Картина дня: дата президентских выборов, закладка капсул в храме-памятнике и программа на 9 Мая

ВЧЕРА

Картина дня. 8 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии закладки капсул с землей, собранной в местах воинской славы и гибели мирного населения, которая проходила в Минске в храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. Празднование 75-летия Победы будет прекрасной страницей в истории Беларуси, заявил глава государства. Президент уверен, что в Беларуси сумеют побороть коронавирус, в том числе и с божьей помощью. Александр Лукашенко подчеркивает, что выбранные в стране методы борьбы с коронавирусом обусловлены достаточно развитой отечественной медициной.

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев во время торжественной церемонии у храма-памятника в честь Всех Святых вручил в подарок Президенту Беларуси Александру Лукашенко первый экземпляр книги о раритетах времен Великой Отечественной войны, которые хранятся в шести музеях Беларуси и России. Многим странам стоит брать пример с того, как Беларусь преодолевает трудности, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Беларуси Виктор Сорочан. Беларусь может служить примером правильного отношения к памяти о Великой Победе, считает Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич.

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры стран подчеркнули важность отмечаемого в эти дни 75-летия Великой Победы, поздравили друг друга и народы стран с этой знаковой датой. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Главы государств обменялись теплыми поздравлениями в адрес друг друга и народов обеих стран по случаю 75-летия Великой Победы.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко возложили венок к мемориальному комплексу "Масюковщина" во время акции "Беларусь помнит. Помним каждого".

Палата представителей назначила президентские выборы на 9 августа.

Проведение президентских выборов 9 августа отвечает логике избирательного процесса и развитию ситуации в мире. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

ЦИК Беларуси обнародовал календарный план президентских выборов.

В бюджете 2020 года на проведение двух туров президентских выборов заложена сумма в Br36 млн. Об этом в парламенте сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина. Размер избирательного фонда претендентов на пост Президента ограничен 9 тыс. БВ. Сбор подписей в поддержку кандидатов в Президенты начнется 21 мая. Глава Центризбиркома отметила, что из-за пандемии коронавируса "эта избирательная кампания будет проходить в совершенно особых условиях".

Поддержка экономики на фоне пандемии не ограничится одним пакетом мер, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Турфирмам могут дать отсрочку по возврату денег туристам за путевки до 31 декабря 2020 года.

Совет Министров утвердил перечень административных процедур, подлежащих осуществлению в электронной форме через единый портал электронных услуг.

Лимит объема эмиссии облигаций Банка развития в 2020 году увеличен до Br525 млн.

Бюджет должен работать на образование и здравоохранение. Такое мнение высказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин на открытии детского сада в Боровлянах.

Александр Турчин во время открытия детского сада. Фото газеты "Минская правда"

Минздрав планирует провести в отдельных районах страны централизованные исследования для определения иммунной прослойки к COVID-19, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

Банковский процессинговый центр предупредил о новых схемах мошенничества на фоне COVID-19.

Доплаты, социальные льготы и просто внимание - ни один из 4,7 тыс. ветеранов ВОВ в Беларуси не забыт.

В Беларуси подготовили первую книгу народной летописи Великой Отечественной войны, сообщил главный ученый секретарь Национальной академии наук Андрей Иванец.

Стала известна программа праздничных мероприятий 9 Мая в Минске.

Белорусский государственный академический театр юного зрителя запустил специальный проект "Вершы з франтоў" к 75-летию Великой Победы.

Приемная кампания стартовала в лицее БГУ. Документы принимаются до 18 мая включительно, сообщили в пресс-службе университета.

Все пассажиры "Белавиа" с 11 мая должны быть в защитных масках.

Погода до середины мая будет дождливой, в отдельные дни возможен мокрый снег.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9-10 мая

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Военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая в Минске. Начало в 11.00.

В столичных парках Челюскинцев, Максима Горького, Уго Чавеса, Павлова, а также на площадке у "Чижовка-арены" 9 мая будут звучать популярные произведения советских и белорусских композиторов о Великой Отечественной войне. Начало в 12.00.

Почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны к монументу Победы 9 мая придут официальные делегации государственных органов, трудовых коллективов столичных предприятий, представителей общественных и профсоюзных организаций, администраций районов, духовенство, депутаты, молодежь. Начало торжественной церемонии возложения цветов в 13.00.

На площади Победы в Минске 9 мая пройдет праздничный концерт "Во славу общей Победы". Начало в 21.30.

В Могилеве по 15 мая пройдет спортивная акция "Марафон #75кмзаПобеду".

ЗАВТРА

Знаменательные даты

10 мая

День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь.

200 лет назад родился Лядов Константин Николаевич, русский композитор, дирижер Русской оперы в Петербурге, скрипач. Написал балет "Две волшебницы", музыку к ряду водевилей, фортепианные пьесы. Особенно популярна была фантазия для хора и оркестра на тему русской народной песни "Возле речки, возле мосту". Умер в 1871 году.

120 лет назад родилась Тяпкина Елена Александровна, российская актриса кино, заслуженная артистка РСФСР (1947). В 1923-1927 году работала в Театре им.Мейерхольда, затем в Театре Революции и других московских театрах. Снималась в фильмах "Веселые ребята", "Светлый путь", "Война и мир", "Анна Каренина" и др. Умерла в 1984 году.

70 лет назад родилась Бондарчук Наталья Сергеевна, российская артистка кино и режиссер, заслуженная артистка РСФСР, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Снималась в фильмах "Юность Петра", "Звезда пленительного счастья", "Солярис" и др. Как режиссер сняла фильмы "Бемби", "Живая радуга".

11 мая

300 лет назад родился Барон Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен. Потомок древнего нижнесаксонского рода Мюнхгаузенов, ротмистр русской службы, историческое лицо и литературный персонаж. Имя Мюнхгаузена стало нарицательным как обозначение человека, рассказывающего невероятные истории. Умер в 1797 году.

80 лет назад родилась Прохоренко Жанна Трофимовна, российская актриса кино, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Баллада о солдате", "Иду на грозу", "Калина красная", "Женитьба Бальзаминова" и др. Умерла в 2011 году.

65 лет назад родился Правдин Виктор Александрович, белорусский писатель. В 1981 году окончил Минскую высшую школу МВД. Работал в правоохранительных органах, был ответственным секретарем, заместителем главного редактора журнала "Неман", заместителем главного редактора журнала "Полымя", главным редактором издательства "Мастацкая літаратура". Автор романов "Возвращение из преисподней", "Нелюбимые умирают", "Танцевальный марафон" и др.

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