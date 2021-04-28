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28 апреля 2021, 07:00

Картина дня: чартеры "Белавиа", работа медучреждений в мае и серебро команды "МАЗ-CПОРТавто"

ВЧЕРА

Картина дня. 27 апреля

В Душанбе состоялось очередное заседание Совета министров обороны ОДКБ. На заседании обсуждены вопросы региональной безопасности и взаимодействия в рамках Совета министров обороны ОДКБ. Также стороны обменялись мнениями относительно вызовов и угроз военной безопасности и мер по их нейтрализации. Открытые попытки извне дестабилизировать ситуацию в Беларуси стали угрозой для всей Организации Договора о коллективной безопасности, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Фото ОДКБ
Фото ОДКБ

Несмотря на оказанное на Беларусь и Россию беспрецедентное давление, сотрудничество генеральных прокуратур двух стран остается надежным. Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед в Москве на заседании Объединенной коллегии генпрокуратур Беларуси и РФ.

Андрей Швед. Фото Генпрокуратуры
Андрей Швед. Фото Генпрокуратуры

Руководство Кубы осуждает планы по организации госпереворота в Беларуси и устранению Президента Александра Лукашенко. Соответствующее заявление в Twitter разместил министр иностранных дел карибской республики Бруно Родригес Паррилья.

Совмин скорректировал порядок повышения зарплаты в зависимости от роста производительности труда.

Профсоюзы добились совершенствования оплаты труда работников. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Совмин урегулировал порядок реализации государственного соцзаказа в области здравоохранения.

Совмин утвердил порядок использования сведений из материалов оперативно-розыскной деятельности.

Фото из архива
Фото из архива

Совмин определил перечень банков, уполномоченных на предоставление экспортных кредитов.

Правительство установило перечень прослеживаемых товаров.

МАРТ разъяснил алгоритм работы торговли в связи с запретом на реализацию ряда товаров.

Фото из архива
Фото из архива

Эксперты Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), 26-30 апреля проводят миссию технической поддержки "Обходы рабочих мест. Наблюдения за проведением работ" на Белорусской АЭС.

Министерство труда и социальной защиты планирует дополнить Трудовой кодекс смешанной, дистанционно-офисной, формой работы. Об этом рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Игорь Старовойтов во время пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню охраны труда.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 823 пациента с COVID-19, выписаны 744.

Фото из архива
Фото из архива

Беларусь получила медоснащение на $850 тыс. по проекту ЕС "Солидарность во имя здоровья".

ИНФОГРАФИКА: Работа учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в мае

Наноспутник и прототип вакцины от COVID-19 - что вошло в программу "Наукоемкие технологии и техника".

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси планируется реализовать 15 научно-технических программ за 2021-2025 годы.

В самых вопиющих случаях неостановка по требованию ГАИ может повлечь административный арест, заявил заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Александр Занимон.

Автомобили Skoda не будут оформляться при их ввозе в Беларусь через таможенную границу ЕАЭС.

Фото из архива
Фото из архива

"Белавиа" с 30 апреля начнет выполнять чартерные рейсы в Тунис и Черногорию.

"Белавиа" в мае начнет летать в Самару и Екатеринбург.

Ушла по блату на фронт, брала Прагу и не стала портить биографию любимому - история суперпозитивной 97-летней сибирячки из Гродно.

Команда "МАЗ-CПОРТавто" выиграла серебро ралли-рейда "Золото Кагана".

ФОТОФАКТ: Финал проекта "Шаг в будущее" для юных баскетболистов прошел в Минске

СЕГОДНЯ

Анонсы на 28 апреля

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Болезни глаз и сердечно-сосудистой системы у подростков. Причины и профилактика. Влияние увлечения гаджетами на развитие интеллекта". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "О проводимой работе и реализуемых проектах по правовому просвещению населения". Начало в 12.30.

Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Неизвестные страницы Великой Отечественной войны в исследованиях белорусских историков". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 29 апреля

Международный день танца.

День памяти жертв военных действий с применением химического оружия.

100 лет назад родился Ермолович Николай Иванович (д.Малые Новоселки Дзержинского р-на Минской обл.), белорусский историк, критик, литературовед. В 1947 году окончил Минский педагогический институт. Преподавал в молодечненских учительском институте и областном институте усовершенствования учителей. Автор трудов "Старажытная Беларусь: Полацкі і новагародскі перыяды", "Па слядах аднаго міфа", "Старажытная Беларусь: Віленскі перыяд". Писал статьи о творчестве Ф.Богушевича, Я.Купалы, Я.Коласа. Лауреат Государственной премии Беларуси (1992). Умер в 2000 году.

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