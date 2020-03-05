Картина дня: День белорусской милиции, эксперты о переписи населения и белорусские мандарины

ВЧЕРА

Картина дня. 4 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником - Днем милиции. Глава государства выразил уверенность, что личный состав органов внутренних дел будет и впредь эффективно отвечать на все вызовы и угрозы и, приумножая славные традиции, с честью и достоинством служить Отечеству.

Беларусь твердо намерена создать безопасную, экономически эффективную и экологичную атомную отрасль. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас на встрече с заместителем генерального директора, руководителем Департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаилом Чудаковым.

Сергей Румас

У Международного агентства по атомной энергии нет технических претензий к Белорусской АЭС. Об этом заявил заместитель генерального директора, руководитель Департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков. Миссия МАГАТЭ после посещения БелАЭС выдала семь общих рекомендаций.

Михаил Чудаков

Танкер с российской нефтью от трейдеров прибыл в порт Клайпеды (Литва), сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Белорусские нефтехимические предприятия заключили в Турции соглашения на более чем 2 млн евро.

Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с Латвией в сфере транспорта и логистики. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций по итогам встречи главы ведомства Алексея Авраменко с заместителем госсекретаря Министерства сообщения Латвии Улдисом Рейманисом и послом Латвии в Беларуси Эйнарсом Семанисом.

Во время встречи. Фото Министерства транспорта и коммуникаций

Великобритания заинтересована в сотрудничестве с бизнес-сообществом Беларуси. Об этом сообщила заместитель главы миссии посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Лиса Тамвуд перед открытием Белорусско-британского сезона - 2020.

Транспорт и соцсфера - Турчин рассказал о подготовке программы развития Минской области до 2025 года.

В Беларуси на весенние полевые работы потребуется более Br1,9 млрд.

Беларусь входит в число 50 самых урбанизированных государств мира. Однако аналитики не склонны к тревожным настроениям по поводу растущего числа горожан. Речь об этом шла в пресс-центре БЕЛТА во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Перепись населения. Человеческий капитал". Участники заседания проанализировали предварительные итоги переписи населения, затронув такие тенденции, как урбанизация и внутренняя миграция. Председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина обратила внимание, что во всех государствах ставят проблему того, что неэффективное использование человеческого капитала приводит к потерям в экономике.

Во время заседания

В Министерстве иностранных дел создана рабочая группа по предотвращению распространения коронавируса. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас.

Шесть случаев коронавируса подтверждено в Беларуси, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник.

Министерство здравоохранения не видит необходимости принимать избыточные ограничительные меры в связи с ситуацией с коронавирусом в Беларуси. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова. Министерство здравоохранения из-за ситуации с коронавирусом взяло под наблюдение 14,5 тыс. человек.

В Национальном аэропорту Минск станет больше установок дезинфекции.

ИНТЕРВЬЮ: Владимир Горбунов: Коронавирус по полочкам

Основные показатели деятельности белорусских здравниц в 2020 году должны вырасти на 10-15%. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА. Экспорт санаторно-оздоровительных услуг в Беларуси в 2019 году вырос почти на 11,5% к уровню 2018-го. Нынешним летом в Беларуси впервые за много лет количество оздоровительных лагерей, которые откроют свои двери школьникам, увеличится. В этом году планируется изменить подходы и критерии государственной аттестации белорусских здравниц.

Геннадий Болбатовский

Посол Германии вручил ордена семи белорусским узникам войны.

Беларусь получила статус государства-наблюдателя в соглашении о культурных маршрутах Совета Европы.

Памятные знаки милиционерам, погибшим при исполнении служебных обязанностей, установили в Березе и Ляховичах.

В БГУ пересмотрены подходы к формированию цены за обучение, сообщили в пресс-службе вуза.

Появилась детализированная карта Минска и района: 15 см в пикселе.

В 2019 году в Беларуси родились 15 троен, сообщила главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Людмила Кеда.

ФОТОФАКТ: Около 30 мандаринов спеют на деревце у жительницы Лиозно

Учеными подготовлена и впервые издана "Черная книга флоры Беларуси: чужеродные вредоносные растения", сообщили в пресс-службе Национальной академии наук.

Рабочий погиб из-за аварии в шахте "Беларуськалия", шесть человек пострадали.

Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси.

Белорус Максим Воробей стал вторым в спринте на этапе Кубка IBU в "Раубичах".

Максим Воробей

Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины.

В Японии разработали тестовый набор для выявления коронавируса за час.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 марта

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Государственные активы - бизнесу точно выгодно". Создание благоприятных условий в сфере имущественных отношений Республики Беларусь в поддержку развития предпринимательской инициативы". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Реализация прав ребенка в Республике Беларусь: социализация и адаптация детей-беженцев в Беларуси". Начало в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 марта

110 лет назад родился Мозолев Александр Петрович (Смоленская обл., Россия), белорусский художник, педагог. Окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им.Репина в Ленинграде. Преподавал в Витебском и Минском художественных училищах, в Белорусском театрально-художественном институте. Работал в историческом, бытовом, батальном жанрах, а также писал портреты и пейзажи. Среди работ: картины "Логойский тракт", "Осень", "Весна" и др. Умер в 1970 году.

205 лет назад родился Ершов Петр Павлович, русский писатель. Автор стихотворной сказки "Конек-Горбунок", лирических стихотворений, пьесы "Суворов и станционный смотритель". Умер в 1869 году.

150 лет назад родился Штраус Оскар, австрийский композитор. Автор оперетт "Веселые нибелунги", "Грезы вальса", "Храбрый воин" и др. Умер в 1954 году.

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