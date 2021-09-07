Картина дня: добыча нефти в Беларуси, Саммит женщин - спикеров парламентов и проект "Ведаю Беларусь"

ВЧЕРА

Картина дня. 6 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с гендиректором ПО "Белоруснефть" Александром Ляховым. Глава государства заявил, что не имеет больших претензий к работе ПО "Белоруснефть". Александр Лукашенко также напомнил, что в свое время "Белоруснефть" спасла страну. Президент не исключает, что за счет разработки новых месторождений нефти в Беларуси в предстоящие годы удастся нарастить объемы добычи этого сырья до 3-3,5 млн т в год.

Состоялся телефонный разговор Головченко с Мишустиным. Главы правительств обсудили интеграцию и торгово-экономическое сотрудничество.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова представила Беларусь на ХIII Саммите женщин - спикеров парламентов в Вене. В своем выступлении Наталья Кочанова заявила, что избранная Беларусью модель реагирования и поддержки населения в пандемию доказала свою эффективность.

Гендиректор "Белоруснефти": в области добычи нефти в Беларуси наметились серьезные подвижки.

Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-июле вырос почти на 10%.

Сервис ЕАЭС "Работа без границ" уже насчитывает более 4 млн резюме.

Шпаковский: с подписанием союзных программ формируется пространство равных возможностей в экономике.

БРСМ объявил о старте патриотического проекта "Ведаю Беларусь".

Открытые диалоги, вручение членских билетов и спорт: в Гродненской области отмечают 19-летие БРСМ.

ФОТОФАКТ: Участники автопробега "Символ единства" 6 сентября в Гродно

Тыква из Гомельского района заняла второе место на всероссийском агробатле.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1473 пациента с COVID-19, выписаны 1119.

В Беларуси полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 1 млн 40 тыс. человек.

Церемония подписания документов о передаче Беларуси 500 тыс. доз вакцины Sinopharm состоялась в Минздраве.

Арина Соболенко впервые стала четвертьфиналисткой US Open.

В Беларуси потеплеет с середины недели.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7 сентября

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Пресс-конференция на тему "Поддержка одаренной и талантливой молодежи: создание условий для творческого и интеллектуального роста" состоится в пресс-центре БЕЛТА по адресу г.Минск, ул.Энгельса, 30-303. Начало в 11.00. Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "О реализации международных и республиканских проектов, проведении общегородских праздничных мероприятий, приуроченных к Дню города Минска". Начало в 11.00.

Республиканский форум вожатых БРПО "Пионервожатый: время действовать!" пройдет по 8 сентября в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Форум соберет около 300 лучших педагогов-организаторов Беларуси, а также представителей международного союза общественных объединений "Союз пионерских организаций - Федерация детских объединений" и делегацию детской организации Узбекистана "Камалак".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 8 сентября

Международный день грамотности. Отмечается с 1967 года по решению 14-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО по предложению Всемирного конгресса министров образования по вопросам ликвидации неграмотности в день его торжественного открытия 8 сентября 1965 года.

Международный день солидарности журналистов. Проводится по решению IV конгресса Международной организации журналистов (МОЖ), состоявшегося в мае 1958 года в Бухаресте, в память о чешском журналисте Юлиусе Фучике, казненном гитлеровцами 8 сентября 1943 года.

110 лет назад родилась Кочеткова Анна Васильевна, актриса, заслуженная артистка Беларуси (1949). Работала в театрах России. С 1946 года в Могилевском областном русском драматическом театре, в 1949-1990 годах в Брестском областном драматическом театре. Среди ролей: Полина ("Трибунал" А.Макаенка), Колесникова ("Брестская крепость" К.Губаревича), Варя, Валя ("Парень из нашего города", "Русские люди" К.Симонова) и др. Умерла в 1993 году.

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