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23 июня 2020, 07:00

Картина дня: День памяти жертв ВОВ, Президент о суверенитете и новые сроки ЧМ-2021 по хоккею

ВЧЕРА

Картина дня. 22 июня

Подвиг воинов Брестской крепости стал первым шагом советского народа на пути к Победе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Брестской крепости на мероприятии, посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Глава государства отметил, что сегодня в Беларуси и других странах вспоминают трагическую дату начала Великой Отечественной войны, ее первых жертв и первых героев. Президент назвал суверенитет белорусского государства неоспоримым фактором. В Беларуси никому не будет позволено силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно.

Александр Лукашенко на памятном мероприятии в Брестской крепости
Александр Лукашенко на памятном мероприятии в Брестской крепости

Первоочередной задачей армии в сложившейся обстановке является защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время посещения 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Беларусь продолжит принимать меры для дальнейшего повышения престижа военной службы, отметил глава государства. В Беларуси создана и эффективно функционирует система обеспечения национальной безопасности, основу которой составляют Вооруженные Силы. В том виде, в котором понимается демократия, ее близко нет ни в одной стране, заявил глава государства. Александр Лукашенко считает, что если бы в стране была остановлена экономика и производства в результате реагирования на пандемию коронавируса, то восстановить их в прежних масштабах уже бы не удалось никогда.

Александр Лукашенко во время посещения 38-й десантно-штурмовой бригады
Александр Лукашенко во время посещения 38-й десантно-штурмовой бригады

Чтобы помнили. Ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны - архивные фото БЕЛТА

Советские граждане, освобожденные из фашистского лагеря смерти, 1944 год
Советские граждане, освобожденные из фашистского лагеря смерти, 1944 год

Благодарность Президента объявлена преподавателям и студентам белорусских вузов.

Ставка рефинансирования с 1 июля снижается до 7,75%.

Беларусь предлагает провести заседание Евразийского межправительственного совета 17 июля в очном формате в Минске, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым.

Во время встречи
Во время встречи

Правительство России одобрило проект протокола о внесении изменений в белорусско-российское межправительственное соглашение 2011 года о предоставлении Беларуси государственного экспортного кредита для строительства АЭС.

Постановлением Совета Министров от 19 июня 2020 года №350 назначен новый заместитель председателя концерна "Белнефтехим".

Фото из архива
Фото из архива

Проект республиканского бюджета на 2021 год внесут в Совмин до 15 сентября.

В Беларуси повышаются денежные нормы расходов на государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательных учреждениях, приемниках-распределителях для несовершеннолетних. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 19 июня 2020 года №354.

Беларусь и Узбекистан реализуют совместный проект по созданию селекционно-генетического центра.

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В Полоцке в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны торжественно открыли мемориальный комплекс "Урочище Пески" на месте массовых захоронений времен войны.

На церемонии открытия
На церемонии открытия

Госпогранкомитет создал виртуальную "Книгу памяти" на своем портале.

В Беларуси выздоровели и выписаны 37 923 пациента с COVID-19.

Очередной гуманитарный груз со средствами защиты доставили в Беларусь из Китая.

Самолет с гуманитарным грузом прибыл в Национальный аэропорт Минск
Самолет с гуманитарным грузом прибыл в Национальный аэропорт Минск

Два самолета с гуманитарным грузом прибыли в Беларусь из Сербии.

Самолет с гуманитарным грузом прибыл в Национальный аэропорт Минск
Самолет с гуманитарным грузом прибыл в Национальный аэропорт Минск

В преддверии Дня Независимости в роддоме Могилевской больницы скорой медицинской помощи прошла акция "Падары немаўляці вышыванку". Женщин, недавно ставших мамами, поздравил первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк.

Во время акции
Во время акции

IIHF утвердил новые сроки проведения ЧМ-2021 по хоккею.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23 июня

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ЗАВТРА

Знаменательные даты 24 июня

120 лет назад родился Чорный Кузьма (Романовский Николай Карлович) (д.Жабчево Копыльского р-на Минской обл.), белорусский писатель. В 1916-1919 годах учился в Несвижской учительской семинарии, в 1923-1925 годах в БГУ. Был членом литературного объединения "Маладняк", председателем литературного объединения "Узвышша". В 1938 году арестован. До июня 1939 года находился в минской тюрьме. С 1941 года был в эвакуации в Москве, участвовал в издании газеты-плаката "Раздавім фашысцкую гадзіну". В 1944 году вернулся в Минск, работал в журнале "Беларусь". Автор романов "Земля", "Отечество", "Третье поколение", повестей "Левон Бушмар", "Люба Лукьянская", рассказов. Выступал также в жанре драматургии. Перевел на белорусский язык многие произведения А.Пушкина, Н.Гоголя, М.Горького, Я.Гашека и др. Умер в 1944 году.

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