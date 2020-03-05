Картина дня: День белорусской милиции, эксперты о переписи населения и белорусские мандарины

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 5 марта 2020
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Новости
10:45 Электрификацию участка Жлобин-Калинковичи-Барбаров планируется завершить до конца 2021 года Общество
10:35 Андрейченко: позиция Беларуси должна звучать в международных парламентских структурах Политика
10:30 Хулиганы разрисовали стены на станции метро "Акрополь" в Афинах В мире
10:27 Международная федерация хоккея не планирует отменять или переносить мировое первенство - Гончаров Спорт
10:22 У двух жителей Мозыря изъяли более 65 г марихуаны Происшествия
10:18 Могилевчанку будут судить за попытку убийства ребенка Происшествия
10:18 Новые легковушки пополнили автопарк Могилевской областной структуры ДОСААФ Регионы
10:10 Савиных: белорусские депутаты открыты к диалогу с Европарламентом Политика
10:09 МОК внес изменения в церемонию открытия Олимпийских игр Спорт
09:58 Руководители госорганов проведут в марте выездные приемы граждан Общество
09:55 Проценты по кредитам деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных предприятий уплатят из бюджета Экономика
09:50 Путин и Эрдоган в Москве постараются найти пути выхода из идлибского кризиса В мире
09:37 Премьеру о современной женщине покажет Могилевский драмтеатр Афиша
09:36 Брестчанин обманом завладел мобильными телефонами на Br8,5 тыс. Происшествия
09:33 Неизвестные взломали электронную почту РНПЦ и Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии Происшествия
09:26 Из-за коронавируса школы закрыты уже в 15 странах - ЮНЕСКО В мире
09:26 Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Чехии и Словакии из-за птичьего гриппа Экономика
09:00 Окнами в парк или на реку? В Минске - весенняя акция на квартиры в центре города! Общество
08:54 Акцию "Выбираем студотряд" проведут в Брестской области Регионы
08:50 Увидеть краски весны можно на выставке в Национальной библиотеке Культура
08:45 "Женщин года Минщины" наградят в Молодечно Регионы
08:42 Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет В мире
08:28 Национальный исторический музей приглашает на вечер памяти художника Николая Селещука Культура
08:18 Движение на 9-м км трассы Минск - Витебск сегодня ограничат Регионы
08:16 В Могилеве сотрудники ГАИ поздравят женщин-водителей с 8 Марта Регионы
08:08 В Витебске участницы "Королевы Весны" один день проведут в армии Регионы
07:57 Выставка вышивки открывается в Гомеле Регионы
07:48 Этап КМ по биатлону стартует в чешском Нове-Место Спорт
07:30 Число заразившихся новым коронавирусом в мире за сутки выросло на 2223 В мире
07:22 Обладателей молодежной премии "За Дело" назовут в Минске Регионы
Все новости
Все новости
Общество
05 марта 2020, 07:00

Картина дня: День белорусской милиции, эксперты о переписи населения и белорусские мандарины

ВЧЕРА

Картина дня. 4 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником - Днем милиции. Глава государства выразил уверенность, что личный состав органов внутренних дел будет и впредь эффективно отвечать на все вызовы и угрозы и, приумножая славные традиции, с честью и достоинством служить Отечеству.

Беларусь твердо намерена создать безопасную, экономически эффективную и экологичную атомную отрасль. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас на встрече с заместителем генерального директора, руководителем Департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаилом Чудаковым.

Сергей Румас
Сергей Румас

У Международного агентства по атомной энергии нет технических претензий к Белорусской АЭС. Об этом заявил заместитель генерального директора, руководитель Департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков. Миссия МАГАТЭ после посещения БелАЭС выдала семь общих рекомендаций.

Михаил Чудаков
Михаил Чудаков

Танкер с российской нефтью от трейдеров прибыл в порт Клайпеды (Литва), сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Белорусские нефтехимические предприятия заключили в Турции соглашения на более чем 2 млн евро.

Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с Латвией в сфере транспорта и логистики. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций по итогам встречи главы ведомства Алексея Авраменко с заместителем госсекретаря Министерства сообщения Латвии Улдисом Рейманисом и послом Латвии в Беларуси Эйнарсом Семанисом.

Во время встречи. Фото Министерства транспорта и коммуникаций
Во время встречи. Фото Министерства транспорта и коммуникаций

Великобритания заинтересована в сотрудничестве с бизнес-сообществом Беларуси. Об этом сообщила заместитель главы миссии посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Лиса Тамвуд перед открытием Белорусско-британского сезона - 2020.

Транспорт и соцсфера - Турчин рассказал о подготовке программы развития Минской области до 2025 года.

В Беларуси на весенние полевые работы потребуется более Br1,9 млрд.

Беларусь входит в число 50 самых урбанизированных государств мира. Однако аналитики не склонны к тревожным настроениям по поводу растущего числа горожан. Речь об этом шла в пресс-центре БЕЛТА во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Перепись населения. Человеческий капитал". Участники заседания проанализировали предварительные итоги переписи населения, затронув такие тенденции, как урбанизация и внутренняя миграция. Председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина обратила внимание, что во всех государствах ставят проблему того, что неэффективное использование человеческого капитала приводит к потерям в экономике.

