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15 октября 2019, 07:00

Картина дня: День матери в Беларуси, развитие цифровой сферы и температурные рекорды

ВЧЕРА

Картина дня. 14 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем матери, адресовав им самые искренние пожелания крепкого здоровья, мира и уюта в доме. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси ценят труд многодетных матерей, и выразил особую благодарность женщинам, чьи дома стали родными для усыновленных или взятых на воспитание детей.

РЕПОРТАЖ: Дом, где становятся мамами

В День матери министр труда и социальной защиты Ирина Костевич посетила многодетную семью Цукановых в Смолевичах. Все вместе они посадили яблоню на участке у дома.

Чаепитие
Чаепитие

Отдельные вопросы развития Беларуси в цифровой сфере обсуждались во время доклада главе государства Александру Лукашенко. Одним из вопросов стала целесообразность появления в стране отдельного учебного заведения для обучения IT-специалистов. Президент пообещал в ближайшее время провести серьезное совещание по всему кругу проблем цифровой трансформации страны.

Во время совещания
Во время совещания

IT-вуз намерены создать в Беларуси к новому учебному году, сообщил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин. Он также заявил, что Министерство связи и информатизации изменит название и будет регулировать цифровую сферу.

Александр Турчин
Александр Турчин

В Беларуси может появиться возможность переучиться для работы в ИТ-сфере за счет средств фонда Парка высоких технологий, сообщил предприниматель, основатель инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня. Помощь и содействие со стороны компаний-резидентов ПВТ для учреждений образования в ближайшее время многократно увеличится, заявил директор Администрации ПВТ Всеволод Янчевский.

Виктор Прокопеня
Виктор Прокопеня

Статус страны с рыночной экономикой даст Беларуси торговые и имиджевые выгоды, сообщили в пресс-службе Министерства экономики, комментируя постановление Совмина от 9 октября 2019 года №690.

Национальный банк Беларуси в 2020 году сохранит режим монетарного таргетирования и преемственность объявленной ранее политики, сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц. Центробанки Беларуси и РФ обсуждают гармонизацию подходов к банковскому надзору, а не их унификацию. Нацбанк Беларуси инициирует введение договорных сроков репатриации валютной выручки.

Сергей Калечиц
Сергей Калечиц

Национальный банк Беларуси подтверждает планы по выпуску в 2020 году обновленных банкнот Br20 и Br50.

БелАЗ в 2019 году расширил линейку выпускаемой техники.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" отмечен в двух номинациях рейтинга FDi Free Zones of the Year 2019, который готовится изданием Financial Times.

Фото из архива
Фото из архива

Белорусские лаборатории переходят на новую версию международного стандарта ISO/IEC 17025.

Специальное учение с силами и средствами разведки государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности "Поиск-2019" проходит с 14 по 18 октября в Беларуси.

Температурные рекорды побиты 13 октября в нескольких городах Брестской области.

Нобелевская премия по экономике присуждена Эстер Дюфло, Абхиджиту Банерджи и Майклу Кремеру.

Иллюстрация из Twitter-аккаунта "The Nobel Prize"
Иллюстрация из Twitter-аккаунта "The Nobel Prize"

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 октября

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Октябрь - всемирный месяц борьбы против рака молочной железы". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Совершенствование маршрутной сети пассажирских перевозок в столице и управление транспортным потоком с помощью организации платных парковок". Начало в 12.30.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Правопорядок в подростковой среде: повышение эффективности воспитательно-профилактической работы". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 октября

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Всемирный день анестезиолога.

Всемирный день продовольствия.

165 лет назад родился Костенич Иерофей Васильевич (бывш. д.Мужичок Хотимского р-на Могилевской обл.), ученый в области офтальмологии, доктор медицины, профессор. В 1883 году окончил Петербургскую военно-медицинскую академию. С 1894 года профессор Варшавского военного госпиталя, с 1900 года заведующий глазной клиникой и директор глазной лечебницы в Петербурге. Во время отдыха бесплатно лечил и делал хирургические операции крестьянам в Беларуси. Усовершенствовал ряд офтальмологических операций. Умер в 1906 году.

115 лет назад родился Короткевич Дмитрий Андреевич (д.Дроздово Толочинского р-на Витебской обл.), один из организаторов и руководителей Минского антифашистского подполья в Великую Отечественную войну. В 1937 году окончил Республиканскую школу пропагандистов при ЦК КП(б)Б. Был 1-м секретарем Заславского райкома КП(б)Б, начальником Главторга, директором Минского промторга. В Великую Отечественную войну с первых дней оккупации Минска включился в подпольную борьбу, руководил созданием подпольных партийных групп и налаживанием связей между ними. С мая 1942 года член Минского подпольного горкома КП(б)Б (подпольный псевдоним Дима), где руководил отделом разведки. В октябре 1942 года арестован гитлеровцами и замучен. Умер в 1943 году. Именем Короткевича названа улица в Минске.

95 лет назад родился Ермоленко Василий Федорович (г.Минск), белорусский живописец, педагог. В 1959 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Автор тематических картин "Комсомольская ячейка", "Минское направление", "После боя", а также портретов и портретных композиций. Умер в 1981 году.

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