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09:02 Российская оперная певица Анна Нетребко празднует юбилей Культура
07:00 Лукашенко поздравил участников и гостей областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2021" в Шумилино Президент
07:00 Лукашенко: блистательные роли Нетребко на лучших театральных сценах стали частью сокровищницы мировой оперы Президент
07:00 Картина дня: День народного единства, визит Лукашенко в Душанбе и девиз Олимпиады в Пекине Общество
00:52 Жук: белорусам надо быть едиными, чтобы противостоять политике США по созданию напряженности в регионе Общество
00:22 Политолог: именно историческая память позволяет белорусам сохранять свою страну Общество
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17.09.21 23:49 В Индии за день провели более 20 млн COVID-вакцинаций В мире
17.09.21 23:10 В Роccии изобрели тест, выявляющий ковид в любом биоматериале В мире
17.09.21 22:33 Орбиту МКС понизят на 1,2 км для подготовки к прилету экипажа В мире
17.09.21 21:54 Сквер народного единства появился в Гомеле Регионы
17.09.21 21:10 Виновника ДТП с пострадавшим в Ветковском районе приговорили к 3 годам ограничения свободы Происшествия
17.09.21 20:58 ГАИ Гомельской области усилит контроль за соблюдением правил парковки Регионы
17.09.21 20:54 Лукашенко: дата 17 сентября жила и будет жить в сердце и памяти белорусского народа Президент
17.09.21 20:50 Лукашенко о Беларуси: в какой красавице, прекрасном месте, подаренном богом, мы живем! Президент
17.09.21 20:36 ФОТОФАКТ: Большой хоровод дружбы "Мы народ - и в этом наша сила" в Гомеле Регионы
17.09.21 20:32 Белоруски победили футболисток Кипра в квалификации женского ЧМ Спорт
17.09.21 20:26 Лукашенко: традиция народовластия - в основе народного единства белорусов Президент
17.09.21 20:23 Лукашенко: белорусский народ формировался в единую нацию в немыслимых испытаниях Президент
17.09.21 20:18 Цифровизацию образования обсудят в Гродненской области Регионы
17.09.21 20:13 Суд Пуховичского района восстановил права незаконно уволенной работницы Регионы
17.09.21 20:08 Неделя здоровья стартует в Гомельской области 20 сентября Регионы
17.09.21 20:06 Символ единства. Лукашенко вместе с тысячами белорусов принимает участие в патриотическом форуме Президент
17.09.21 19:55 РЕПОРТАЖ о рекордах витебского воркаута и тех, кто их ставит Регионы
17.09.21 19:54 Великобритания смягчает правила въезда В мире
17.09.21 19:48 В Пинском районе на месте захоронения сожженных в годы ВОВ мирных граждан установлен памятник Регионы
17.09.21 19:48 ФОТОФАКТ: Форум патриотических сил "Символ единства" Общество
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Общество
18 сентября 2021, 07:00

Картина дня: День народного единства, визит Лукашенко в Душанбе и девиз Олимпиады в Пекине

ВЧЕРА

Картина дня. 17 сентября

У стран Шанхайской организации сотрудничества есть все ресурсы, чтобы не играть по правилам внешних сил. Наступает время исторического стресс-теста для Шанхайской организации сотрудничества. ШОС может принимать более активное участие в урегулировании региональных конфликтов. Президент Беларуси предложил странам создать альянс в области здравоохранения. Беларусь готова оказать содействие в восстановлении афганской инфраструктуры. Проблемы в Афганистане должен решать сам народ, но стране надо помочь. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов в Душанбе в рамках саммита глав государств - членов ШОС подписали меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и Секретариатом ШОС.

На полях Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества 17 сентября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Президент Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем народного единства.

Кочанова: День народного единства является праздником тех, кто любит свою страну.

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

Сегодня закладываются новые традиции независимой Беларуси. Таким мнением поделился глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время открытия площади Народного единства в Могилеве.

День народного единства символизирует идею согласия и сплочения общества. Такое мнение высказал министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Хмель.

Залог успешного развития страны - в умении работать сообща. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков.

День народного единства станет для белорусов еще одним поводом осознать общность наших мыслей и желаний. Не мимолетных, а тех, что объединяют нас сквозь века: единство, независимость и созидательность. Таким мнением поделилась министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Мемориальную доску павшим за воссоединение Беларуси открыли в Бресте.

На Западе не сильно заинтересованы в усилении белорусской государственности, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на встрече со студентами Белорусского государственного медицинского университета.

Запад оценивает выборы в Беларуси и России по одним заранее приготовленным лекалам. В России к выборам в Госдуму сделали выводы из событий в Беларуси, произошедших во время и после президентских выборов 2020 года. Такое мнение высказал журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по международным делам Олег Гайдукевич, который осуществляет мониторинг выборов в Госдуму России в составе группы наблюдателей от Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

На Обуз-Лесновском полигоне прошло закрытие учения "Запад-2021".

Хренин об учениях "Запад-2021": поставленные задачи выполнены на высоком уровне.

В Гродно в День народного единства заложили капсулу с посланием потомкам.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 18 сентября из-за сильных дождей и ветра.

Минздрав: более 1,5 млн белорусов прошли полный курс вакцинации.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1979 пациентов с COVID-19, выписаны 1396.

Представлен девиз зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18-19 сентября

Выездное пресс-мероприятие "Спартакиада Союзного государства среди школьников "Олимпийские надежды" состоится в Орше в Городском дворце культуры "Орша" по адресу ул. Текстильщиков, 13. Начало в 15.00.

В Гродно пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города. В Гродно ко Дню города откроют скульптуру "Скамья архитекторов". В рамках праздника планируется работа площадки "Средневековый город", где выступят рыцарские клубы, проведение фестиваля сыра, а также концертная программа с выступлениями звездных гостей. Завершат праздничный день фейерверк и световое шоу. Также ко Дню города откроют скульптуру "Скамья архитекторов".

Областной фестиваль тружеников села "Дажынкі-2021" пройдет по 19 сентября в Шумилино. В рамках фестиваля будет организовано награждение аграриев-победителей, также будут представлены тематические площадки ГАИ, МЧС, состоятся соревнования по различным видам спорта. Завершится праздник красочным фейерверком.

Сезонные ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции пройдут по 19 сентября в Минске.

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ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 сентября

В Республике Беларусь - День работников леса.

Национальный праздник Федерации Сент-Китс и Невис - День независимости (1983). Дипломатические отношения с Республикой Беларусь установлены 4 июня 2016 года.

110 лет назад родился Голдинг Уильям, английский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1983). Автор романов "Повелитель мух", "Наследники", "Шпиль" и др. Умер в 1993 году

Знаменательные даты 20 сентября

В Республике Беларусь - День таможенника.

125 лет назад родился Терновский Сергей Дмитриевич, русский хирург, основоположник детской хирургии в СССР, член-корреспондент АМН СССР. Автор трудов по вопросам неотложной детской хирургии, хирургии новорожденных, коррекции пороков развития. Умер в 1960 году.

110 лет назад родился Божий Михаил Михайлович, русский художник, народный художник СССР (1963), действительный член АХ СССР (1962). Умер в 1990 году.

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