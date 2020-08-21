Картина дня: дело о захвате власти, молодежный велопробег и акция "Пункты мира"

ВЧЕРА

Картина дня. 20 августа

По факту создания координационного совета возбуждено уголовное дело, заявил журналистам генеральный прокурор Александр Конюк. По его словам, понимая законность своих действий, ряд граждан заявили о выходе из состава совета и не согласны с целями его деятельности. СК принял к производству уголовное дело по факту публичных призывов к захвату власти.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела прямую телефонную линию. Люди, которые звонили, говорили о поддержке того курса, который проводится в стране, поддержке Президента, передавали ему слова признательности и благодарности, сказала Наталья Кочанова. Он отметила, что очень много было добрых пожеланий и просьб сохранить мир и спокойствие, независимость нашей страны.

Наталья Кочанова во время прямой линии

Министр иностранных дел Владимир Макей обратился к сотрудникам системы дипломатический службы Беларуси. Беларуси нужны перемены, но не ценой гражданского противостояния или революций, подчеркнул Владимир Макей в своем обращении.

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом. Владимир Макей поблагодарил американскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и независимости Республики Беларусь.

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу. Владимир Макей призвал объективно оценивать ситуацию и основываться на различных источниках информации. Также состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко с государственным секретарем МИД Королевства Норвегия Аудуном Халворсеном. Стороны обменялись мнениями о ситуации, складывающейся после президентских выборов в Беларуси, перспективах дальнейшего взаимодействия на двустороннем и многостороннем уровнях.

МИД. Фото из архива

На первом энергоблоке Белорусской АЭС идут испытания для перехода к энергетическому пуску. С ходом работ ознакомился министр энергетики Виктор Каранкевич. Ввод одного энергоблока атомной электростанции в мире занимает в среднем 10 лет, и Беларусь в русле этих тенденций. На первом энергоблоке Белорусской АЭС загружено ядерное топливо, операции физического пуска продолжаются.

Эксперты Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), с 17 по 19 августа провели предпусковую партнерскую проверку первого энергоблока БелАЭС.

Фото из архива

Выход Беларуси из ЕАЭС приведет к банкротству предприятий и массовому увольнению. Такое мнение высказал экономист, магистр политических наук, преподаватель Белорусского государственного экономического университета Виктор Саевич. Потери Беларуси при выходе из ЕАЭС могут составить четверть ВВП, сообщил аналитик Белорусского института стратегических исследований Виталий Демиров. Выход из интеграционных объединений негативно скажется не только на предприятиях, но и банковской системе. Такое мнение высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

Более половины белорусских уполномоченных экономических операторов получили свидетельства третьего типа, который предусматривает максимальный набор упрощений для добросовестного бизнеса в ЕАЭС, сообщили в Государственном таможенном комитете.

Белорусские компании заинтересованы в выполнении монтажных и строительных работ на различных энергетических объектах в регионах России. Об этом шла речь на онлайн-переговорах представителей бизнеса Беларуси и Алтайского края (Россия), сообщили в Белорусской торгово-промышленной палате.

Банку развития увеличен лимит выпуска гособлигаций.

Фото из архива

Более $118 млн зарубежных инвестиций поступило в СЭЗ "Минск" в январе-июне.

Депутаты активизировали подготовку закона о дорожном движении. Планируется, что он будет рассмотрен в первом чтении на осенней сессии Палаты представителей. Поправки призваны облегчить жизнь рядовым водителям. Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Игорь Комаровский.

Министр обороны Виктор Хренин в Центре стратегического управления оборонного ведомства заслушал предложения должностных лиц о проведении мероприятий боевой подготовки. Он поставил задачу провести комплексное тактическое учение, в ходе которого войска отработают подготовку и ведение обороны на Гродненском тактическом направлении.

Пограничники за сохранение мира в родной Беларуси, заявили в Госпогранкомитете. В ведомстве подчеркнули, что даже в самые сложные и переломные моменты жизни Беларуси пограничники честно и профессионально исполняли свой долг.

Молодежная акция "Пункты мира" стартовала с Витебской области. Проект призван популяризировать национальную символику.

ФОТОФАКТ: Молодежный велопробег в Минске

В Беларуси выздоровели и выписаны 67 929 пациентов с COVID-19.

"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Грузию до конца сентября.

Фэнтези-фолк-проект "Туган Як" группы Nevrida под руководством Павла Таипова стал победителем в номинации "Лучшее музыкальное видео" на втором кинофестивале Eurasian Creative Guild Film Festival, который проводился с 13 по 19 августа в Великобритании.

Фото nevrida.by

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21 августа

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Поэтапное снижение использования полимерной упаковки путем ее замещения на экологически безопасную". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Итоги вступительной кампании в вузы и ссузы Республики Беларусь в 2020 году" (представители Министерства образования Республики Беларусь). Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 22 августа

Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений.

70 лет назад родилась Егорова Наталья Сергеевна, российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации (2002), лауреат Государственной премии РФ (2000). Снималась в фильмах "Город первой любви", "Два капитана", "Жизнь Клима Самгина", "Русский бунт", "Тайны дворцовых переворотов" и др.

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