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12:34 ФОТОФАКТ: Арт-парадом стартовал День молодежи на "Славянском базаре в Витебске" Культура
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09:00 Картина дня: День Союзного государства на "Славянском базаре", выдача сертификатов ЦТ и потоп века в ФРГ Общество
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16.07.21 23:51 Концерт Союзного государства прошел на "Славянском базаре" Культура
16.07.21 23:21 Дипломы Постоянного комитета Союзного государства вручили артистам России и Беларуси в Витебске Общество
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Общество
17 июля 2021, 09:00

Картина дня: День Союзного государства на "Славянском базаре", выдача сертификатов ЦТ и потоп века в ФРГ

ВЧЕРА

Картина дня. 16 июля

На XXX Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" прошел День Союзного государства. Гала-концерт в Летнем амфитеатре собрал артистов из Беларуси и России.

Во время фествиаля
Во время фествиаля

ФОТОФАКТ: Церемония возложения цветов к Вечному огню в рамках Дня Союзного государства прошла в Витебске

Богота - важный перспективный партнер Минска для укрепления сотрудничества со странами Латинской Америки, заявил заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Мицкевич во время встречи с заместителем председателя Палаты представителей Конгресса Колумбии Херманом Навасом.

Беларусь стремится углубить многовекторное сотрудничество с Китаем и вывести на новую ступень межгосударственные отношения. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков во время встречи в Ташкенте с членом Госсовета, министром иностранных дел КНР Ван И.

Фото из архива
Фото из архива

Восемь резидентов Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" занимаются темой электротранспорта. Об этом сообщил глава администрации парка Александр Ярошенко во время мероприятия ко Дню электротранспорта.

Число электромобилей в Беларуси увеличилось до 4 тыс. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич во время мероприятия к Дню электротранспорта в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

ИНТЕРВЬЮ: МПЗ строит мост в будущее - главный конструктор о наработках завода, технологиях, новациях и кадрах

Государственный комитет по имуществу утвердил инструкцию о порядке ведения единого реестра административно-территориальных и территориальных единиц Беларуси, их регистрации и учета, а также изменений административно-территориального устройства страны.

Фото из архива
Фото из архива

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1276 пациентов с COVID-19, выписан 1361.

В Беларуси началась выдача сертификатов о прохождении ЦТ.

Фото из архива
Фото из архива

БГУ планирует принять в этом году более 5 тыс. студентов.

ИНТЕРВЬЮ: Без любви к детям, другим людям и профессии нет хорошего учителя

ГАИ напоминает о правилах безопасности в жаркую погоду.

Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы в связи с наводнением на западе страны. В Бельгии в результате наводнения погибли по меньшей мере 23 человека, десятки пропали без вести.

Фото Bild
Фото Bild

ФОТОФАКТ: "Потоп века" в Германии

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17-18 июля

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На площадке Верхнего города в Минске 17 июля пройдет фестиваль "Классика у ратуши". На мероприятии прозвучат лучшие образцы музыкальной классики XVIII-XX столетий - произведения Вивальди, Моцарта, Брамса, Чайковского, Огинского и других композиторов.

Мероприятие с музыкальной программой "Вечерняя звезда" 17 июля пройдет в музее "Лошицкая усадьба" - филиале Музея истории города Минска в рамках проекта "Музыкальный салон в Лошицкой усадьбе".

Праздничный концерт "В ритме БГУ" пройдет 17 июля с 14.30 до 15.30 в торговом центре "Столица".

Велопробег, приуроченный к Году народного единства, пройдет 17 июля в Слуцком районе.

Юбилейный ХХХ Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет по 18 июля. Гостей ждет насыщенная программа.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

18 июля

В Республике Беларусь - День металлурга.

Международный день Нельсона Манделы.

125 лет назад родился Волынчик Антон Михайлович, белорусский хоровой дирижер, композитор, заслуженный деятель культуры Беларуси (1964). В 1935 году окончил Высшие музыкальные курсы Варшавской консерватории при Кременецком музыкальном лицее. Преподавал пение в Клецкой и Новогрудской гимназиях, создавал любительские хоры. С 1947 года хормейстер Молодечненского областного ансамбля песни и танца "Неман", в 1965-1971 годах руководитель Гродненской народной хоровой капеллы учителей, одновременно в 1961-1976 годах заведующий кафедрой Гродненского педагогического института. Автор хоров и песен на стихи Я.Купалы, Я.Коласа, К.Буйло и др. Умер в 1985 году.

100 лет назад родился Гленн Джон Хершел, первый американец, совершивший орбитальный космический полет (20 февраля 1962 года). Умер в 2016 году.

19 июля

80 лет назад родилась Мохнач Нинель Николаевна, белорусский философ, кандидат философских наук (1974). В 1954 году окончила БГУ. Работала в Институте философии и права АН Беларуси. Автор научных трудов по проблемам национально-освободительного движения, общественно-политической и философской мысли Беларуси конца XVIII - I пол. XIX века, становления национального самосознания, истории, культуры и этики. Один из авторов "Очерков истории философской и социологической мысли Беларуси (до 1917 года)" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1984). Умерла в 1995 году.

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