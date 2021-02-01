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08:00 Картина дня: День белорусской науки, успех фристайлистов в "Раубичах" и что изменится в феврале Общество
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01 февраля 2021, 08:00

Картина дня: День белорусской науки, успех фристайлистов в "Раубичах" и что изменится в феврале

ВЧЕРА

Картина дня. 30-31 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление деятелям науки, работникам научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования с профессиональным праздником. Глава государства выразил уверенность, что отечественные научные коллективы готовы работать на опережение, предвосхищая запросы общества и помогая выстраивать интеллектуальную экономику будущего, так как роль науки в жизни человека будет только возрастать.

ИНТЕРВЬЮ: О передовых позициях белорусской науки и важных для страны проектах

Предложения, которые поступали при подготовке VI Всебелорусского народного собрания и обобщены для детального обсуждения, под сукно положены не будут. Об этом заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.

Внесение изменений в нормативные акты, направленные на борьбу с экстремизмом, позволит на корню пресекать финансирование экстремистской деятельности. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Швед.

Беларусь и Китай установили стратегическое партнерство благодаря дружбе лидеров двух стран и искренности, заявил журналистам первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков. Экономические, торговые взаимоотношения Республики Беларусь и Китая сохранили свою динамику даже в непростой 2020 год, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько.

БЕЛАЗ подписал контракт о поставке в Индию 96 самосвалов.

Сфера услуг, производство машин, фармацевтика - Ярошевич рассказал о точках роста ВВП.

Повышение БПМ, пенсий и пособий на детей: изменения с 1 февраля.

В бюджете Минска на этот год предусмотрен Br1 млн для развития предпринимательства.

БЖД планирует до 2023 года завершить проект по развитию перевозок между Минском и городами-спутниками.

КОММЕНТАРИЙ: К традиционной пенсии плюс накопительная: объясняем, как это работает

Призвание сострадать - репортаж о любящих свое дело соцработниках Ивьевского района.

В медучреждениях Беларуси проходят клинические испытания средств индивидуальной защиты, разработанных и произведенных при сотрудничестве специалистов Госкомвоенпрома и ОАО "Техника связи".

В Беларуси разработали персональный рециркулятор для обеззараживания воздуха.

Датский Красный Крест передал в Беларусь 1,32 млн защитных масок.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1766 пациентов с COVID-19, выписаны 2339.

Реабилитация после COVID-19: как восстанавливают пациентов - репортаж из Аксаковщины.

31 января - День без интернета в архивных фотографиях БЕЛТА.

ФОТОФАКТ: Хаски катают посетителей Минского зоопарка

Белорусские фристайлистки выиграли международные состязания по синхронным прыжкам в "Раубичах".

Белорусы Павел Дик и Станислав Гладченко выиграли международный турнир по фристайлу в "Раубичах".

Бегуньи Алина Талай и Кристина Тимановская выиграли серебро и бронзу международных турниров.

Белорусские боксеры выиграли медальный зачет международного турнира памяти Анатолия Колчина в Орше.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 1 февраля

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Приоритетные направления работы с детьми и подростками в Республике Беларусь через приобщение к печатным СМИ на примере республиканской газеты "Зорька". Начало в 12.00.

В Гомельской области объявлен онлайн-кастинг II Областного конкурса красоты, грации, стиля и мужества "Мисс и Мистер Гомельская область - 2021". Отборочный этап продлится до 12 февраля.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 2 февраля

Всемирный день водно-болотных угодий.

485 лет назад родился Скарга Петр (Польша), церковный и политический деятель Речи Посполитой. В 1555 году окончил Краковскую академию, усовершенствовал образование в Риме. С 1574 года в ВКЛ. Основатель и первый ректор Виленской и езуитской академии. Основал Полоцкий иезуитский коллегиум, коллегиумы в Риге и Дерпте (ныне Тарту, Эстония). Вел активную борьбу против Реформации. Благодаря ораторскому таланту всегда побеждал своих оппонентов. Инициатор и пропагандист Брестской унии 1596 года. Автор религиозно-политических произведений "О единстве Божьей церкви", "Житии святых", "Брестский синод" и др. Выступал за прочное централизованное государство во главе с королем с абсолютной властью. Обосновал идею церковной унии для укрепления духовного единства государства. Умер в 1612 году.

100 лет назад родился Пономаренко Григорий Федорович, российский композитор, народный артист СССР (1990). Автор концерта для домры с оркестром, музыки к спектаклям, фильмам, популярных песен "Оренбургский пуховый платок", "А где мне взять такую песню" и др. Умер в 1996 году.

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