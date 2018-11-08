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Картина дня: что открыли к 7 ноября, Раубичи примут этап КМ по биатлону и подготовка к детскому "Евровидению"

Общество 08.11.2018 | 07:35

ВЧЕРА

Картина выходных. 7 ноября

Новые соцобъекты и мост через Припять - что открыли в Беларуси к 7 ноября.

Ленточку перерезают (слева направо) председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник, Президент Беларуси Александр Лукашенко и министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак
Ленточку перерезают (слева направо) председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник, Президент Беларуси Александр Лукашенко и министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак

Октябрьская революция в летописи человечества стала для трудящихся всего мира символом обновления, освобождения от угнетения и новых надежд на светлое будущее. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси Александра Лукашенко соотечественникам по случаю Дня Октябрьской революции.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Коммунисты Беларуси отметили 101-ю годовщину Октябрьской революции.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 ноября совершит рабочий визит в Казахстан для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Советы безопасности Беларуси и Казахстана подписали план сотрудничества на 2019-2020 годы.

Беларусь в деле продвижения безопасности и реагирования на возникающие в этой связи вызовы демонстрирует наилучшую мировую практику. Такое мнение высказал посол Беларуси в Казахстане Анатолий Ничкасов в преддверии саммита ОДКБ в Астане.

Спорткомплекс "Раубичи" в 2022 году примет этап Кубка мира по биатлону. Такое решение принято Международным союзом биатлонистов (IBU).

Правительство обновило список должностных лиц, которые закреплены за иностранными государствами для наращивания и диверсификации экспорта товаров и услуг. Премьер-министр Сергей Румас закреплен за Россией, его первый заместитель Александр Турчин - за Казахстаном, Малайзией, Сингапуром, Филиппинами.

Министерство финансов подготовит системные предложения для оптимизации налоговой нагрузки в Беларуси, сообщил министр финансов Максим Ермолович.

МВФ отмечает стабильность белорусской экономики. Эту тенденцию обозначил глава миссии МВФ в Беларуси Жак Миньян.

Проект создания в Минске Международного финансового центра по образцу тех инструментов, которыми обладают Дубай или Сингапур, имеет хорошие перспективы и может стать прорывным для страны в деле привлечения иностранных инвестиций. Такое мнение высказывают авторитетные белорусские эксперты.

Квартал белорусских деревянных домов открыт во французском городе Вильрю в регионе Лотарингия.

Число безработных в Беларуси в январе-сентябре сократилось на 45%. Сократилась и средняя продолжительность безработицы - с 4,1 месяца в январе-сентябре 2017 года до 3,4 месяца в аналогичном периоде 2018 года.

Служба занятости населения Минска с 1 по 30 ноября этого года проводит выборочный опрос нанимателей Минска для составления краткосрочного прогноза на рынке труда столицы и "барометра профессий" на 2019 год, принятия дополнительных мер по повышению сбалансированности спроса и предложения рабочей силы.

В спортивном комплексе "Минск-Арена" обустраивают основные площадки международного детского "Евровидения-2018". Также начато обучение волонтеров для работы на международном детском конкурсе песни.

Победительница Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2018" Мария Василевич отправилась в китайский город Санья, чтобы представить Беларусь на "Мисс Мира-2018".

Мария Василевич. Фото из архива
Мария Василевич. Фото из архива

ФОТОРЕПОРТАЖ: Неделя моды в Минске стартовала с Kids' Fashion Day.

РЕПОРТАЖ: Мал золотник, да дорог: как в Бресте предприниматели создают рабочие места.

Белоруска Арина Соболенко номинирована на звание лучшей теннисистки мира по итогам октября. Проголосовать за одну из претенденток можно на сайте WTA, победитель будет назван 9 ноября.

Хоккеисты минского "Динамо" победили "Сочи" в гостевом матче КХЛ.

"Интер" вырвал ничью в матче с "Барселоной", "Црвена Звезда" сенсационно обыграла "Ливерпуль" в Лиге чемпионов.

Промежуточные выборы в США: демократы получили большинство в палате представителей

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Анонсы на 8 ноября

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Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в Астане. В повестке дня - обсуждение проблем международной и региональной безопасности, вопросы координации внешнеполитической деятельности государств - членов ОДКБ, совершенствования механизмов противодействия вызовам и угрозам и развития военного потенциала организации.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "О мерах, предпринимаемых МВД по противодействию распространению детской порнографии и проституции в сети Интернет". Участие примет заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Министерства внутренних дел Республики Беларусь Цаюн Дмитрий Родиславович.

Выставка "Беларусь в Великой войне 1914-1918 гг." откроется 8 ноября в Музее книги Национальной библиотеки Беларуси. На выставке, приуроченной к 100-летию окончания Первой мировой войны, будут представлены уникальные экспонаты - редкие книги, газеты, журналы, открытки, переписка солдат, а также оригинальные письменные принадлежности, печатная техника, личные вещи и предметы культа военного времени.

Лучших мастеров индустрии красоты выберут в Минске 8-10 ноября на Международном фестивале красоты "Роза ветров Hair 2018" и открытом чемпионате "Кубок Минска - 2018 по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису".

Семинар для специалистов дошкольного образования по программе "Зеленые школы" пройдет в Минске 8-9 ноября. Специалисты дошкольного образования со всей страны соберутся на базе Академии последипломного образования, чтобы оценить результаты реализации экологической программы "Зеленые школы" в Беларуси, обменяться опытом и наработками.

Футболисты борисовского БАТЭ в матче группового этапа Лиги Европы примут лондонский "Челси". Игра состоится на поле "Борисов-Арены", начало в 20.55.

Хоккеисты сборной Беларуси сыграют с командой Франции на льду "Чижовка-Арены". Начало матча в 18.15.

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Знаменательные даты 9 ноября

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Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом. Отмечается по инициативе ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы и международных европейских организаций. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года одновременно в Германии и Австрии начались массовые еврейские погромы, организованные руководством нацистской партии (Хрустальная ночь).

70 лет назад родился Герасименко Юрий Павлович, белорусский график. Работал в книжной, станковой и абстрактной графике, в жанре портрета. Умер в 1997 г.

200 лет назад родился Тургенев Иван Сергеевич, русский писатель, член-корреспондент Петербургской АН (1860). Значительную часть жизни провел за границей. В 1870-е гг., живя в Париже, сблизился с деятелями народнического движения, материально помогал народническому журналу "Вперед". Входил в кружок крупнейших французских писателей - Г.Флобера, Э.Золя, А.Доде, братьев Гонкур. В 1879 г. Оксфордский университет присвоил ему степень доктора обычного права. Автор цикла очерков "Записки охотника", повести "Муму", романов "Рудин", "Дворянское гнездо", "Накануне", "Отцы и Дети", "Новь" и др. Умер в 1883 г.

130 лет назад родился Монне Жан Омер Мари Габриель, французский предприниматель и государственный деятель, инициатор европейской интеграции. Умер в 1979 г.

105 лет назад родился Альтшулер Лев Владимирович, российский ученый-физик, один из создателей советского ядерного оружия. Умер в 2003 г.

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"Лістапад-2018" XXV Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" пройдет в Минске с 2 по 9 ноября под слоганом "Познавая белый свет" и будет посвящен известному режиссеру Кире Муратовой.
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