Во время заседания
Во время заседания

В Министерстве иностранных дел создана рабочая группа по предотвращению распространения коронавируса. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас.

Шесть случаев коронавируса подтверждено в Беларуси, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник.

Министерство здравоохранения не видит необходимости принимать избыточные ограничительные меры в связи с ситуацией с коронавирусом в Беларуси. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова. Министерство здравоохранения из-за ситуации с коронавирусом взяло под наблюдение 14,5 тыс. человек.

В Национальном аэропорту Минск станет больше установок дезинфекции.

ИНТЕРВЬЮ: Владимир Горбунов: Коронавирус по полочкам

Основные показатели деятельности белорусских здравниц в 2020 году должны вырасти на 10-15%. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА. Экспорт санаторно-оздоровительных услуг в Беларуси в 2019 году вырос почти на 11,5% к уровню 2018-го. Нынешним летом в Беларуси впервые за много лет количество оздоровительных лагерей, которые откроют свои двери школьникам, увеличится. В этом году планируется изменить подходы и критерии государственной аттестации белорусских здравниц.

Геннадий Болбатовский
Геннадий Болбатовский

Посол Германии вручил ордена семи белорусским узникам войны.

Беларусь получила статус государства-наблюдателя в соглашении о культурных маршрутах Совета Европы.

Памятные знаки милиционерам, погибшим при исполнении служебных обязанностей, установили в Березе и Ляховичах.

В БГУ пересмотрены подходы к формированию цены за обучение, сообщили в пресс-службе вуза.

Появилась детализированная карта Минска и района: 15 см в пикселе.

В 2019 году в Беларуси родились 15 троен, сообщила главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Людмила Кеда.

ФОТОФАКТ: Около 30 мандаринов спеют на деревце у жительницы Лиозно

Учеными подготовлена и впервые издана "Черная книга флоры Беларуси: чужеродные вредоносные растения", сообщили в пресс-службе Национальной академии наук.

Рабочий погиб из-за аварии в шахте "Беларуськалия", шесть человек пострадали.

Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси.

Белорус Максим Воробей стал вторым в спринте на этапе Кубка IBU в "Раубичах".

Максим Воробей
Максим Воробей

Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины.

В Японии разработали тестовый набор для выявления коронавируса за час.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 марта

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Государственные активы - бизнесу точно выгодно". Создание благоприятных условий в сфере имущественных отношений Республики Беларусь в поддержку развития предпринимательской инициативы". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Реализация прав ребенка в Республике Беларусь: социализация и адаптация детей-беженцев в Беларуси". Начало в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 марта

110 лет назад родился Мозолев Александр Петрович (Смоленская обл., Россия), белорусский художник, педагог. Окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им.Репина в Ленинграде. Преподавал в Витебском и Минском художественных училищах, в Белорусском театрально-художественном институте. Работал в историческом, бытовом, батальном жанрах, а также писал портреты и пейзажи. Среди работ: картины "Логойский тракт", "Осень", "Весна" и др. Умер в 1970 году.

205 лет назад родился Ершов Петр Павлович, русский писатель. Автор стихотворной сказки "Конек-Горбунок", лирических стихотворений, пьесы "Суворов и станционный смотритель". Умер в 1869 году.

150 лет назад родился Штраус Оскар, австрийский композитор. Автор оперетт "Веселые нибелунги", "Грезы вальса", "Храбрый воин" и др. Умер в 1954 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото из архива Электрификацию участка Жлобин-Калинковичи-Барбаров планируется завершить до конца 2021 года
Фото из архива Руководители госорганов проведут в марте выездные приемы граждан
Окнами в парк или на реку? В Минске - весенняя акция на квартиры в центре города!
Посольство Австрии провело благотворительный вечер в поддержку SOS-Детских деревень
Посол Германии вручил ордена семи белорусским узникам войны
Фото из архива ИНТЕРВЬЮ: Коронавирус по полочкам
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Поставки и логистика - Лукашенко собрал совещание по нефти
Андрейченко: позиция Беларуси должна звучать в международных парламентских структурах
ИНТЕРВЬЮ: Коронавирус по полочкам
Окнами в парк или на реку? В Минске - весенняя акция на квартиры в центре города!
Топ-новости
Картина дня: День белорусской милиции, эксперты о переписи населения и белорусские мандарины
Руководители госорганов проведут в марте выездные приемы граждан
Беларусь твердо намерена создать безопасную, эффективную и экологичную атомную отрасль - Румас
Конкурс на соискание премии правительства за достижения в области качества объявлен в Беларуси
Теплую погоду прогнозируют в Беларуси 5 марта
Белорус Максим Воробей стал вторым в спринте на этапе Кубка IBU в "Раубичах"
Завершено расследование уголовного дела о взрывах салютных установок 3 июля в Минске
МОК внес изменения в церемонию открытия Олимпийских игр
В Национальном аэропорту Минск станет больше установок дезинфекции
Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси
Конкурс национальных культур, творчества и красоты "Грация International" прошел в Витебске
РЕПОРТАЖ: В Бресте 17-летний селекционер выращивает сотни видов растений
Право на профессиональный риск планируется закрепить в новой редакции закона о здравоохранении
Авария в шахте "Беларуськалия": в Солигорскую ЦРБ направлены врачи областного уровня
БГУ пересмотрел подходы к формированию цены за обучение
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.