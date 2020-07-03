Картина дня: День Независимости - символ свободы народа, Аллея Дружбы и ожившие фотографии Минска

ВЧЕРА

Картина дня. 2 июля

Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости.

Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды. Благодаря сельчанам агропромышленная отрасль является системообразующей в экономике, заявил глава государства. Президент особо отметил труд медиков, которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Наша система здравоохранения выстояла, но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили, заявил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко на торжественном собрании

Аллея Дружбы в Минске - символ памяти о вкладе стран СНГ в общую Победу, заявил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, который принял участие в ее торжественном открытии в музейно-парковом комплексе "Победа".

Во время церемонии

"Ожившие фотографии" Минска покажет проект представительства МТРК "МИР" и БЕЛТА.

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Быть гвардейцем - значит быть лучшим. Репортаж из 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады

Оперативные учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2013"

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с членами Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Беларуси. Спикер обсудила с молодыми людьми текущую ситуацию в стране.

Во время встречи

Министерство энергетики предлагает увеличить сумму возмещения некоторым категориям граждан расходов на электроснабжение для целей отопления и горячего водоснабжения. Соответствующий проект указа вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси.

Министерство энергетики Беларуси заинтересовано в проектах с Европейским банком реконструкции и развития по созданию энергетической инфраструктуры для свободных экономических зон.

Совмин установил тарифы на допуслуги оператора системы мониторинга общественной безопасности.

В Беларуси установили периодичность работ по уборке подъездов.

Фото из архива

Число интернет-магазинов в Беларуси с начала года выросло на 6,5%, сообщила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА. Покупатель имеет право выбрать форму оплаты товара - наличную или безналичную. МАРТ разработает меры по ограничению доступа к интернет-магазину до устранения продавцом нарушений. МАРТ рассказал, что делать в спорной ситуации при покупке товара в интернет-магазине.

Госрегулирование цен на маски и антисептики в Беларуси могут продлить на 90 дней.

МВД Беларуси начало опровергать фейки на своем Telegram-канале.

В Гродно торжественно открыли новое здание главного управления юстиции Гродненского облисполкома и органов принудительного исполнения Гродно.

Новое здание органов юстиции

ФОТОФАКТ: 3 июля - день образования Госавтоинспекции Республики Беларусь

Инспектор ДПС Сергей Соловьев

Водитель добавил в черный список и грубо себя вел - на что жалуются в Транспортную инспекцию.

В Беларуси выздоровели и выписаны 48 738 пациентов с COVID-19.

Интерактивная карта с результатами проб воды появилась на сайте "Минскводоканала".

Июньские жировки некоторым минчанам придут без оплаты за холодную воду.

Синоптики ожидают июль теплее обычного на 1-2 градуса.

Река Мухля. Парк Павлова

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3-5 июля

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Проект межгосударственной телерадиокомпании "МИР" в Беларуси и Белорусского телеграфного агентства "Ожившие фотографии", иллюстрирующий историю и современность Минска, стартует 3 июля в эфире телеканала "МИР". Всего подготовлено 10 выпусков.

В музейном комплексе "Дукорский маёнтак" 4 июля состоится фестиваль "Дукорская брама - 2020". Праздник будет посвящен театру, который существовал в Дукорской усадьбе 300 лет.

Праздничная ярмарка "Зроблена ў Беларусі" по 5 июля развернется возле Дворца спорта в Минске.

Технику гражданского назначения продемонстрируют жителям и гостям столицы на выставке "Судьба гигантов", приуроченной ко Дню Независимости. Экспозиция будет представлена на Октябрьской площади по 5 июля.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

4 июля

В Республике Беларусь - День кооперации.

Международный день кооперативов.

Международный день Днепра.

90 лет назад родился Мкртчян Фрунзик Мушегович, армянский актер, народный артист СССР (1984). Снимался в фильмах "Айболит 66", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Мимино". Лауреат Государственной премии СССР (1978). Умер в 1993 году.

5 июля

В Республике Беларусь - День работников водного транспорта.

55 лет назад родилась Рублевская (наст. Шнип) Людмила Ивановна, белорусская писательница. В 1994 году окончила БГУ. Автор стихотворных сборников "Шаги по старым лестницам", "Балаган", драматических поэм, пьес, повестей, сказок для детей. Выступает в печати со статьями и рецензиями по вопросам современного литературного процесса.

6 июля

115 лет назад родился Глебка Петр Федорович, белорусский поэт, академик НАН Беларуси (1957). В 1930 году окончил БГУ. В 1958-1967 годах директор Института искусствоведения, этнографии и фольклора, в 1967-1969 годах академик-секретарь Отделения общественных наук АН Беларуси. Автор поэтических сборников "Шиповник", "Торжественные дни", "Четыре ветра" и др., а также драматической поэмы "Над Березой-рекой", либретто опер, литературно- критических и публицистических статей. Вел исследовательскую работу в области белорусской лексикологии, искусствоведения и фольклористики. Соавтор и один из редакторов "Русско-белорусского словаря", автор ряда работ, посвященных литературному языку писателей. Перевел на белорусский язык отдельные произведения русских, украинских и других писателей. Умер в 1969 году.

135 лет назад родился Таиров (Корнблит) Александр Яковлевич, российский режиссер, народный артист России (1935). Основатель и руководитель Московского государственного камерного театра. Один из реформаторов русской сцены. Среди постановок: "Соломея" О.Уайльда, "Оптимистическая трагедия" В.Вишневского, "Мадам Бовари" Г.Флобера и др. Умер в 1950 году.

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