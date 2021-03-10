Картина дня: доклад главы КГБ, работа белорусских здравниц и Масленица в архивных фото БЕЛТА

ВЧЕРА

Картина дня. 9 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Комитета государственной безопасности Ивана Тертеля. В центре внимания - тематика текущей работы КГБ, ситуация в сфере национальной безопасности, защиты конституционного строя. Комитет государственной безопасности фиксирует беспрецедентное давление на страну и планы по дестабилизации ситуации в ближайшее время, рассказал Иван Тертель.

На территории Беларуси недавно был обнаружен тайник с огромным количеством взрывчатки. Об этом заявил председатель КГБ Иван Тертель в эфире программы "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1". Комитет государственной безопасности отмечает попытки давления извне на судебную и правоохранительную систему Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами Президента Беларуси Виктора Шеймана. Глава государства поставил задачу по дальнейшему наращиванию производства, развитию новых направлений работы. Например, особое внимание поручено уделить сфере деревообработки, а также наращиванию оборотов в туристической отрасли.

МИД Беларуси предложил консулу Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть Беларусь в связи с грубым нарушением Венской конвенции о консульских сношениях.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила на дому ветерана Великой Отечественной войны Валентину Чудаеву и поздравила ее с Днем женщин. В домашней обстановке за чашкой чая спикер верхней палаты парламента и участник освобождения Беларуси и Минска беседовали о жизни, мире и стабильности в стране, обсуждали бытовые темы.

Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа ориентирует лесхозы на безотходное производство. Об этом он заявил во время расширенного заседания коллегии Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО), сообщили в пресс-службе Минлесхоза.

Фото из архива

Белорусская универсальная товарная биржа и Торгово-промышленная палата Брянской области намерены объединить усилия по привлечению на белорусскую биржевую площадку компаний из этого региона России. Соответствующая договоренность достигнута по итогам рабочей встречи делегации БУТБ с руководством Брянской ТПП.

Международное правоохранительное сотрудничество должно быть вне политики, заявил министр внутренних дел Иван Кубраков.

Иван Кубраков. Фото из архива

В Вооруженных Силах начался второй этап комплексной проверки войск.

Фото из архива

Интерес к услугам белорусских здравниц начинает восстанавливаться, на май забронировано уже более 50% мест в санаториях. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. Заполняемость белорусских здравниц в 2020 году из-за COVID-19 составила 60%. Санатории Беларуси в 2020 году вложили в развитие почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Летом этого года предварительно планируется оздоровить более 344 тыс. детей. Санатории Беларуси в 2020 году вложили в развитие почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Геннадий Болбатовский

Белорусский профсоюз работников здравоохранения в феврале выделил на мероприятия, связанные с эпидемиологической ситуацией, более Br683,75 тыс., сообщили в отраслевом профсоюзе.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1073 пациента с COVID-19, выписаны 852.

Новые зоны отдыха появятся летом в еще необустроенных уголках Минска.

РЕПОРТАЖ: Белорус 35 лет прожил в Сибири и вернулся в родительский дом в Полоцком районе

Белтелерадиокомпания определилась с заявкой от Беларуси на песенный конкурс "Евровидение-2021".

Масленица пришла! Веселый и сытный народный праздник на архивных фотографиях БЕЛТА

Праздник встречи весны в деревне Марковичи – центре колхоза "Красное знамя" Гомельского района, 1986 год

Методист университета МЧС стала серебряным призером соревнований "Красивый забег".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10 марта

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В пресс-центре БЕЛТА пройдет пресс-конференция "Лицензирование деятельности в области использования атомной энергии в контексте подготовки к коммерческой эксплуатации энергоблока № 1 Белорусской АЭС". Начало в 11.00. Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04 (+Viber, Telegram), электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, посвященная Всемирному дню защиты прав потребителей, под девизом "Решить проблему пластикового загрязнения планеты". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Актуальные вопросы строительства современного жилья: развитие населенных пунктов, архитектурные концепции застройки кварталов, проекты домов и интерьеров. О подготовке и проведении 23-й Международной архитектурно-строительной выставки BUDEXPO 2021". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 11 марта

Европейский день памяти жертв терроризма.

Всемирный день борьбы с заболеваниями почек.

100 лет назад родился Пьяццола Астор, аргентинский композитор, музыкант, аранжировщик. Автор более 300 танго, мелодий к кинофильмам "Армагедон", "Юг" и др. Обладатель премии "Сезар" (1986). Умер в 1992 году.

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