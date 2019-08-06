Картина дня: даты парламентских выборов, стратегия финансового рынка и питание в школах

Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
6 августа 2019, Вт
+22°C
Малооблачно EUR 2.2899
USD 2.0563
RUB 3.1638
Главное
Фото из архива Лукашенко назначил парламентские выборы в Беларуси на 7 и 17 ноября
Президент
Совмин и Нацбанк актуализировали стратегию развития финансового рынка Беларуси до 2020 года
Экономика
В парламенте рассчитывают на поступление проекта бюджета-2020 в сентябре
Экономика
В Беларуси увеличиваются нормы расходов на питание в детсадах и школах
Общество
Зерновые убраны в Беларуси почти с 70% площадей
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
"Фариновская марка" собирает друзей в Полоцком районе
10:24 Регионы
Белорусский теннисист Илья Ивашко прошел в 1/16 финала турнира в Монреале
10:10 Спорт
Зерновые убраны в Беларуси почти с 70% площадей
10:01 Экономика
Фотограф смог запечатлеть момент, когда молния ударила в вулкан
10:01 Калейдоскоп
Опасную детскую обувь выявили в продаже в Островце
09:58 Регионы
Школьный автобус разбился в Индии, погибли 9 детей
09:54 В мире
Беларусь нацелена стать наблюдателем в Парламентской конференции Балтийского моря
09:49 Политика
Около 80% трав вторым укосом убрано в Беларуси
09:37 Экономика
Госстандарт внес изменения в общегосударственный классификатор Беларуси "Страны мира"
09:29 Общество
МАРТ объявил конкурс по выбору импортеров алкоголя на 2020 год
09:26 Экономика
В парламенте рассчитывают на поступление проекта бюджета-2020 в сентябре
09:26 Экономика
В Пинске неделю ищут пропавшую пенсионерку
09:07 Происшествия
Микроавтобус и внедорожник столкнулись в Рязанской области: семь человек погибли
08:50 В мире
Бесплатные курсы больничных клоунов проведут в областных центрах
08:49 Регионы
Замминистра обороны РФ назвал предварительную причину пожара под Ачинском
08:27 В мире
Авторская песня, фотоохота, квесты - музыкальный праздник проведут в Верхнедвинском районе
08:23 Регионы
Заплывы на самодельных судах и болотный футбол - на Августовском канале отметят праздник моря
08:15 Регионы
МАЗ приглашает на световое шоу и концерт с участниками "Евровидения"
07:59 Регионы
Число пострадавших при взрывах на полигоне боеприпасов под Красноярском выросло до 12
07:47 В мире
В Беларуси утверждены образовательные стандарты высшего образования I ступени по 28 специальностям
07:35 Общество
Все новости
Темы
Уборочная кампания Уборочная кампания
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина дня: даты парламентских выборов, стратегия финансового рынка и питание в школах

Общество 06.08.2019 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 5 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы № 293 и № 294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года.

Школьники и воспитанники спортивных школ смогут на безвозмездной основе посещать государственные физкультурно-спортивные сооружения. Соответствующий указ № 295 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с вице-президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вазилом Худаком. Глава государства отметил беспрецедентную интенсивность развития сотрудничества Беларуси с ЕИБ. Президент также дал положительную оценку участию ЕИБ в проектах, связанных с окружающей средой. Европейский инвестиционный банк рассматривает возможность открытия в Беларуси своего представительства, сообщил Вазил Худак.

Во время встречи
Во время встречи

Александр Лукашенко провел встречу с начальником ОАЦ Андреем Павлюченко. Глава государства поинтересовался результатами выполнения ранее данных поручений по развитию данной структуры.

Александр Лукашенко и Андрей Павлюченко
Александр Лукашенко и Андрей Павлюченко

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с многочисленными жертвами в результате террористического акта в Каире.

Глава государства Александр Лукашенко поздравил работников Управления делами Президента Республики Беларусь с 25-летием образования этой структуры.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Государственный комитет Узбекистана по экологии и охране окружающей среды будут сотрудничать в сферах адаптации к изменению климата и управления отходами.

Европейский союз поддержит проекты по повышению эффективности использования энергии и природных ресурсов в Беларуси. Это предусмотрено финансовым соглашением "EU4Belarus: Механизм ресурсоэффективности для Беларуси", сообщили в Департаменте по энергоэффективности Государственного комитета стандартизации.

