Картина дня: День защитников Отечества, Макей в СПЧ ООН и какой будет белорусская вакцина от COVID

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 24 февраля 2021
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:01 В ВОЗ заявили о снижении смертности от коронавируса в мире за неделю на 20% В мире
07:53 Совмин установил предельно допустимый рост цен на социально значимые товары Экономика
07:45 Имена победителей проекта "100 идей для Беларуси" назовут сегодня Общество
07:21 Семинар-практикум по изготовлению традиционной народной куклы стартует в Могилеве Регионы
07:20 Профессор о последствиях COVID-19, эффективных лекарствах и ожидании третьей волны Общество
07:00 Пресс-конференция о перспективах индивидуального жилищного строительства пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
07:00 Лукашенко: Беларусь, как и раньше, выступает за продолжение всестороннего сотрудничества с Эстонией Президент
07:00 Картина дня: День защитников Отечества, Макей в СПЧ ООН и какой будет белорусская вакцина от COVID Общество
00:56 "Челси" и "Бавария" победили в  матчах 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт
00:52 В США грузовой поезд с топливными цистернами столкнулся с фурой В мире
00:24 На 101-м году жизни умер поэт Лоуренс Ферлингетти В мире
23.02.21
23.02.21 23:54 В Барселоне полиция применила силу против участников акции в поддержку осужденного рэпера В мире
23.02.21 23:19 В Минске задержали нетрезвого водителя с 3,49 промилле алкоголя Происшествия
23.02.21 23:05 Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/8 финала турнира в Монпелье Спорт
23.02.21 22:49 Определились все участники плей-офф текущего сезона КХЛ Спорт
23.02.21 22:29 Пари Сен-Жермен" разгромил гандболистов "Кельце" в Лиге чемпионов Спорт
23.02.21 22:04 Власти Ирландии продлили жесткий карантин до 5 апреля В мире
23.02.21 22:01 Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Амуру" в матче чемпионата КХЛ Спорт
23.02.21 21:54 Иран ограничил инспекции МАГАТЭ на своих ядерных объектах В мире
23.02.21 21:40 Хоккеисты столичной "Юности" стали победителями регулярного чемпионата Беларуси Спорт
23.02.21 21:36 Сенат США утвердил кандидатуру нового постпреда страны при ООН В мире
23.02.21 21:23 Финал восьми Лиги чемпионов по футзалу перенесли из Беларуси в Хорватию Спорт
23.02.21 21:08 В Великобритании впервые с октября выявили менее 9 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки В мире
23.02.21 20:48 Макрон предложил учредить должность спецпосланника ООН по климатической безопасности В мире
23.02.21 20:25 Температура воздуха в Германии за неделю поднялась более чем на 40 градусов В мире
23.02.21 20:21 В Минской области в текущем учебном году китайский язык начали изучать более 620 учащихся Регионы
23.02.21 20:13 Московский "Спартак" крупно обыграл "Сочи" в матче чемпионата КХЛ Спорт
23.02.21 19:59 США разместили стратегические бомбардировщики в Норвегии В мире
23.02.21 19:38 В Германии на ЧМ по лыжным видам спорта из-за теплой погоды перенесены спринтерские гонки Спорт
23.02.21 19:33 Великобритания отложила до апреля ратификацию торговой сделки с ЕС В мире
Все новости
Все новости
Общество
24 февраля 2021, 07:00

Картина дня: День защитников Отечества, Макей в СПЧ ООН и какой будет белорусская вакцина от COVID

ВЧЕРА

Картина дня. 23 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников, ветеранов, солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что это поистине всенародный праздник, который объединяет многие поколения белорусов в беззаветном служении Родине.

Фото из архива
Фото из архива

ФОТОФАКТ: Представители Госсекретариата Совбеза возложили цветы к монументу Победы

Гармошка, каска, фляга - в МВД креативно поздравили мужчин с Днем защитников Отечества.

Фото МВД
Фото МВД

В развитие переговоров, прошедших накануне, состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Лидеры двух стран обсудили функционирование налоговой системы, вопросы кооперации в ВПК, усиление совместных оборонных систем, работу СМИ в современных условиях.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси в 2020 году была обеспечена устойчивая работа экономики. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время заседания Совета Министров. Промышленность и сельское хозяйство в январе продемонстрировали рост.

Во время заседания
Во время заседания

Минэкономики ожидает в I квартале рост ВВП на 0,3-0,5%. Об этом сообщил министр экономики Александр Червяков. Государство в 2020 году выполнило все социальные гарантии.

Александр Червяков
Александр Червяков

В ряде случаев подходы к тематике прав человека не только не объединяют международное сообщество, но продолжают его разделять. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в Женеве во время выступления на 46-й сессии Совета ООН по правам человека. Несмотря на жесткий политический и экономический прессинг, белорусское государство развивается не по выкроенным лекалам западных стран, а так, как решает сам белорусский народ в своих собственных интересах, заявил глава МИД. Притязания Запада на роль международного надзирателя выглядят как отвлечение внимания от своих проблем.

Правительство утвердило госпрограмму по охране окружающей среды до 2025 года.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси создается межведомственная группа по работе над госпрограммой патриотического воспитания населения до 2025 года, сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник управления по делам молодежи Министерства образования Татьяна Симановская.

