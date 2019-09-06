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06 сентября 2019, 07:00

Картина дня: доклад главы МВД, развитие калийной отрасли и новации Трудового кодекса

ВЧЕРА

Картина дня. 5 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра внутренних дел Юрия Караева. Глава государства поинтересовался первыми впечатлениями министра на этом посту после недавнего назначения, его оценками криминогенной ситуации. Министерство внутренних дел Беларуси усиливает работу с обращениями граждан и реагирование на критические публикации в СМИ, сообщил Юрий Караев.

Александр Лукашенко и Юрий Караев
Александр Лукашенко и Юрий Караев

Беларусь начинает сотрудничество с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций с чистого листа и намерена выстроить с ним образцовые отношения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем. Беларусь станет очень хорошим партнером банка, уверен Цзинь Лицюнь.

Цзинь Лицюнь и Александр Лукашенко
Цзинь Лицюнь и Александр Лукашенко

Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства.

Беспилотники, суперкомпьютеры и электротранспорт - премьер-министр Беларуси Сергей Румас посетил Национальную академию наук и ознакомился с новыми разработками белорусских ученых.

Сергей Румас знакомится с выставкой
Сергей Румас знакомится с выставкой

Программу действий по интеграции и ряд соглашений президенты Беларуси и России подпишут в декабре. Об этом заявил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой. Он также уточнил, что цена с 1 января 2020 года на поставляемый в Беларусь российский газ будет определена в отдельном межправительственном соглашении.

Белорусско-российское сотрудничество развивается позитивно, по восходящей. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на встрече с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым.

Дмитрий Мезенцев и Игорь Петришенко. Фото посольства Беларуси в России
Дмитрий Мезенцев и Игорь Петришенко. Фото посольства Беларуси в России

Россия снимает препятствия для свободного движения некоторых товаров, произведенных в странах Евразийского экономического союза, заявили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Совмин скорректировал комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года.

Бразилия рассматривает возможность привлечения белорусских компаний к проекту по освоению новых месторождений нефти и добыче нефти, сообщил посол Бразилии в Беларуси Пауло Фернандо Диас Ферес. Посол предложил преобразовать городской квартал в Минске в стиле Vulica Brasil.

Монголия заинтересована в изучении опыта Беларуси в сферах сельского хозяйства и промышленности, сообщили в пресс-службе МИД по итогам очередного, четвертого раунда политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.

"Беларуськалий" к 2025 году увеличит производственные мощности по выпуску удобрений до 15,5 млн т в год, сообщил генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый. Петриковский ГОК начнет выпуск калийных удобрений к концу нынешнего года. Белорусская калийная компания не исключает начала переговоров по новому калийному контракту с Индией в сентябре, сообщила генеральный директор БКК Елена Кудрявец.

Фото из архива
Фото из архива

Беларусь и другие страны инициативы "Восточное партнерство" готовы и делают все для того, чтобы обеспечить абонентов комфортными тарифами. Об этом заявил министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган перед презентацией нового регионального проекта ЕС "EU4Digital: поддержка цифровой экономики и общества в "Восточном партнерстве".

На II Экономическом форуме городов-побратимов и партнеров Бреста

заключены контракты на сумму более $3 млн, сообщил первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук. Также подписан договор о создании в городе IT-кластера.

Во время работы форума
Во время работы форума

Потенциал обрабатывающей промышленности Брестской области необходимо укреплять, заявил председатель Совета Республики, уполномоченный представитель главы государства в Брестской области Михаил Мясникович во время рабочей поездки в Пинск.

Заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов на круглом столе в пресс-центре БЕЛТА по теме новаций в Трудовом кодексе разъяснил, по каким причинам работник может уволиться до завершения срока действия срочного договора, контракта. Министерство труда и социальной защиты совместно с профсоюзами планирует мониторить возможные проблемы с режимом труда дистанционных работников. Мобильность - ключевая характеристика дистанционного труда в новом Трудовом кодексе.

Игорь Старовойтов
Игорь Старовойтов

Информация о том, как между районами столицы распределили квартиры в экспериментальном доме в Смолевичах для минчан-очередников, а также о цене за квадратный метр, появилась на сайте Мингорисполкома. Уже с 6 сентября начнется прием заявлений от нуждающихся в улучшении жилищных условий и желающих построить в этом доме квартиру.

Республиканский центр психологической помощи БГПУ открылся в Минске. В Беларуси будет создана региональная сеть кризисных психологов, сообщила начальник Республиканского центра психологической помощи Ольга Матюхова.

Беларусь де-факто уже применяет всеобщее среднее образование. Такое мнение высказал министр образования Игорь Карпенко, комментируя введение в Беларуси всеобщего среднего образования. Эта норма содержится в новой редакции Кодекса об образовании.

КОММЕНТАРИЙ: От виртуальной зачетки до электронного университета. Как в БГУ реализуют стратегию цифровой трансформации

Белорусские военные успешно выполнили свои задачи на учении "Боевое содружество - 2019".

Фото <noindex><a href="https://vayar.mil.by/" target="_blank" rel="nofollow">ВАЯР</a></noindex>
Фото ВАЯР

Задержанным по делу об ограблении столичного ювелирного магазина предъявили обвинение, рассказала официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова. Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев рассказал, каким образом помогли камеры наблюдения в расследовании уголовного дела по факту ограбления ювелирного магазина в Минске.

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ФОТОФАКТ: Дикие лошади в Налибокской пуще

Белорусы победили россиян на старте суперфинала Евролиги по пляжному футболу.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6 сентября

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В Брест на площади Ленина в 12.00 состоится торжественно-праздничное представление, посвященное началу мероприятий по празднованию 1000-летия города. В Брестском областном общественно-культурном центре (ул.Коммунистическая, 1) в 14.00 пройдет областной праздник фольклорного искусства "Таночак". Международный Парад оркестров начнется на площадке у памятника 1000-летию Бреста в 18.00. В 20.00 на площади Ленина начнется музыкальный проект "Город света".

Национальный пресс-центр в 10.00 проведет выездное пресс-мероприятие: "Реабилитация и оздоровление детей из регионов Беларуси и России, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. День Союзного государства в "Жемчужине".

Национальный академический концертный оркестр Беларуси проведет в Турове XV праздник камерной и духовной музыки.

Определятся победители и призеры турнира юных футболистов "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 7 сентября

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100 лет назад родился Осипенко Алесь (Александр Харитонович) (д.Пушкари Витебского р-на), белорусский писатель, заслуженный работник культуры Беларуси. В 1952-1953 годах редактор газеты "Чырвоная змена", с 1966-го главный редактор журнала "Маладосць", с 1972-го - сценарного отдела киностудии "Беларусьфильм", в 1976-1980-х - газеты "Літаратура і мастацтва". Основные темы произведений - героизм белорусского народа в борьбе с фашизмом, актуальные социальные и морально-этические проблемы. Автор повестей "Жито", "Последняя версия", "Пойма", романов "Огненный азимут", "Лабиринты страха", "Неприкаянный молодик" и др. Писал сценарии к художественным и документальным фильмам. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси. Умер в 1994 году.

110 лет назад родился Элиа Казан, американский режиссер театра и кино, сценарист, писатель. Один из основателей прославленной Актерской студии в Нью-Йорке. Снял фильмы "Трамвай "Желание", "Америка, Америка" и др. Лауреат многих престижных наград в области киноискусства. Умер в 2003 году.

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