Совет Министров и Национальный банк актуализировали стратегию финансового рынка Беларуси до 2020 года.

В Беларуси увеличиваются нормы расходов на питание отдельных категорий обучающихся в учреждениях образования.

Фото из архива
Фото из архива

Средний размер пенсии по возрасту после перерасчета в августе составил Br446,84.

Изменения в законодательстве, которые будут регламентировать правила пользования электросамокатами, вступят в силу в ближайшее время, рассказал официальный представитель УГАИ МВД Станислав Соловей.

Миссия МАГАТЭ по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности начала работу на БелАЭС.

У абитуриентов, поступающих в вузы, традиционно наиболее востребованы специальности "международное право" и "стоматология". Одна отсрочка от службы не отразится на возможности поступления в высшее учебное заведение.

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции

Благотворительная кампания Белорусского общества Красного Креста "Соберем детей в школу!" стартовала в Беларуси и продлится по 15 сентября.

ФОТОФАКТ: В Гродно работает школьная ярмарка

Двойня зубрят родилась в Минском зоопарке.

Фото Минского зоопарка
Фото Минского зоопарка

Азаренко и Барти вышли в 1/8 финала парного разряда на турнире в Торонто.

Эшли Барти и Виктория Азаренко. Фото организаторов турнира
Эшли Барти и Виктория Азаренко. Фото организаторов турнира

Девять наград завоевали белорусы на молодежном ЧМ по гребле на байдарках и каноэ в Румынии.

Белорусские борцы выиграли четыре награды на юношеском ЧМ в Софии.

Валерия Капустина, Алина Максимова и Алеся Гетманова с тренером. Фото из группы в ВК <noindex><a href="https://vk.com/mfwrestler" target="_blank" rel="nofollow">"Спортивная борьба Беларуси"</a></noindex>
Валерия Капустина, Алина Максимова и Алеся Гетманова с тренером. Фото из группы в ВК "Спортивная борьба Беларуси"

На территории воинской части в Ачинске Красноярского края РФ произошли взрывы и пожар. В прилегающих к месту ЧП районах проводят эвакуацию населения.

Фото ТАСС
Фото ТАСС

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6 августа

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Профилактика заболеваний бешенством среди диких и домашних животных. Обеспечение санитарно-эпидемического благополучия населения". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Форум "Минского диалога" 7-8 октября. Европейская безопасность: отойти от края пропасти". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Школьные базары - 2019: товарный ассортимент, актуальные коллекции школьной формы и новые точки продаж". Начало в 12.30.

Выставка "Книжный знак" откроется в Национальном художественном музее.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 7 августа

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

160 лет назад родился Вейсенгоф Генрих Владиславович (Литва), живописец. Творчество связано с художественной деятельностью Беларуси и Польши. Учился в рисовальной школе В.Герсона в Варшаве, в Петербургской академии художеств, в Мюнхене, Париже. Почти всю свою жизнь провел в д.Русаковичи (Пуховичский р-н). Автор пейзажей, охотничьих сцен. Участник художественных выставок в Петербурге, Берлине, Львове, Минске. Автор произведений "Снег", "Белорусские охотники", "Заря на озере", портретов Я.Дамеля, В.Ваньковича, Я.Рустема, автопортрета и др. Умер в 1922 году.

140 лет назад родился Кречевский Петр Антонович (Гродненская губ.), белорусский политический деятель, поэт, драматург и историк. Учительствовал в Белостокском и Волковысском поветах, работал в Виленском государственном банке. С 1914 года на военной службе. После Февральской революции 1917 года - председатель Борисовского Совета солдатских и рабочих депутатов. В 1918 году в составе Народного секретариата Беларуси выполнял обязанности государственного контролера, народного секретаря финансов, народного секретаря торговли и промышленности. Возглавлял Центральную белорусскую торговую палату. В 1919 году - председатель Рады БНР. С 1920 года в эмиграции. Выступал в защиту интересов Беларуси на международной арене, осуждал Рижский мирный договор 1921 года, решения Второй Всебелорусской конференции (Берлин, 1925). Автор стихотворной драмы "Рогнеда", стихов, переводов из чешского и украинского языков. Умер в 1928 году.

