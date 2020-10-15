Картина дня: День матери, перспективы программы "Семейный капитал" и развитие фармацевтики

ВЧЕРА

Картина дня. 14 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем матери. Глава государства отметил высокую и ответственную роль матерей в сохранении исконных традиций. Особые слова признательности Президент адресовал многодетным матерям.

Самому главному человеку посвящается: теплота, забота и любовь - в архивных фотографиях БЕЛТА.

Мама Л. Шиманко с доченькой Настенькой, 1989 год

Для признания роли отца и значимости крепких семейных уз в Беларуси изучается идея учреждения новой награды - ордена "Семья Беларуси" или "Родительская слава". Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на встрече с активом ОО "Белорусская ассоциация многодетных родителей" в городской ратуше. За последние 10 лет количество многодетных семей увеличилось практически в два раза. Новые нормы по оказанию адресной социальной помощи, которые с сентября применяются к многодетным, возможно, будут распространены и на семьи с двумя детьми. Минтруда обсуждает изменения в ТК для лучших условий совмещения карьеры с семейной жизнью.

Ирина Костевич

На ремонт, на погашение ссуды, на автомобиль - перспективы развития программы "Семейный капитал".

Скульптуру "Матерям и детям" открыли на территории 5-й клинической больницы Минска.

РЕПОРТАЖ: моменты счастья трижды мамы

Экспорт белорусской молочной продукции к 2030 году может приблизиться к $4 млрд. Об этом заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов во время VI Экспортного форума "Беларусь молочная". Беларусь рассчитывает к 2025 году увеличить производство молока до 9,2 млн т.

Алексей Богданов. Фото из архива

Украина заинтересована в развитии промышленной кооперации с белорусскими партнерами. Об этом сообщил президент торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков на церемонии открытия международной промышленной онлайн-выставки TeMEx.

Нацбанк сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,75%.

Фото из архива

Повышение надежности газораспределительной системы Беларуси за счет внедрения современных систем автоматизации и IT-решений является одним из приоритетов для организаций газовой отрасли. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич во время встречи с трудовым коллективом филиала ПУ "Жлобингаз" РПУП "Гомельоблгаз".

Кабинет молодежных общественных объединений, профориентации и самоподготовки открыт в Минске.

Центр поддержки технологий и инноваций создан в Белорусском государственном университете. Соответствующее соглашение подписали проректор по научной работе БГУ Василий Сафонов и генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности Владимир Рябоволов.

Фото из архива

Беларуси создан запас лекарств и средств защиты в период подъема респираторных заболеваний, в том числе COVID-19, сообщил заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк на круглом столе "Развитие фармацевтической отрасли в Беларуси: эффективное обеспечение потребностей здравоохранения и населения", который прошел в пресс-центре БЕЛТА. Цена более 40% выпускаемых предприятиями холдинга "Белфармпром" лекарственных препаратов ниже $1. "Белмедпрепараты" планируют заняться разработкой биопрепаратов. Белорусские производители за январь-сентябрь начали осваивать 59 новых лекарств. Объем экспорта белорусской фармпродукции за пять лет вырос в 1,8 раза.

Во время круглого стола

В НАН Беларуси рассказали о разработке препаратов от COVID-19.

В Беларуси выздоровели и выписаны 78 218 пациентов с COVID-19.

Число рейсов между Россией и Беларусью увеличится до трех в неделю на взаимной основе. Минтранс Беларуси рассчитывает на возобновление полетов из Минска в регионы России.

Фото из архива

В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса.

/world/view/v-rossii-zaregistrirovana-vtoraja-vaktsina-ot-koronavirusa-411007-2020/

Температурные рекорды побиты в некоторых городах Беларуси.

/society/view/temperaturnye-rekordy-pobity-v-nekotoryh-gorodah-belarusi-410925-2020/

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 октября

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Национальный пресс-центр проведет выездное пресс-мероприятие: "Наука - экономике. Новые разработки НАН Беларуси". В программе - знакомство с разработками ученых Академии наук и научно-инновационной деятельностью организаций НАН Беларуси. Место проведения: НАН Беларуси, пр.Независимости, 66. Начало в 10.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к 100-летию строительной отрасли, на тему: "Достижения предприятий строительного комплекса Беларуси на примере победителей конкурса "Лучший строительный продукт года - 2020". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 октября

Всемирный день анестезиолога.

Всемирный день продовольствия.

110 лет назад родился Подковыров Петр Петрович (Россия), белорусский композитор, педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси (1957). В 1937 году окончил Белорусскую консерваторию, с 1948 года преподавал в ней. Среди произведений: опера "Павел Корчагин", кантата "Баллада о четырех заложниках", симфонии "Юность", "Родина", концерты для инструментов с оркестром, квартеты, квинтеты, в т.ч. для духовых инструментов, марши, песни, вокальные циклы, музыка к драматическим спектаклям и др. Умер в 1977 году.

80 лет назад родился Шатерник Александр Сергеевич (Россия), белорусский скульптор. В 1967 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Автор памятников подпольщицам С.Бобковой и Г.Королевой в г.Старые Дороги, землякам-односельчанам в г.Клецк, "Кривичи" в г.Полоцк. Среди произведений: композиции "Материнство", "Солдаты революции", "Микола Гусовский".

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