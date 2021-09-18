Картина дня: День народного единства, визит Лукашенко в Душанбе и девиз Олимпиады в Пекине

ВЧЕРА
Картина дня. 17 сентября
У стран Шанхайской организации сотрудничества есть все ресурсы, чтобы не играть по правилам внешних сил. Наступает время исторического стресс-теста для Шанхайской организации сотрудничества. ШОС может принимать более активное участие в урегулировании региональных конфликтов. Президент Беларуси предложил странам создать альянс в области здравоохранения. Беларусь готова оказать содействие в восстановлении афганской инфраструктуры. Проблемы в Афганистане должен решать сам народ, но стране надо помочь. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе.
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов в Душанбе в рамках саммита глав государств - членов ШОС подписали меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и Секретариатом ШОС.
На полях Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества 17 сентября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
Президент Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем народного единства.
Кочанова: День народного единства является праздником тех, кто любит свою страну.
Сегодня закладываются новые традиции независимой Беларуси. Таким мнением поделился глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время открытия площади Народного единства в Могилеве.
День народного единства символизирует идею согласия и сплочения общества. Такое мнение высказал министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Хмель.
Залог успешного развития страны - в умении работать сообща. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков.
День народного единства станет для белорусов еще одним поводом осознать общность наших мыслей и желаний. Не мимолетных, а тех, что объединяют нас сквозь века: единство, независимость и созидательность. Таким мнением поделилась министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.
Мемориальную доску павшим за воссоединение Беларуси открыли в Бресте.
На Западе не сильно заинтересованы в усилении белорусской государственности, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на встрече со студентами Белорусского государственного медицинского университета.
Запад оценивает выборы в Беларуси и России по одним заранее приготовленным лекалам. В России к выборам в Госдуму сделали выводы из событий в Беларуси, произошедших во время и после президентских выборов 2020 года. Такое мнение высказал журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по международным делам Олег Гайдукевич, который осуществляет мониторинг выборов в Госдуму России в составе группы наблюдателей от Парламентского собрания Союза Беларуси и России.
На Обуз-Лесновском полигоне прошло закрытие учения "Запад-2021".
Хренин об учениях "Запад-2021": поставленные задачи выполнены на высоком уровне.
В Гродно в День народного единства заложили капсулу с посланием потомкам.
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 18 сентября из-за сильных дождей и ветра.
Минздрав: более 1,5 млн белорусов прошли полный курс вакцинации.
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1979 пациентов с COVID-19, выписаны 1396.
Представлен девиз зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 18-19 сентября
Выездное пресс-мероприятие "Спартакиада Союзного государства среди школьников "Олимпийские надежды" состоится в Орше в Городском дворце культуры "Орша" по адресу ул. Текстильщиков, 13. Начало в 15.00.
В Гродно пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города. В Гродно ко Дню города откроют скульптуру "Скамья архитекторов". В рамках праздника планируется работа площадки "Средневековый город", где выступят рыцарские клубы, проведение фестиваля сыра, а также концертная программа с выступлениями звездных гостей. Завершат праздничный день фейерверк и световое шоу. Также ко Дню города откроют скульптуру "Скамья архитекторов".
Областной фестиваль тружеников села "Дажынкі-2021" пройдет по 19 сентября в Шумилино. В рамках фестиваля будет организовано награждение аграриев-победителей, также будут представлены тематические площадки ГАИ, МЧС, состоятся соревнования по различным видам спорта. Завершится праздник красочным фейерверком.
Сезонные ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции пройдут по 19 сентября в Минске.
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ЗАВТРА
Знаменательные даты 19 сентября
В Республике Беларусь - День работников леса.
Национальный праздник Федерации Сент-Китс и Невис - День независимости (1983). Дипломатические отношения с Республикой Беларусь установлены 4 июня 2016 года.
110 лет назад родился Голдинг Уильям, английский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1983). Автор романов "Повелитель мух", "Наследники", "Шпиль" и др. Умер в 1993 году
Знаменательные даты 20 сентября
В Республике Беларусь - День таможенника.
125 лет назад родился Терновский Сергей Дмитриевич, русский хирург, основоположник детской хирургии в СССР, член-корреспондент АМН СССР. Автор трудов по вопросам неотложной детской хирургии, хирургии новорожденных, коррекции пороков развития. Умер в 1960 году.
110 лет назад родился Божий Михаил Михайлович, русский художник, народный художник СССР (1963), действительный член АХ СССР (1962). Умер в 1990 году.
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