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06 мая 2021, 07:00

Картина дня: День печати, визит делегации Молдовы, онлайн-парад для ветеранов в Витебске

ВЧЕРА

Картина дня. 5 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников сферы информации и связи с Днем печати и Днем работников радио, телевидения и связи.

Фото из архива
Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем партии социалистов Республики Молдова, экс-президентом этой страны Игорем Додоном.

Игорь Додон и Александр Лукашенко
Игорь Додон и Александр Лукашенко

Состоялась встреча председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко и председателя Совета Республики Натальи Кочановой с парламентской делегацией Молдовы во главе с председателем парламента Зинаидой Гречаный.

Во время встречи
Во время встречи

Совместное заявление о сотрудничестве подписали Национальное собрание Беларуси и парламент Молдовы.

Беларусь и Молдова намерены расширять сотрудничество в агропромышленной сфере.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту Мексики в связи с трагедией в метрополитене Мехико.

Перцов: с прошлой "Золотой Литеры" белорусская журналистика изменилась кардинально.

Подведены итоги XVII Национального конкурса "Золотая Литера". Победителем в номинации "Лучший творческий проект года республиканских печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий" стал мультимедийный проект БЕЛТА "З гонарам у сэрцы".

Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси

Конституционный суд Беларуси признал закон "О защите персональных данных" соответствующим Конституции.

Итоговый проект новой Конституции Беларуси намерены вынести на общественное обсуждение.

Госпогранкомитет представил к лишению званий 5 человек.

Фото из архива
Фото из архива

Генпрокуратура: дело Тихановского и его сообщников направлено в суд.

ОАО "Белорусское морское пароходство" готово перевозить продукцию БМЗ в Европу - Минтранс.

КОММЕНТАРИИ: У бизнеса есть план и господдержка: как пандемия стала для предпринимателей стимулом развиваться.

ФПБ предложила создать систему народного контроля за ценами.

В Гомельской области вводится местный сбор за пересечение транспортными средствами госграницы в пунктах пропуска.

Фото из архива
Фото из архива

"Белпочта" выплатит пенсии за 9 мая досрочно.

Каранкевич: наш долг - окружить ветеранов вниманием и заботой.

Великая Отечественная война - на центральном месте в исторической памяти белорусов, заявила аналитик Белорусского института стратегических исследований кандидат социологических наук Светлана Алейникова во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Великая Отечественная война в контексте патриотического воспитания".

Во время круглого стола
Во время круглого стола

Белорусы должны расти патриотами, начиная гордиться историей своей семьи. Об этом заявил научный сотрудник Центра военной истории Беларуси Института истории НАН Дмитрий Киенко во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Великая Отечественная война в контексте патриотического воспитания".

Найденный в израильской пустыне орден вернулся семье ветерана в Беларуси.

Фото МИД
Фото МИД

Важно сохранить память о страшных событиях войны и не допустить их повторения - блокадница Ленинграда.

С благодарностью принимаю внимание и признательность молодежи за 76 лет под мирным небом - ветеран.

Здесь живет герой: столетний ветеран Иван Курындин прошел войну и встретил победный май в Берлине.

ФОТОФАКТ: Накануне 76-го Дня Победы ветеран ВОВ Владимир Будович из Петрикова принимает поздравления

ФОТОФАКТ: Онлайн-парад для ветеранов прошел на площади Победы в Витебске.

Во время парада
Во время парада

КГК: закупка препаратов за счет государственных средств обеспечивает высокий уровень вакцинации.

Более 400 тыс. человек записаны в организациях здравоохранения Беларуси на вакцинацию от COVID-19.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1138 пациентов с COVID-19, выписан 1131.

Фото из архива
Фото из архива

Общественный транспорт Минска на Радуницу будет работать в усиленном режиме все 4 выходных дня.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Мадриде.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6 мая

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Открытие памятника Иону Солтысу по ул.Ваупшасова с участием председателя парламента Молдовы, экс-президента Молдовы и представителей посольства страны.

Пресс-конференция "Развитие придорожного сервиса в Беларуси: меры по повышению качества услуг" состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04 (+Viber, Telegram), электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Организация и проведение праздничных мероприятий в Республике Беларусь и городе Минске, приуроченных ко Дню Победы. Социальная защита ветеранов и участников Великой Отечественной войны". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол, приуроченный ко Дню Победы, "Чтобы помнили. Карательные операции нацистов на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Всенародная партизанская борьба. Вклад современной молодежи в поисковое движение". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция ко Дню работников радио, телевидения и связи (7 мая) на тему: "Перспективы цифрового развития страны на 2021-2025 годы". Начало в 14.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

7 мая

В Республике Беларусь - День работников радио, телевидения и связи.

75 лет назад родился Бортко Владимир Владимирович (1946), российский кинорежиссер, народный артист Российской Федерации, народный артист Украины, заслуженный деятель искусств РФ. Поставил фильмы "Блондинка за углом", "Собачье сердце", "Идиот", "Мастер и Маргарита" и др. Лауреат Государственной премии РСФСР (1990).

75 лет назад родился Корсаков Андрей Борисович (1946-1991), российский скрипач и педагог, народный артист СССР. Был художественным руководителем камерного ансамбля Московской государственной филармонии "Концертино", художественным руководителем и дирижером Государственного камерного оркестра Союза ССР.

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