Картина дня: деятельность Конституционной комиссии, вручение паспортов и иммунитет против COVID-19

ВЧЕРА

Картина дня. 15 марта

Принятая 27 лет назад Конституция Беларуси стала символом новой эпохи - свободной, мирной и стабильной жизни белорусского народа. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с членами Конституционной комиссии. Мирная жизнь граждан и суверенитет стоят выше политических и личностных разногласий в обществе, заявил глава государства. Деятельность Конституционной комиссии должна носить гласный и открытый характер.

Конкретные предложения по изменению Конституции нужно оценивать взвешенно и осторожно. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания, член Конституционной комиссии Владимир Андрейченко. Корректировка Конституции должна осуществляться только по тем вопросам, которые назрели и очевидны.

Владимир Андрейченко

Глава государства Александр Лукашенко подписал указ №106, которым утвержден состав Совета безопасности.

Наталья Эйсмонт прокомментировала очередной фейк о Президенте Беларуси.

Молодое поколение, которое вступает в жизнь, будет и дальше развивать те традиции, которые заложены в Беларуси. Такое мнение высказал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко на торжественной церемонии вручения паспортов юным гражданам страны в филиале Национального исторического музея Беларуси - Музее современной белорусской государственности.

Во время церемонии получения паспортов

Около 70 юных минчан в столичной ратуше получили паспорта из рук главы города, заслуженных людей, общественных деятелей нашей страны. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поздравил ребят со значимым в их жизни событием, а также с Днем Конституции Республики Беларусь.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев вручает паспорт Александре Дрижинской

Более 20 талантливых школьников области получили паспорта в Брестской крепости.

Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко вручает паспорт учащейся Столовичской СШ Софие Борис

Офис почетного консула Беларуси открылся в хорватском городе Сплит, сообщила второй секретарь Посольства Беларуси в Венгрии Анастасия Борушко.

МАЗ намерен продвигать продукцию на рынок Армении.

БЕЛАЗ в январе-феврале нарастил объемы производства, реализации и экспорта продукции.

Фото из архива

БМЗ в январе-феврале вдвое увеличил экспорт труб в ЕС.

Первый энергоблок Белорусской АЭС включен в сеть, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики. На втором энергоблоке БелАЭС завершена загрузка в реактор имитаторов тепловыделяющих сборок.

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело о приготовлении к участию в массовых беспорядках и воспрепятствовании работе Центризбиркома.

ИНТЕРВЬЮ: Масштабное исследование определит иммунитет белорусов против COVID-19

Фото Странового Офиса ВОЗ

В Беларуси начали прививать против коронавируса китайской вакциной.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 947 пациентов с COVID-19, выписаны 658.

Более 5,7 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств выполнили ТЦСОНы с начала года.

Фото из архива

В Беларуси к концу недели станет холоднее, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

У православных верующих начинается Великий пост - время молитв, служб, духовных и телесных подвигов, которое завершается торжеством Светлого Христова Воскресения - Пасхой.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 марта

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Национальный пресс-центр проведет выездное пресс-мероприятие "Совместные разработки белорусских и российских ученых в сфере создания перспективных материалов и элементов космических средств. Итоги реализации программы Союзного государства "Технология-СГ". Место проведения: Институт тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова Национальной академии наук Беларуси (Минск, ул.П.Бровки, 15). Начало в 10.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Устойчивое энергопользование и ресурсосбережение как драйвер развития экономики". Начало в 11.00.

Форум Международного союза электросвязи (МСЭ) "Умные устойчивые города: организационные и технические аспекты развития" пройдет по 18 марта в Международном центре коммутаций РУП "Белтелеком".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 марта

125 лет назад родился Врубель Михаил Александрович, русский художник, академик Петербургской академии искусств (1905). Посетил многие страны Западной Европы. С 1884 года жил в Киеве, создавал иконы, разрисовывал Кирилловскую церковь и др. С 1889 года в Москве. Автор картин: триптих "Утро", "Фауст", "Демон", "Царевна-лебедь" и др. Оформлял спектакли, преимущественно оперы Н.Римского-Корсакова, создавал иллюстрации к произведениям М.Лермонтова, портреты. Умер в 1910 году.

275 лет назад родился Голланд Ян Давид (Германия), польский композитор. С начала 1780 года по приглашению К.Радзивилла был придворным композитором и капельмейстером Несвижской капеллы Радзивиллов. Здесь он написал ряд полонезов, кантат и опер. Наиболее известная комическая опера "Агатка, или Приезд пана" на либретто М.Радзивилла, впервые поставлена в 1784 году в Несвиже (на Белорусском радио поставлена в 1994 году). Среди других произведений: балет "Орфей в аду", кантата, серенада, оркестровая музыка. После 1790 года, вероятно, переехал в Гродно, позднее - в Варшаву. В 1802-1825 годах преподавал в Виленском университете. Умер в 1827 году.

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