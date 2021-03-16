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16 марта 2021, 07:00

Картина дня: деятельность Конституционной комиссии, вручение паспортов и иммунитет против COVID-19

ВЧЕРА

Картина дня. 15 марта

Принятая 27 лет назад Конституция Беларуси стала символом новой эпохи - свободной, мирной и стабильной жизни белорусского народа. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с членами Конституционной комиссии. Мирная жизнь граждан и суверенитет стоят выше политических и личностных разногласий в обществе, заявил глава государства. Деятельность Конституционной комиссии должна носить гласный и открытый характер.

Конкретные предложения по изменению Конституции нужно оценивать взвешенно и осторожно. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания, член Конституционной комиссии Владимир Андрейченко. Корректировка Конституции должна осуществляться только по тем вопросам, которые назрели и очевидны.

Владимир Андрейченко
Владимир Андрейченко

Глава государства Александр Лукашенко подписал указ №106, которым утвержден состав Совета безопасности.

Наталья Эйсмонт прокомментировала очередной фейк о Президенте Беларуси.

Молодое поколение, которое вступает в жизнь, будет и дальше развивать те традиции, которые заложены в Беларуси. Такое мнение высказал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко на торжественной церемонии вручения паспортов юным гражданам страны в филиале Национального исторического музея Беларуси - Музее современной белорусской государственности.

Во время церемонии получения паспортов
Во время церемонии получения паспортов

Около 70 юных минчан в столичной ратуше получили паспорта из рук главы города, заслуженных людей, общественных деятелей нашей страны. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поздравил ребят со значимым в их жизни событием, а также с Днем Конституции Республики Беларусь.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев вручает паспорт Александре Дрижинской
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев вручает паспорт Александре Дрижинской

Более 20 талантливых школьников области получили паспорта в Брестской крепости.

Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко вручает паспорт учащейся Столовичской СШ Софие Борис
Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко вручает паспорт учащейся Столовичской СШ Софие Борис

Офис почетного консула Беларуси открылся в хорватском городе Сплит, сообщила второй секретарь Посольства Беларуси в Венгрии Анастасия Борушко.

МАЗ намерен продвигать продукцию на рынок Армении.

БЕЛАЗ в январе-феврале нарастил объемы производства, реализации и экспорта продукции.

Фото из архива
Фото из архива

БМЗ в январе-феврале вдвое увеличил экспорт труб в ЕС.

Первый энергоблок Белорусской АЭС включен в сеть, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики. На втором энергоблоке БелАЭС завершена загрузка в реактор имитаторов тепловыделяющих сборок.

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело о приготовлении к участию в массовых беспорядках и воспрепятствовании работе Центризбиркома.

ИНТЕРВЬЮ: Масштабное исследование определит иммунитет белорусов против COVID-19

Фото Странового Офиса ВОЗ
Фото Странового Офиса ВОЗ

В Беларуси начали прививать против коронавируса китайской вакциной.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 947 пациентов с COVID-19, выписаны 658.

Более 5,7 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств выполнили ТЦСОНы с начала года.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси к концу недели станет холоднее, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

У православных верующих начинается Великий пост - время молитв, служб, духовных и телесных подвигов, которое завершается торжеством Светлого Христова Воскресения - Пасхой.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 марта

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Национальный пресс-центр проведет выездное пресс-мероприятие "Совместные разработки белорусских и российских ученых в сфере создания перспективных материалов и элементов космических средств. Итоги реализации программы Союзного государства "Технология-СГ". Место проведения: Институт тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова Национальной академии наук Беларуси (Минск, ул.П.Бровки, 15). Начало в 10.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Устойчивое энергопользование и ресурсосбережение как драйвер развития экономики". Начало в 11.00.

Форум Международного союза электросвязи (МСЭ) "Умные устойчивые города: организационные и технические аспекты развития" пройдет по 18 марта в Международном центре коммутаций РУП "Белтелеком".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 марта

125 лет назад родился Врубель Михаил Александрович, русский художник, академик Петербургской академии искусств (1905). Посетил многие страны Западной Европы. С 1884 года жил в Киеве, создавал иконы, разрисовывал Кирилловскую церковь и др. С 1889 года в Москве. Автор картин: триптих "Утро", "Фауст", "Демон", "Царевна-лебедь" и др. Оформлял спектакли, преимущественно оперы Н.Римского-Корсакова, создавал иллюстрации к произведениям М.Лермонтова, портреты. Умер в 1910 году.

275 лет назад родился Голланд Ян Давид (Германия), польский композитор. С начала 1780 года по приглашению К.Радзивилла был придворным композитором и капельмейстером Несвижской капеллы Радзивиллов. Здесь он написал ряд полонезов, кантат и опер. Наиболее известная комическая опера "Агатка, или Приезд пана" на либретто М.Радзивилла, впервые поставлена в 1784 году в Несвиже (на Белорусском радио поставлена в 1994 году). Среди других произведений: балет "Орфей в аду", кантата, серенада, оркестровая музыка. После 1790 года, вероятно, переехал в Гродно, позднее - в Варшаву. В 1802-1825 годах преподавал в Виленском университете. Умер в 1827 году.

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