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10 апреля 2021, 07:00

Картина дня: деятельность политических партий, трудоустройство молодежи и скоростная "Ласточка"

ВЧЕРА

Картина дня. 9 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам деятельности в стране политических партий. Глава государства напомнил, что на VI Всебелорусском народном собрании было решено в ближайшее время принять изменения в закон "О политических партиях" - правовую основу, которую государство закладывает в процессы партийного строительства. Президент поручил подготовить серьезный и глубоко проработанный закон, который бы регулировал эту сферу.

Во время совещания
Во время совещания

Министр юстиции Олег Слижевский по итогам совещания у главы государства рассказал журналистам о планируемых новациях в законодательстве о политических партиях. Создавать партии в Беларуси хотят разрешить только постоянно проживающим в стране гражданам.

Олег Слижевский
Олег Слижевский

Зарубежное финансирование политических партий недопустимо и угрожает национальной безопасности, в основе партийной деятельности должны лежать государственные интересы. Об этом заявил заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин, комментируя совещание у Президента по вопросам деятельности в стране политических партий.

Николай Щекин. Фото из личного архива
Николай Щекин. Фото из личного архива

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период, заявил журналистам генеральный прокурор Андрей Швед. Генпрокуратура Беларуси обратится в Нюрнберг при расследовании дела о геноциде населения в годы Великой Отечественной войны. Генпрокуратура будет ставить вопрос о выдаче военных преступников для открытого суда в Беларуси.

В Беларуси в послевыборный период осуждено более 70 неонацистов, заявил журналистам генеральный прокурор Андрей Швед.

Андрей Швед. Фото Генпрокуратуры
Андрей Швед. Фото Генпрокуратуры

Обновление Основного закона страны следует осуществлять взвешенно, путем глубокого анализа и прогнозирования дальнейших последствий. Таким мнением с поделился член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Андрей Злотников по итогам диалоговой площадки "Молодежная политика в Республике Беларусь в контексте конституционной реформы", которая прошла на базе юридического факультета БГУ.

Беларусь заинтересована в расширении инвестиционного сотрудничества, производственной кооперации и создании совместных производств в самых разных областях с Республикой Корея. Об этом шла речь во время встречи министра экономики Александра Червякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Беларуси Тхэ Чжун Ёль.

Фото Минэкономики
Фото Минэкономики

Совмин определил объем финансирования проектов по созданию в НАН пилотных инновационных объектов.

Сегодня можно с уверенностью говорить о создании в Беларуси космической отрасли. Об этом сообщил председатель Президиума НАН Беларуси академик Владимир Гусаков. Национальная академия наук планирует инициировать вопрос дальнейшего продления эксплуатации Белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли (БКА) на орбите.

Антенна белорусского космического спутника. Фото из архива
Антенна белорусского космического спутника. Фото из архива

Уровень молодежной безработицы в Беларуси - около 6,5%, это значительно ниже, чем в странах Европы. Об этом сообщил на пресс-конференции журналистам начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун. В этом году Br6 млн заложено на финансирование мероприятий вторичной занятости студентов и учащихся. Выпускники учебных заведений в этом году в целом обеспечены заявками на трудоустройство. На первое рабочее место по распределению прибывают примерно 90% молодых специалистов - это высокий процент.

Сергей Касперович
Сергей Касперович

За 30 лет Академия управления при Президенте подготовила плеяду высокопрофессиональных руководителей. Такое мнение высказал министр культуры Анатолий Маркевич на Республиканском социальном форуме, посвященном 30-летию учреждения образования.

В белорусской системе здравоохранения широкие государственные гарантии. Об этом сказала заместитель министра здравоохранения Елена Богдан на Республиканском социальном форуме, посвященном 30-летию Академии управления при Президенте.

Елена Богдан и Анатолий Маркевич
Елена Богдан и Анатолий Маркевич

ИНТЕРВЬЮ: Long COVID, или Какие симптомы возможны спустя недели

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1622 пациента с COVID-19, выписаны 1525.

В Беларуси на начало 2021 года проживало около 9,35 млн человек - Белстат.

Фото из архива
Фото из архива

Скоростной поезд "Ласточка" впервые свяжет Москву и Минск с 30 апреля, сообщили в пресс-службе ОАО "Российские железные дороги".

БелЖД возобновляет ежедневное движение поездов до Москвы и Петербурга.

С космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая должна вывести на орбиту пилотируемый корабль "Ю.А.Гагарин" ("Союз МС-18"). 65-я экспедиция на Международную космическую станцию посвящена 60-летию первого полета человека в космос.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10-11 апреля

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Национальный пресс-центр проведет 10 апреля выездное пресс-мероприятие "День инвестора в стартап-акселераторе KrokIT". Место проведения: Минск, ул.Петруся Бровки 4 (2-й учебный корпус БГУИР). Начало в 11.00.

В национальном парке "Беловежская пуща" 10 апреля откроется велосипедный сезон.

В Бресте 10 апреля проведут три легкоатлетических забега. В нем примут участие 100 человек.

Юбилейный, пятый, праздник писанки отметят 10 апреля в поселке Сопоцкин под Гродно.

Фестиваль фонарей "Королевство волшебных огней" пройдет по 25 апреля в Ботаническом саду Минска.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

11 апреля

В Республике Беларусь - День войск противовоздушной обороны.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона.

75 лет назад родился Теребун Владимир Васильевич (д.Нестеняты Сморгонского р-на Гродненской обл.), белорусский скульптор, график, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь (2007). В 1973 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Автор мемориального комплекса "Дальва", станковых композиций "Расстрелянная песня", "Максим Горький", "Надежда" и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1976).

12 апреля

Всемирный день авиации и космонавтики.

Международный день полета человека в космос.

115 лет назад родился Брегман Авель Пинхусович, белорусский архитектор. В 1936 году окончил Московский архитектурный институт. Работал в Минске. В 1945-1958 годах руководитель мастерской института "Белгоспроект", преподаватель Минского архитектурно-строительного техникума. Среди работ: жилые дома по проспекту Независимости, Белорусский технологический университет и др. В 1937-1941 годах председатель правления Союза архитекторов Беларуси. Умер в 1958 году.

60 лет назад родился Гальцев Юрий Николаевич, российский артист эстрады и клоунады, телеведущий, пародист, актер театра, кино и телевидения, заслуженный артист Российской Федерации (2003).

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