70 лет назад родился Шкуратов Геннадий Васильевич (г.Минск), белорусский актер, заслуженный артист Беларуси. Работал в Национальном академическом драматическом театре им.Я.Коласа. Среди ролей: Князь ("Сымон-музыкант" Я.Коласа), Красовский, Дугин ("Порог", "Рядовые" А.Дударева), Меркуцио, Петруччио ("Ромео и Джульетта", "Укрощение строптивой" У.Шекспира) и др. Умер в 2007 году.

65 лет назад родилась Кухаронак Татьяна Ивановна (д.Клинок Червенского р-на Минской обл.), белорусский этнограф, кандидат исторических наук. Исследует историческую эволюцию семейной и календарной обрядности белорусов. Среди работ: "Семья и семейный быт белорусов", "Славянские культуры: исторический опыт и современные проблемы" и др. Лауреат премии "За духовное возрождение".

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2899 BYN 2.3 BYN 2.303 BYN
USD
2.0563 BYN 2.055 BYN 2.057 BYN
RUB
3.1638 BYN 3.145 BYN 3.16 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Где белорусы предпочитают отдыхать летом
Все видео

Фотоновости

В Гродно работает школьная ярмарка
Все фото

Инфографика

Легкоатлетический матч Европа - США Впервые в истории легкой атлетики в Беларуси пройдет матч сильнейших мировых сборных Европы и США.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко отмечает беспрецедентную интенсивность сотрудничества Беларуси с ЕИБ
Лукашенко направил соболезнование Президенту Египта в связи с жертвами при теракте в Каире
Школьники смогут бесплатно посещать государственные спортивные сооружения
Политика
Во время заседания Беларусь нацелена стать наблюдателем в Парламентской конференции Балтийского моря
МИД Беларуси осудил стрельбу в Техасе и Огайо
Беларусь призывает предпринять максимум усилий для предотвращения размещения ракет средней и меньшей дальности на Европейском континенте
Экономика
Фото из архива Зерновые убраны в Беларуси почти с 70% площадей
Около 80% трав вторым укосом убрано в Беларуси
МАРТ объявил конкурс по выбору импортеров алкоголя на 2020 год
Происшествия
Фото из архива В Ивьевском районе мужчина сгорел в собственном доме
В Пинске неделю ищут пропавшую пенсионерку
Фура горела на трассе М1 в Толочинском районе
Регионы
Фото из архива Бесплатные курсы больничных клоунов проведут в областных центрах
"Фариновская марка" собирает друзей в Полоцком районе
Опасную детскую обувь выявили в продаже в Островце
Спорт
Фото УЕФА БАТЭ и "Шахтер" узнали потенциальных соперников в плей-офф Лиги Европы
Белорусский теннисист Илья Ивашко прошел в 1/16 финала турнира в Монреале
Азаренко и Барти вышли в 1/8 финала парного разряда на турнире в Торонто
Технологии
Фото БРСМ БРСМ и Союз молодежи Узбекистана планируют реализовывать совместные IT-проекты
Развитие на глобальном и белорусском рынке австрийские предприниматели видят в строительстве 5G-сетей
Instagram и WhatsApp получат новые названия
Культура
Полесский драматический театр. Фото из архива Полесский драмтеатр представит премьеру по пьесе Александра Островского
Первый музыкальный конкурс "Ступени творчества" пройдет в Минске в октябре
Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ" покажет спектакли пяти стран
В мире
Фото AFP В Японии 57 человек умерли за неделю от жары
Школьный автобус разбился в Индии, погибли 9 детей
Микроавтобус и внедорожник столкнулись в Рязанской области: семь человек погибли
Калейдоскоп
Фото Pixabay Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа
Фотограф смог запечатлеть момент, когда молния ударила в вулкан
Елизавета Боярская кардинально сменила внешность
Все круглые столы
Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов? Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Сергей Касперович,
Валерий Голубовский,
Александр Ивченко,
Никита Ключник 5 августа Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса
Пресс-центр
Пресс-конференция Сергей Касперович,
Валерий Голубовский,
Александр Ивченко,
Никита Ключник 5 августа Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса
Газета 7 дней
Марафон безопасности
Ноу-хау «Великого камня»
Я бы в армию пошел...
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь МАРЗАЛЮК. От монарха к Президенту: институт главы государства в Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Найти и обезопасить в интернет-пространстве
Владимир БОЖАНОВ. Наше будущее: человек или искусственный интеллект?
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия