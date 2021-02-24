Картина дня: День защитников Отечества, Макей в СПЧ ООН и какой будет белорусская вакцина от COVID

ВЧЕРА

Картина дня. 23 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников, ветеранов, солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что это поистине всенародный праздник, который объединяет многие поколения белорусов в беззаветном служении Родине.

Фото из архива

ФОТОФАКТ: Представители Госсекретариата Совбеза возложили цветы к монументу Победы

Гармошка, каска, фляга - в МВД креативно поздравили мужчин с Днем защитников Отечества.

Фото МВД

В развитие переговоров, прошедших накануне, состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Лидеры двух стран обсудили функционирование налоговой системы, вопросы кооперации в ВПК, усиление совместных оборонных систем, работу СМИ в современных условиях.

Фото из архива

В Беларуси в 2020 году была обеспечена устойчивая работа экономики. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время заседания Совета Министров. Промышленность и сельское хозяйство в январе продемонстрировали рост.

Во время заседания

Минэкономики ожидает в I квартале рост ВВП на 0,3-0,5%. Об этом сообщил министр экономики Александр Червяков. Государство в 2020 году выполнило все социальные гарантии.

Александр Червяков

В ряде случаев подходы к тематике прав человека не только не объединяют международное сообщество, но продолжают его разделять. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в Женеве во время выступления на 46-й сессии Совета ООН по правам человека. Несмотря на жесткий политический и экономический прессинг, белорусское государство развивается не по выкроенным лекалам западных стран, а так, как решает сам белорусский народ в своих собственных интересах, заявил глава МИД. Притязания Запада на роль международного надзирателя выглядят как отвлечение внимания от своих проблем.

Правительство утвердило госпрограмму по охране окружающей среды до 2025 года.

Фото из архива

В Беларуси создается межведомственная группа по работе над госпрограммой патриотического воспитания населения до 2025 года, сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник управления по делам молодежи Министерства образования Татьяна Симановская.

Татьяна Симановская во время круглого стола

Белорусские банки в 2020 году направили на благотворительность более Br35 млн.

КОММЕНТАРИЙ: Белорусская вакцина будет эффективна против мутаций SARS-CoV-2

За сутки в Беларуси зарегистрированы 972 пациента с COVID-19, выписан 861.

Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: Капитальный ремонт: как сделать так, чтобы все были довольны?

Более 3 тыс. авторских разработок, предложенных для участия в республиканском молодежном проекте "100 идей для Беларуси", реализованы, сообщила официальный представитель Центрального комитета БРСМ, руководитель проекта "100 идей для Беларуси" Наталья Столпинская.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24 февраля

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Пресс-конференция на тему "Индивидуальное жилищное строительство: перспективные направления" пройдет в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. Участниками станут начальник главного управления строительства и жилищной политики Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04 (+Viber, Telegram), электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

Круглый стол на тему "Защита прав тяжелобольных детей: вызовы современности" (организатор - Белорусский детский хоспис) состоится в 10.00 в конференц-зале гостиницы "Орбита" (пр-т Пушкина, 39).

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Агротуризм в Беларуси. Готовность к туристическому сезону - 2021". Организаторами мероприятия будет обеспечена прямая трансляция пресс-конференции на YouTube-канале РУП "Дом прессы".

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Развитие и оптимизация маршрутной сети общественного транспорта в г.Минске" (представители Минского городского исполнительного комитета). Начало в 12.00.

Финал республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" по итогам 2020 года состоится в Минске.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 25 февраля

115 лет назад родился Карузо Павел Иосифович (д.Волколата Докшицкого р-на Витебской обл.), белорусский общественно-политический деятель, композитор. В 1928 году окончил Виленскую консерваторию. С 1925 года участвовал в общественно-политической и культурной жизни Западной Беларуси. В 1927 году был председателем ЦК Белорусской христианской демократии и редактором ее печатного органа - газеты "Белорусский источник". В 1934 году переехал в Минск, где был арестован и сослан на Соловки (Россия). После 13-летнего заключения вернулся в Беларусь. Работал в Доме народного творчества в Молодечно. В 1949 году вновь арестован и сослан в Сибирь. После реабилитации в 1957 году вернулся в Вильнюс, работал в Государственном ансамбле польской песни и танца в Литве. Сотрудничал с фольклористами Института искусствоведения, этнографии и фольклора АН Беларуси, печатался в журнале "Мастацтва Беларусi", газете "Лiтаратура i мастацтва". Подготовил к изданию музыкальные фольклорные записи А.Гриневича. Автор"Камерной симфонии", ряда песен на слова Я.Купалы, Я.Коласа и других белорусских поэтов. Умер в 1988 году.

70 лет назад родился Герасимов Евгений Владимирович, российский актер, народный артист России. Снимался в фильмах "Петровка, 38", "Огарева, 6", "Гостья из будущего". Снял фильмы "Не ходите, девки, замуж", "Ричард Львиное Сердце" и др.

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