Татьяна Симановская во время круглого стола
Татьяна Симановская во время круглого стола

Белорусские банки в 2020 году направили на благотворительность более Br35 млн.

КОММЕНТАРИЙ: Белорусская вакцина будет эффективна против мутаций SARS-CoV-2

За сутки в Беларуси зарегистрированы 972 пациента с COVID-19, выписан 861.

Фото из архива
Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: Капитальный ремонт: как сделать так, чтобы все были довольны?

Более 3 тыс. авторских разработок, предложенных для участия в республиканском молодежном проекте "100 идей для Беларуси", реализованы, сообщила официальный представитель Центрального комитета БРСМ, руководитель проекта "100 идей для Беларуси" Наталья Столпинская.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24 февраля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА. По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Пресс-конференция на тему "Индивидуальное жилищное строительство: перспективные направления" пройдет в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. Участниками станут начальник главного управления строительства и жилищной политики Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04 (+Viber, Telegram), электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

Круглый стол на тему "Защита прав тяжелобольных детей: вызовы современности" (организатор - Белорусский детский хоспис) состоится в 10.00 в конференц-зале гостиницы "Орбита" (пр-т Пушкина, 39).

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Агротуризм в Беларуси. Готовность к туристическому сезону - 2021". Организаторами мероприятия будет обеспечена прямая трансляция пресс-конференции на YouTube-канале РУП "Дом прессы".

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Развитие и оптимизация маршрутной сети общественного транспорта в г.Минске" (представители Минского городского исполнительного комитета). Начало в 12.00.

Финал республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" по итогам 2020 года состоится в Минске.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 25 февраля

115 лет назад родился Карузо Павел Иосифович (д.Волколата Докшицкого р-на Витебской обл.), белорусский общественно-политический деятель, композитор. В 1928 году окончил Виленскую консерваторию. С 1925 года участвовал в общественно-политической и культурной жизни Западной Беларуси. В 1927 году был председателем ЦК Белорусской христианской демократии и редактором ее печатного органа - газеты "Белорусский источник". В 1934 году переехал в Минск, где был арестован и сослан на Соловки (Россия). После 13-летнего заключения вернулся в Беларусь. Работал в Доме народного творчества в Молодечно. В 1949 году вновь арестован и сослан в Сибирь. После реабилитации в 1957 году вернулся в Вильнюс, работал в Государственном ансамбле польской песни и танца в Литве. Сотрудничал с фольклористами Института искусствоведения, этнографии и фольклора АН Беларуси, печатался в журнале "Мастацтва Беларусi", газете "Лiтаратура i мастацтва". Подготовил к изданию музыкальные фольклорные записи А.Гриневича. Автор"Камерной симфонии", ряда песен на слова Я.Купалы, Я.Коласа и других белорусских поэтов. Умер в 1988 году.

70 лет назад родился Герасимов Евгений Владимирович, российский актер, народный артист России. Снимался в фильмах "Петровка, 38", "Огарева, 6", "Гостья из будущего". Снял фильмы "Не ходите, девки, замуж", "Ричард Львиное Сердце" и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото организаторов Имена победителей проекта "100 идей для Беларуси" назовут сегодня
Фото из архива Профессор о последствиях COVID-19, эффективных лекарствах и ожидании третьей волны
Фото из архива Пресс-конференция о перспективах индивидуального жилищного строительства пройдет сегодня в БЕЛТА
Фото из архива Первые перелетные птицы возвращаются в Беларусь
Фото house.gov.by Австрийские парламентарии проявили интерес к опыту Беларуси по борьбе с COVID-19
Фото из архива Число осужденных за незаконный оборот наркотиков в 2020 году снизилось на 12%
Главное
Фото из архива Лукашенко и Путин провели телефонный разговор в развитие состоявшихся накануне переговоров
Промышленность и сельское хозяйство в январе продемонстрировали рост - Головченко
За сутки в Беларуси зарегистрированы 972 пациента с COVID-19, выписан 861
Престижный выбор: стартуют продажи в двух "средиземноморских" новостройках Minsk World
Топ-новости
Картина дня: День защитников Отечества, Макей в СПЧ ООН и какой будет белорусская вакцина от COVID
Совмин установил предельно допустимый рост цен на социально значимые товары
Государство в 2020 году выполнило все социальные гарантии - Червяков
Профессор о последствиях COVID-19, эффективных лекарствах и ожидании третьей волны
Дорожную карту по приведению досье на лекарства в соответствие с нормами ЕАЭС подписали в Беларуси
Имена победителей проекта "100 идей для Беларуси" назовут сегодня
Белорусская вакцина будет эффективна против мутаций SARS-CoV-2 - ученый
Гродно примет эстафету молодежной столицы Беларуси 25 февраля
Правительство утвердило госпрограмму по охране окружающей среды до 2025 года
Онлайн-конференция о декларировании доходов граждан за 2020 год пройдет 25 февраля на сайте БЕЛТА
ГВПК: Беларусь и ОАЭ заинтересованы в развитии военно-технического сотрудничества
Рачков проведет 24 февраля личный прием граждан
В Беларуси участниками волонтерского движения являются более 76 тыс. молодых людей
На Мозырском НПЗ готовят к запуску комплекс H-Oil
Туман, снег и гололедица ожидаются в Беларуси 24 февраля
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.