиционном форуме в Дубае Экономика
19.11.21 21:44 Экспорт организаций "Беллегпрома" в январе-сентябре вырос более чем на 20% Экономика
19.11.21 21:40 Сенатор: ЕС демонстрирует двойные стандарты в ситуации с беженцами на границе Общество
19.11.21 21:32 Выставка скульптуры и графики открылась в художественной галерее Михаила Савицкого Культура
19.11.21 21:27 Президент НОК Беларуси поздравил батутистов с победой на ЧМ в Баку Спорт
19.11.21 21:22 Сборная Беларуси по прыжкам на батуте завоевала первое золото ЧМ в Баку Спорт
19.11.21 21:17 В "Великом камне" за 9 месяцев более чем на треть увеличились инвестиции в основной капитал Экономика
19.11.21 21:05 Футболисты "Зенита" разгромили нижегородцев в матче чемпионата России Спорт
19.11.21 21:00 Лукашенко в интервью Би-би-си: "Зачем вы пришли в наш дом и пытались его разрушить?" Президент
19.11.21 21:00 "Этим тараканов травят!" Лукашенко в интервью Би-би-си озвучил шокирующие подробности атаки польских силовиков на беженцев Президент
19.11.21 20:46 Аналитик: санкции - это гибридная агрессия против суверенитета и независимости Беларуси Политика
19.11.21 20:37 В Минском районе задержали группу наркокурьеров Происшествия
19.11.21 20:20 Минздрав: некоторые отделения 6-й больницы Минска перейдут на привычный режим Регионы
19.11.21 20:09 Матусевич: промкомплекс интенсивно развивается, делая ставку на инновации Регионы
19.11.21 19:53 Бишкек планируют закупить у МТЗ технику для уборки улиц Экономика
19.11.21 19:35 Суд в Минске приговорил двух обвиняемых к 10 годам колонии за оборот психотропов Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
20 ноября 2021, 09:00

Картина дня: "британский штамм CNN", эффективность площадки ЕАЭС и областные "Дажынкі"

ВЧЕРА

Картина дня. 19 ноября

"Британский штамм CNN". Лукашенко в интервью Би-би-си опроверг расхожие фейки.

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с "Дажынкамі-2021" аграриев Гомельской и Могилевской областей.

Лукашенко пригласил Президента Египта посетить Беларусь, чтобы продолжить диалог о сотрудничестве.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил усилить меры безопасности в транспортно-логистическом центре в Гродненской области, где размещаются беженцы.

Головченко: мы в очередной раз доказали, что площадка ЕАЭС эффективна.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко провел рабочую встречу с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

Макей в интервью CNN заявил об абсурдности обвинений в адрес Беларуси.

"Мы ждем положительного решения от Европы. Домой не вернемся": 12-й день беженцев на границе.

Гора: уже 65 человек признаны потерпевшими по делу о преступлениях на границе

ФОТОФАКТ: На обед в ТЛЦ – гречка с тушенкой. Первыми еду получили дети и женщины

Областную акцию "Согревая сердца" в помощь беженцам организовал БРСМ в Могилевской области.

ФПБ: обязательства по росту заработных плат выполняются.

Варианты удаленки, забота о здоровье: Минтруда анонсировало новации в Трудовой кодекс.

Совершенствование системы нацбезопасности Беларуси обсудили на конференции в Минске.

ФОТОФАКТ: Белорусско-российский патриотический автопробег "Дорога памяти"

Могилев принимает областной фестиваль-ярмарку тружеников села "Дажынкі-2021".

Лучших хлеборобов Гомельского региона чествовали на "Дажынках" в областном центре.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Кардиология 2-й городской больницы Минска переводится на плановую работу

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1812 пациентов с COVID-19, выписаны 2493.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 ноября из-за сильного ветра.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20-21 ноября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА" . По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Открытие XXVII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" состоится в кинотеатре "Москва". Фильмом, открывающим кинофестиваль, станет германо-австрийская кинолента "Королевская игра" режиссера Филиппа Штельцля.

