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03 апреля 2021, 07:00

Картина дня: День единения народов Беларуси и России, открытие пятой сессии парламента и форум IT Youth-2021

ВЧЕРА

Картина дня. 2 апреля

Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов и россиян по случаю празднования Дня единения народов Беларуси и России. Глава государства отметил, что 25 лет назад был подписан договор об образовании Сообщества Беларуси и России, который позволил двум братским народам преодолеть разрушительные центробежные тенденции в экономике и социальной сфере и перейти к строительству общего союзного дома на прочной основе исторической, духовной и культурной общности. Александр Лукашенко также поздравил Президента России Владимира Путина с Днем единения народов Беларуси и России.

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото из архива
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото из архива

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Президенту Беларуси Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов Беларуси и России.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко поздравил председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Днем единения народов Беларуси и России.

В Год народного единства как никогда важна активная гражданская позиция каждого из нас. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на открытии пятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва. В процессе законотворческой деятельности нам необходимо работать на опережение, отметила Наталья Кочанова. Проблемы людей должны быть постоянно в фокусе внимания сенаторов.

Наталья Кочанова во время открытия пятой сессии
Наталья Кочанова во время открытия пятой сессии

Укрепление суверенитета, социальной и экономической стабильности - начала работу пятая сессия Палаты представителей.

Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "О недопущении реабилитации нацизма". Депутаты приняли в первом чтении поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму. Депутаты приняли в первом чтении законопроект о массовых мероприятиях в Беларуси.

Беларусь особо подчеркивает необходимость извлечь уроки из событий, произошедших на пространстве СНГ. Об этом заявил журналистам глава МИД Беларуси Владимир Макей в Москве по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое прошло под председательством руководителя белорусского внешнеполитического ведомства. Принятая в 2019 году программа усиления внешнеполитического взаимодействия в СНГ показала свою эффективность, она имеет большой потенциал, отметил министр.

Владимир Макей. Фото из архива
Владимир Макей. Фото из архива

Благодаря белорусскому председательству в Содружестве Независимых Государств даже в условиях пандемии сохраняется позитивная динамика. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Нападки США на другие страны необоснованны и неоправданны. Об этом заявило посольство КНР в Беларуси.

Региональное сотрудничество, новые возможные интеграционные проекты между крупными предприятиями Беларуси и России в экономической составляющей Союзного государства играют первостепенную роль. Такое мнение высказал журналистам заместитель главы Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой во время торжественного собрания "Союзное государство: открывая новые возможности". Дмитрий Крутой прокомментировал недавние заявления Госдепартамента США по поводу санкций в отношении белорусских предприятий.

Дмитрий Крутой. Фото из архива
Дмитрий Крутой. Фото из архива

Министерство энергетики Беларуси получило пакет предложений от российских партнеров по сотрудничеству в сфере энергетики, ядерной медицины и других. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк на торжественном мероприятии во Дворце Республики, посвященном Дню единения народов Беларуси и России.

БЕЛАЗ намерен расширять сотрудничество с российской группой компаний AV Group.

Фото belaz.by
Фото belaz.by

Генштаб: "Запад-2021" - демонстрация готовности защищать независимость Беларуси и России.

Для вовлечения молодежи в научную деятельность Беларусь предлагает подготовить молодежную научно-техническую программу Союзного государства. Об этом сообщил на торжественном собрании, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

ФОТОФАКТ: В Дубровенском районе прошел форум молодых лидеров приграничья Беларуси и России

В Минске стартовал молодежный форум IT Youth-2021.

По мере того как население Беларуси и России будет активнее прививаться от COVID-19, можно будет говорить о полном снятии ограничений в перемещении между двумя странами. Об этом заявила первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1651 пациент с COVID-19, выписаны 1598.

Фото из архива
Фото из архива

Введение масочного режима и соблюдение других мер по предупреждению распространения COVID-19 в Минске доказали свою эффективность. Об этом на брифинге рассказала заведующая эпидемиологическим отделом ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии" Екатерина Хомченко.

БРСМ презентовал в Могилеве брошь с элементами национального флага.

Фото БРСМ
Фото БРСМ

ИНТЕРВЬЮ: Участие в "Славянском базаре" позволяет получить колоссальный опыт - Мышковец

Белорусский боксер Евгений Долголевец завоевал титул чемпиона WBA Intercontinental.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3-4 апреля

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Акция "Неделя леса" пройдет по 10 апреля по всей стране и будет посвящена Году народного единства.

День открытых дверей пройдет 3 апреля в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники онлайн. Прямая трансляция начнется в 10.00 и будет доступна на YouTube-канале БГУИР.

День открытых дверей пройдет 3 апреля в Белорусском национальном техническом университете.

Презентация новых коллекций дизайнеров Беларуси пройдет 3-4 апреля в онлайн-формате на 20-м сезоне Belarus Fashion Week. Представят коллекции ведущие дизайнеры и бренды, в том числе BUTER, NELVA, LSD Clothing, Minina_Style, LOVERANI, Natalia Korzh.

Фестиваль музыки "Минская весна" пройдет по 27 апреля в Белорусской государственной филармонии.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

4 апреля

В Республике Беларусь - День геолога.

Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Католические верующие отмечает Пасху (Светлое Христово Воскресение).

85 лет назад родился Тармола (Тармола-Мирский) Роман Яковлевич (г.п.Мир Кореличского р-на Гродненской обл.), белорусский поэт. В 1960 году окончил Минский педагогический институт. Работал на Белорусском телевидении, киностудии "Беларусьфильм". Автор поэтических сборников "Осколки и росы", "Полнолуние", "Образы вечера", сценариев документальных фильмов и др. Умер в 2011 году.

125 лет назад родился Шервуд Роберт Эммет, американский писатель, драматург, сценарист. Автор пьес "Окаменевший лес", "Радость идиота", киносценариев "Призрак едет на Запад", "Приключения Марко Поло". Умер в 1955 году.

5 апреля

100 лет назад родился Эрин Борис Владимирович (Москва), белорусский режиссер, заслуженный деятель искусств Украины (1984). В 1953 году окончил ГИТИС. Работал в театрах России и Украины. С 1957 года режиссер, затем главный режиссер Белорусского театра им.Я.Купалы, ставил спектакли в Белорусском драматическом театре им.Я.Коласа и ТЮЗе. В 1991-1992 годах художественный руководитель театра им.Я.Коласа. Среди лучших постановок: "Люди на болоте" И.Мележа, "Вечер" А.Дударева, "Хам" по Э.Ожешко. Умер в 2008 году.

50 лет назад родилась Арланова Валерия Юрьевна, белорусская актриса кино и театра, ведущий мастер сцены Театра-студии киноактера в Минске, заслуженная артистка Республики Беларусь (2018). Обладательница призов "За лучшую женскую роль" в фильме "Поводырь" на 4-м Международном кинофестивале "БРИГАНТИНА-2001" и 1-м Международном фестивале профессиональных кадров кино, приз зрительских симпатий за роль в фильме "Поводырь" на VIII Международном кинофестивале стран содружества независимых государств и Балтии "Лiстапад-2001".

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