Картина дня: что обсуждали Лукашенко и Путин, осенняя сессия парламента и инициативы молодых

ВЧЕРА

Картина дня. 2 октября

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. В поле зрения президентов был целый ряд международных проблем. В том числе ситуация в Нагорном Карабахе. Во взаимосвязи с имеющимися европейскими проблемами Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию в Беларуси и России. И обменялись подробной информацией об обстановке внутри стран.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 80-летием со дня основания системы профессионально-технического образования учащихся, работников и ветеранов этой сферы.

Фото из архива

Мир и спокойствие в Беларуси должны быть сохранены, заявила на открытии четвертой сессии Совета Республики седьмого созыва спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Депутатам всех уровней необходимо максимально использовать возможности интернета для общения с людьми, заявила Наталья Кочанова. В современных условиях значение парламентской дипломатии чрезвычайно возрастает.

Наталья Кочанова. Фото из архива

Выступление Андрейченко на открытии четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва.

Палата представителей на заседании дала согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром. Совет Республики Национального собрания Беларуси дал согласие на назначение Андрея Шведа на должность генерального прокурора.

Во время заседания

Финансовая система Беларуси возвращается на траекторию спокойной работы, сообщил премьер-министр Роман Головченко в Палате представителей, отвечая на вопросы депутатов. Работники предприятий в Беларуси не повелись на призывы к забастовкам, турбулентность улеглась в течение нескольких дней после выборов. Правительство работает над комплексом мер для роста инвестиций. Господдержка экономики в виде налоговых льгот и преференций на фоне пандемии составила более Br34 млн. Беларусь рассчитывает до конца 2020 года получить первую часть российского кредита.

Роман Головченко

Программа социально-экономического развития Беларуси на ближайшую пятилетку должна обеспечить достойный уровень жизни населения. Об этом заявил в парламенте глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и председатель совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммед аль-Аббар заложили памятную капсулу на месте строительства Национального выставочного центра, с которого начнется возведение умного города.

Правительство доведет зарплату учителей в Беларуси до средней зарплаты по стране не позже чем к 2025 году, заявил премьер-министр Роман Головченко на церемонии награждения победителя конкурса "Учитель года 2020".

Введение квот на трудоустройство людей с инвалидностью обеспечит им равные права на рынке труда, заявила председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Людмила Кананович.

Принятым Советом Европейского союза решением ЕС отдалил от себя своего соседа - Беларусь. Об этом говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства. Беларусь ответит на санкции Евросоюза. Беларусь вводит симметричные ограничения в отношении должностных лиц Великобритании и Канады. Беларусь отзывает для консультаций своих послов в Польше и Литве. Контакты дипломатов ЕС с госструктурами Беларуси переводятся исключительно на площадку МИД.

Фото из архива

Министерство иностранных дел Беларуси проведет переаккредитацию по новым правилам работающих в Беларуси иностранных СМИ.

"Рассчитываем на взвешенный подход к ситуации в Беларуси" - в МВД прошла встреча с представителем ООН.

МВД инициирует введение ответственности за умышленное вовлечение детей в протестную деятельность.

Молодежь Беларуси уже представила более полутысячи локальных и глобальных инициатив по дальнейшему развитию страны. Об этом во время областного молодежного форума "Беларусь - это мы" в Гродно журналистам сообщил член Совета Республики Национального собрания, первый секретарь Центрального комитета ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк.

Государство уделяет большое внимание развитию сферы образования, труд педагогов в Беларуси ценят и уважают. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику - Дню учителя.

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время выступления

В Беларуси выздоровели и выписаны 74 982 пациента с COVID-19.

На белорусский язык переведен основной документ, который регулирует земельные отношения и направлен на эффективное использование и охрану земель, защиту прав землепользователей, - Кодекс о земле.

"Минскводоканал" сообщил об ухудшении качества воды после аварии на трубопроводе.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3-4 октября

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Более 200 участников всех возрастов соберет 3 октября фестиваль спортивной ходьбы в Гродно. Будут объединены сразу несколько стартов для участников всех возрастов: профессионалов, ветеранов и юных спортсменов.

Выставка "Белагро-2020" пройдет по 4 октября на территории Футбольного манежа на пр.Победителей, 20/2 в Минске. Участие в мероприятии примут около 400 компаний из 15 стран.

Пинск отметит День города. Мероприятия пройдут 3 и 4 октября.

В Малорите 3 октября отметят День города, центральным событием которого станет XXXVII Международный марафон. Общий старт марафона состоится в 10.30.

Осенние дни наблюдения за птицами EuroBirdwatch-2020 пройдут 3 и 4 октября в Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

4 октября

В Республике Беларусь - День учителя.

Всемирный день животных. Отмечается по решению Международного конгресса сторонников движения в защиту природы, проходившего в 1931 году во Флоренции.

День начала космической эры человечества.

80 лет назад родился Алай Анатолий Иванович, белорусский режиссер, оператор, сценарист документального кино, заслуженный деятель искусств Беларуси (2008). В 1972 году окончил БГУ. Среди операторских работ: фильмы "Хроника нахождения на Земле", "Фильм длиной в полвека", "Девяносто шестая осень" и др. Режиссер фильмов "Не плачьте обо мне...", "Черная дорога", "Чернобыльский крест". Лауреат призов международных кинофестивалей. Автор книги "Встречи на всю жизнь: Записки кинооператора".

5 октября

Всемирный день учителя. Учрежден ЮНЕСКО в 1994 году.

Международный день врача.

Всемирный день населенных пунктов.

Всемирный день архитектуры.

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