Выставка "Виктор Туров. Дыхание жизни", посвященная 85-летию со дня рождения знаменитого белорусского кинорежиссера, народного артиста СССР и БССР Виктора Турова, пройдет по 31 декабря" в выставочном зале Музея истории белорусского кино.

Международный научно-практический фестиваль "Инновационные социально-психологические технологии: от теории к практике" пройдет в онлайн-формате в Белорусском государственном университете.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

21 ноября

Всемирный день телевидения. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1996 года в ознаменование первого Всемирного телевизионного форума, состоявшегося в штаб-квартире ООН 21 ноября 1996 года.

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Отмечается в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 26 октября 2005 года.

22 ноября

220 лет назад родился Даль Владимир Иванович, русский писатель, лексикограф, этнограф, врач. Член-корреспондент Петербургской АН, создатель "Толкового словаря живого великорусского языка", за который удостоен звания почетного академика Петербургской АН (1863). Словарь был восторженно встречен русскими писателями и учеными. Он стал событием в истории русской науки и культуры. Даль собрал более 200000 слов, причем каждое из них проиллюстрировал пословицей, поговоркой, дал примеры языковых оборотов, в которых эти слова чаще всего употребляются. Умер в 1872 году.

75 лет назад родился Евдокимов Ярослав Александрович, певец, заслуженный артист России (1980), народный артист Беларуси (1987).

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото из архива Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Скриншот видео "Беларусь 1" Марков: Беларусь была последним форпостом ЕС и защищала его границу, но он плюнул нам в лицо
Скриншот видео "Беларусь 1" Боровик: Беларусь ценит мир и делает все, чтобы сохранить его в стране и во всем регионе
Фото из архива Политолог: чем дольше Польша оттягивает переговоры с Беларусью, тем болезненнее для них будут последствия
Скриншот видео "Беларусь 1" Эйсмонт: международное право работает только тогда, когда Западу надо пнуть Беларусь и Россию
Сенатор: ЕС демонстрирует двойные стандарты в ситуации с беженцами на границе
Главное
"Британский штамм CNN". Лукашенко в интервью Би-би-си опроверг расхожие фейки
"Этим тараканов травят!" Лукашенко в интервью Би-би-си озвучил шокирующие подробности атаки польских силовиков на беженцев
Головченко: мы в очередной раз доказали, что площадка ЕАЭС эффективна
Сергеенко: в ситуации с беженцами белорусы проявили свои лучшие качества
Топ-новости
Лукашенко в интервью Би-би-си: "Зачем вы пришли в наш дом и пытались его разрушить?"
Картина дня: "британский штамм CNN", эффективность площадки ЕАЭС и областные "Дажынкі"
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
Лукашенко поручил усилить меры безопасности в логистическом центре, где размещаются беженцы
Головченко проинформировал коллег по ЕАЭС о ситуации на белорусско-польской границе
Сборная Беларуси по прыжкам на батуте завоевала первое золото ЧМ в Баку
Министр обороны рассказал, появятся ли в Беларуси "Искандеры" и российские военные базы
Гора: уже 65 человек признаны потерпевшими по делу о преступлениях на границе
Сергеенко: мы нашли единые подходы в формировании проекта Конституции
Минздрав: некоторые отделения 6-й больницы Минска перейдут на привычный режим
Караев: пожарные патрули в ТЛЦ следят за тем, чтобы в здании никто не курил и не разжигал примусы
ГПК ответил на письмо Польши о намерении закрыть грузовое сообщение в пункте пропуска "Кузница"
В Совете Европы призвали Польшу предоставить доступ международным организациям в приграничные районы
Карпенко: школа не только дает знания, но и формирует мировоззрение ребенка
Петришенко: Беларусь всегда занимала активную позицию в ЕАЭС
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.