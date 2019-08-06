Картина дня: даты парламентских выборов, стратегия финансового рынка и питание в школах

ВЧЕРА

Картина дня. 5 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы № 293 и № 294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года.

Школьники и воспитанники спортивных школ смогут на безвозмездной основе посещать государственные физкультурно-спортивные сооружения. Соответствующий указ № 295 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с вице-президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вазилом Худаком. Глава государства отметил беспрецедентную интенсивность развития сотрудничества Беларуси с ЕИБ. Президент также дал положительную оценку участию ЕИБ в проектах, связанных с окружающей средой. Европейский инвестиционный банк рассматривает возможность открытия в Беларуси своего представительства, сообщил Вазил Худак.

Во время встречи

Александр Лукашенко провел встречу с начальником ОАЦ Андреем Павлюченко. Глава государства поинтересовался результатами выполнения ранее данных поручений по развитию данной структуры.

Александр Лукашенко и Андрей Павлюченко

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с многочисленными жертвами в результате террористического акта в Каире.

Глава государства Александр Лукашенко поздравил работников Управления делами Президента Республики Беларусь с 25-летием образования этой структуры.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Государственный комитет Узбекистана по экологии и охране окружающей среды будут сотрудничать в сферах адаптации к изменению климата и управления отходами.

Европейский союз поддержит проекты по повышению эффективности использования энергии и природных ресурсов в Беларуси. Это предусмотрено финансовым соглашением "EU4Belarus: Механизм ресурсоэффективности для Беларуси", сообщили в Департаменте по энергоэффективности Государственного комитета стандартизации.

Совет Министров и Национальный банк актуализировали стратегию финансового рынка Беларуси до 2020 года.

В Беларуси увеличиваются нормы расходов на питание отдельных категорий обучающихся в учреждениях образования.

Фото из архива

Средний размер пенсии по возрасту после перерасчета в августе составил Br446,84.

Изменения в законодательстве, которые будут регламентировать правила пользования электросамокатами, вступят в силу в ближайшее время, рассказал официальный представитель УГАИ МВД Станислав Соловей.

Миссия МАГАТЭ по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности начала работу на БелАЭС.

У абитуриентов, поступающих в вузы, традиционно наиболее востребованы специальности "международное право" и "стоматология". Одна отсрочка от службы не отразится на возможности поступления в высшее учебное заведение.

Во время пресс-конференции

Благотворительная кампания Белорусского общества Красного Креста "Соберем детей в школу!" стартовала в Беларуси и продлится по 15 сентября.

ФОТОФАКТ: В Гродно работает школьная ярмарка

Двойня зубрят родилась в Минском зоопарке.

Фото Минского зоопарка

Азаренко и Барти вышли в 1/8 финала парного разряда на турнире в Торонто.

Эшли Барти и Виктория Азаренко. Фото организаторов турнира

Девять наград завоевали белорусы на молодежном ЧМ по гребле на байдарках и каноэ в Румынии.

Белорусские борцы выиграли четыре награды на юношеском ЧМ в Софии.

"Спортивная борьба Беларуси" Валерия Капустина, Алина Максимова и Алеся Гетманова с тренером. Фото из группы в ВК

На территории воинской части в Ачинске Красноярского края РФ произошли взрывы и пожар. В прилегающих к месту ЧП районах проводят эвакуацию населения.

Фото ТАСС

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6 августа

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Профилактика заболеваний бешенством среди диких и домашних животных. Обеспечение санитарно-эпидемического благополучия населения". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Форум "Минского диалога" 7-8 октября. Европейская безопасность: отойти от края пропасти". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Школьные базары - 2019: товарный ассортимент, актуальные коллекции школьной формы и новые точки продаж". Начало в 12.30.

Выставка "Книжный знак" откроется в Национальном художественном музее.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 7 августа

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160 лет назад родился Вейсенгоф Генрих Владиславович (Литва), живописец. Творчество связано с художественной деятельностью Беларуси и Польши. Учился в рисовальной школе В.Герсона в Варшаве, в Петербургской академии художеств, в Мюнхене, Париже. Почти всю свою жизнь провел в д.Русаковичи (Пуховичский р-н). Автор пейзажей, охотничьих сцен. Участник художественных выставок в Петербурге, Берлине, Львове, Минске. Автор произведений "Снег", "Белорусские охотники", "Заря на озере", портретов Я.Дамеля, В.Ваньковича, Я.Рустема, автопортрета и др. Умер в 1922 году.

140 лет назад родился Кречевский Петр Антонович (Гродненская губ.), белорусский политический деятель, поэт, драматург и историк. Учительствовал в Белостокском и Волковысском поветах, работал в Виленском государственном банке. С 1914 года на военной службе. После Февральской революции 1917 года - председатель Борисовского Совета солдатских и рабочих депутатов. В 1918 году в составе Народного секретариата Беларуси выполнял обязанности государственного контролера, народного секретаря финансов, народного секретаря торговли и промышленности. Возглавлял Центральную белорусскую торговую палату. В 1919 году - председатель Рады БНР. С 1920 года в эмиграции. Выступал в защиту интересов Беларуси на международной арене, осуждал Рижский мирный договор 1921 года, решения Второй Всебелорусской конференции (Берлин, 1925). Автор стихотворной драмы "Рогнеда", стихов, переводов из чешского и украинского языков. Умер в 1928 году.

70 лет назад родился Шкуратов Геннадий Васильевич (г.Минск), белорусский актер, заслуженный артист Беларуси. Работал в Национальном академическом драматическом театре им.Я.Коласа. Среди ролей: Князь ("Сымон-музыкант" Я.Коласа), Красовский, Дугин ("Порог", "Рядовые" А.Дударева), Меркуцио, Петруччио ("Ромео и Джульетта", "Укрощение строптивой" У.Шекспира) и др. Умер в 2007 году.

65 лет назад родилась Кухаронак Татьяна Ивановна (д.Клинок Червенского р-на Минской обл.), белорусский этнограф, кандидат исторических наук. Исследует историческую эволюцию семейной и календарной обрядности белорусов. Среди работ: "Семья и семейный быт белорусов", "Славянские культуры: исторический опыт и современные проблемы" и др. Лауреат премии "За духовное возрождение".

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