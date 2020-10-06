Картина дня: доклад главы ГТК, готовность ко второй волне COVID-19 и старт Нобелевской недели

ВЧЕРА

Картина дня. 5 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько. Президент поинтересовался ситуацией на границах с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной. Александр Лукашенко напомнил, что Беларусь и Россия сейчас обсуждают переориентацию белорусских грузов (нефтепродуктов, калийных удобрений и других товаров) с балтийского направления на порт Усть-Луга.

Александр Лукашенко и Юрий Сенько

Государственный таможенный комитет предлагает бизнесу активнее использовать возможности отечественных транспортно-логистических центров. Об этом заявил председатель ГТК Юрий Сенько по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Из-за COVID-19 ГТК продолжит усиленный контроль за перемещением дальнобойщиков и провозом товаров.

Юрий Сенько

Получившие вакцину от COVID-19 добровольцы чувствуют себя хорошо, заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко. В Беларуси от гриппа привито 12% от подлежащих вакцинации граждан.

Фото из архива

Система здравоохранения Беларуси готова ко второй волне COVID-19, сообщил начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Александр Пацеев.

В Беларуси выздоровели и выписаны 75 303 пациента с COVID-19.

Белорусская АЭС получила седьмую связь с энергосистемой Беларуси - подключена высоковольтная линия электропередачи "БелАЭС - Россь", сообщили в секторе по работе со СМИ ГПО "Белэнерго".

Национальный статистический комитет опубликовал новые данные на основе проведенной в 2019 году в Беларуси переписи. На этот раз бюллетень посвящен национальному составу населения.

Фото из архива

"Белавиа" присоединилась к отраслевой хартии по предотвращению распространения COVID-19.

Опыт, профессионализм, мудрость - в Гомельской области возродили работу совета старейшин.

Курсанты университета МЧС стали призерами и победителями международных конкурсов.

Фото из архива

По требованию Генпрокуратуры приняты меры по устранению нарушений в системе водоснабжения Минска, сообщили в отделе информации надзорного ведомства.

В филиале "Минские тепловые сети" сети завершили подготовку к отопительному сезону.

Мобильное приложение для людей с бессонницей стало лучшим стартапом на конкурсе "День инвестора".

Фото из архива

Обладателями Нобелевской премии 2020 года в области физиологии и медицины стали Харви Дж. Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз М. Райс за открытие вируса гепатита C.

Навстречу новой волне: в Европе продолжает расти заболеваемость коронавирусом.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6 октября

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню охраны мест обитаний, на тему: "Соседи человека. Сохранение среды обитания редких животных и растений Беларуси". Начало в 11.00.

В Большом театре оперы и балета пройдут творческий вечер в честь 70-летия главного балетмейстера народного артиста Беларуси Юрия Трояна и показ спектакля "Анастасия". Творческая встреча начнется в 18.15 в Камерном зале. Начало спектакля в 19.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 7 октября

135 лет назад родился Нильс Хенрик Давид Бор, датский физик, один из создателей современной физики, лауреат Нобелевской премии по физике (1922). Создал теорию атома, автор работ по теории металлов, теории атомного ядра и ядерных реакций. Активный участник борьбы против ядерной угрозы. Умер в 1962 году.

65 лет назад родился Йо-Йо Ма, американский виолончелист китайского происхождения. Самый "продаваемый" классический музыкант современности. Выступает с лучшими оркестрами в самых престижных залах мира. Обладатель 15 премий "Грэмми".

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