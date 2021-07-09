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09 июля 2021, 07:00

Картина дня: чествование офицерского состава, новый управделами Президента и обычаи Дня Петра и Павла

ВЧЕРА

Картина дня. 8 июля

Офицерский корпус является опорой безопасности государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Президент обозначил задачи силовых ведомств страны.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Все руководители на местах и граждане осознают важность территориальной обороны. Об этом заявил начальник управления территориальной обороны - замначальника Генерального штаба Вооруженных Сил Андрей Матиевич в кулуарах церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава во Дворце Независимости. Обстановка вокруг Беларуси накаляется искусственно, заявил офицер главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Сергей Чернушевич.

Во время церемонии
Во время церемонии

Глава государства Александр Лукашенко назначил Валерия Иванова, который до настоящего времени возглавлял Белкоопсоюз, управляющим делами Президента Беларуси.

Эффект от реализации программы развития Оршанского района есть, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко перед выездным заседанием Совета Министров.

Роман Головченко во время посещения Оршанского инструментального завода
Роман Головченко во время посещения Оршанского инструментального завода

Правительство разрешило производить расчеты в валюте между резидентами при грузоперевозках.

Важно отрегулировать подходы ценообразования на сельхозпродукцию и распределения прибыли между всеми участниками производственной цепочки - от сельхозпроизводителей до торговли. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда во время посещения ОАО "Комбинат "Восток" Гомельского района.

В Беларуси подвели итоги проекта в области ветроэнергетики. Мощности установок возобновляемых источников энергии с 2010 года увеличились в 19 раз.

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции

Актуализация законодательства о садоводческих товариществах назрела давно с учетом современных реалий, заявил во время заседания круглого стола "Совершенствование законодательства о деятельности садоводческих товариществ" заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич.

В условиях территориальной обороны необходимо создавать комфортную среду для работы солдат. Таким мнением поделился председатель Миноблисполкома Александр Турчин во время учений по территориальной обороне в Борисовском районе.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1035 пациентов с COVID-19, выписаны 1173.

Фото из архива
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В Бресте на базе 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады пройдет по 9 июля открытый чемпионат сил специальных операций по военно-прикладному парашютному многоборью.

В Бобруйском районе пройдет по 9 июля конкурс-пленэр резьбы по дереву "Перевоплощение дерева".

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Знаменательные даты 10 июля

165 лет назад родился Тесла Никола, югославский изобретатель в области электро- и радиотехники, пионер высокочастотной техники. Умер в 1943 году.

150 лет назад родился Пруст Марсель, французский писатель. Автор цикла романов "В поисках утраченного времени" и др. Умер в 1922 году.

80 лет назад родился Цеслюк Владимир Владимирович, белорусский режиссер, оператор документального кино, заслуженный деятель искусств Беларуси (2000). В 1976 году окончил Всесоюзный институт кинематографии. С 1958 года на киностудии "Беларусьфильм". Оператор документальных фильмов "Все начинается с проекта", "Птица Икс", "Высота" и др. Неоднократный призер Всесоюзных и Международных кинофестивалей.

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