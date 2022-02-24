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24 февраля 2022, 07:00

Картина дня: День защитников Отечества, "Референдум. В теме" и 4-миллионный трактор BELARUS

ВЧЕРА

Картина дня. 23 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил воинов и ветеранов Вооруженных Сил и всех соотечественников с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил. Глава государства подчеркнул, что этот праздник стал символом преемственности героизма и подвига воинов многих поколений.

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Вооруженные Силы надежно защищают безопасность государства. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, открывая соревнования по стрельбе между руководством силовых структур Беларуси, посвященные Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил.

Традиция оберегать свою Родину, самоотверженность и сила духа. Эти фотографии красноречивее слов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Минского тракторного завода с одной из важнейших вех в истории предприятия и отечественного машиностроения - выпуском четырехмиллионного трактора BELARUS.

Александр Гриневич назначен постоянным и полномочным представителем Беларуси при ОДКБ.

Конкурс "Знай свою Конституцию" на лучшее эссе завершен. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с победителями проекта. В дружеской беседе за круглым столом сенатор пообщалась с ребятами, рассказала о деятельности Совета Республики, вручила дипломы и награды.

Досрочное голосование проходит в штатном режиме, заявил председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко. Он прокомментировал журналистам явку в первый день досрочного голосования.

В проекте Конституции отражаются актуальные вопросы, которые волнуют общество. Об этом заявила заместитель председателя Конституционного суда доктор юридических наук Наталья Карпович во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Референдум. В теме". ВНС поможет избежать социального напряжения в обществе, заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных. Обновление Конституции - это возможность еще раз посмотреть, кто мы и для чего в этом мире, заявил директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов.

В проекте Конституции структурировано изложены наши национальные интересы, заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Референдум. В теме".

Более 5 млн 612 тыс. белорусских граждан получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 4 млн 951 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.

Взрослые поликлиники в Минске продолжат принимать пациентов по воскресеньям, сообщила председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 6230 пациентов с COVID-19, выписаны 1809.

Праздник "Купалье" в Год исторической памяти соединит в себе традиции и современность. Об этом сказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании организационного комитета по подготовке и проведению "Купалья" ("Александрия собирает друзей").

Мобильное приложение "Твой участок" запустило БРСМ совместно с БГУИР.

Специалист рассказала, какие работы относятся к капитальному ремонту жилфонда.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24 февраля

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Пресс-конференция на тему "Возможности развития ядерной медицины в Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Аккредитация СМИ по телефонам: (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул. Энгельса, 30-303.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "О маршрутной сети городского пассажирского транспорта". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Году исторической памяти, на тему "Национальная художественная школа в контексте исторической памяти и в современном развитии". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 25 февраля

115 лет назад родилась Сошальская (Розалион-Сошальская) Варвара Владимировна, русская актриса, народная артистка РСФСР, артистка Московского театра им.Моссовета (1950-1991). Снималась в фильмах "Благие намерения", "Утоли моя печали", "Золотая шпага", "Десять лет без права переписки". Умерла в 1992 году.

110 лет назад родился Санаев Всеволод Васильевич, российский актер кино, народный артист СССР. Снимался в фильмах "Версия полковника Зорина", "Белые росы", "Забытая мелодия для флейты" и др. Умер в 1996 году.

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