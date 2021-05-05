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05 мая 2021, 07:00

Картина дня: доклад Головченко Президенту, подготовка к Олимпиаде, IT-технологии в культуре

ВЧЕРА

Картина дня. 4 мая

Работа экономики, ответ на санкции, развитие чернобыльских территорий - Лукашенко принял с докладом премьер-министра Головченко.

Александр Лукашенко и Роман Головченко
Александр Лукашенко и Роман Головченко

Экономика Беларуси за первый квартал этого года вышла на траекторию устойчивого роста, и это внушает осторожный оптимизм. Такое мнение высказал премьер-министр Роман Головченко по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Премьер-министр Роман Головченко, говоря о возможности новых мер в ответ на санкции, отметил: будем действовать по обстановке.

Роман Головченко
Роман Головченко

При формировании программы развития регионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, акцент будет сделан на повышение их экономической активности - премьер-министр Роман Головченко.

Премьер-министр Роман Головченко прокомментировал сегодня журналистам возможность передачи президентских полномочий Совету безопасности, что планируется закрепить в отдельном декрете главы государства.

Госнаград и Благодарности Президента удостоены работники МТЗ, труженики АПК и военные.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств лишены воинских и специальных званий.

Минобороны: указ о лишении званий за дискредитирующие поступки закономерен.

Около 40 сотрудников МВД будут лишены специальных званий - Кубраков.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с президентом Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко.

Во время встречи
Во время встречи

В Беларуси вводится запрет на регистрацию жилищных облигаций.

КОММЕНТАРИЙ: Что было, что есть, что будет и чем сердце успокоится. Негадание на экономику

В Организации Договора о коллективной безопасности приветствуют достижение договоренностей о прекращении столкновений на кыргызско-таджикской границе.

СМИ должны больше писать о проблемах, которые власть знает и решает. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович.

Виктор Лискович
Виктор Лискович

МАРТ предлагает исключить несколько видов пластиковой посуды из перечня запрещенных в общепите

На четверых 24,5 года - в Гомеле вынесли приговор по делу доверенных лиц Тихановской.

Возбуждение уголовного дела по факту геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны - безусловно правильное решение. Таким мнением поделился ректор Академии управления при Президенте кандидат исторических наук, доцент Вячеслав Данилович.

Преступлений против жизни и здоровья становится меньше - МВД.

Во время заседания. Фото МВД
Во время заседания. Фото МВД

В преддверии 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне БРСМ объявляет о начале республиканского патриотического конкурса "Мы помним".

Конференция "Электронная культура" стала площадкой для поиска новых IT-технологий в культуре, заявил сегодня заместитель министра культуры Валерий Громада на открытии форума.

Белорусские и российские историки издали первое учебное пособие "Россия и Беларусь: очерки совместной истории" в масштабном цикле совместных работ "Россия и Беларусь: страницы общей истории".

ФОТОФАКТ: Минск украсили ко Дню Победы

ФОТОФАКТ: Круглый стол "Военное поколение - мирному поколению" прошел в музее истории ВОВ.

Во время экскурсии в Музее ВОВ
Во время экскурсии в Музее ВОВ

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время оперативного совещания поручил дорожной службе нарастить темпы ремонта дворовых проездов.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 697 пациентов с COVID-19, выписаны 617.

Фото из архива
Фото из архива

Адвокаты 7 мая бесплатно проконсультируют малоимущих.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Мадриде.

ФОТОФАКТ: Финал республиканских соревнований по шахматам "Белая ладья" проходит в Минске

Спасательная операция, которая проходила на месте обрушения метромоста в столице Мексики, завершена. Согласно последним данным, погибли 23 человека, среди них есть дети. Еще 65 госпитализированы.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 мая

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Всестороннее обеспечение мероприятий, приуроченных к празднованию Радуницы: транспортное сообщение, общественная безопасность, организация посещения кладбищ на территориях с особым пропускным режимом". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню печати, на тему: "Путешествуем по Беларуси вместе с книжными новинками от ведущих издательств страны". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол, приуроченный ко Дню печати (5 мая), на тему: "Журналист: личность и профессионал. О влиянии авторского "я" в журналистике". Начало в 12.00.

Национальный пресс-центр проведет выездную пресс-конференцию, посвященную премьере новой редакции балета "Лебединое озеро" в постановке Валентина Елизарьева. Место проведения: Большой театр Беларуси (Минск, пл.Парижской Коммуны, 1). Начало в 14.00.

Торжественная церемония награждения победителей XVII Национального конкурса "Золотая литера" пройдет в отеле DoubleTree By Hilton Minsk (г.Минск, пр-т Победителей, 9), Бальный зал, 7-й этаж. Начало в 17.00. Участниками творческого состязания стали представители республиканских, областных районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий, зарегистрированных в Республике Беларусь.

Литературно-просветительское мероприятие "Радкі памяці", приуроченное ко Дню Победы, пройдет в Национальной библиотеке Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

6 мая

260 лет назад родился Юндзилл Станислав Бонифаций (д.Ясянцы Вороновского р-на Гродненской обл.), белорусский ботаник, зоолог и естествоиспытатель, один из первых исследователей растительности Беларуси, доктор философии (1798). С 1802 г. профессор ботаники и зоологии Виленского университета. Изучал флору Беларуси и Литвы, полезные ископаемые (соли, торф) Беларуси. Основатель ботанического сада в Вильно (1802). В книге "Описание растений в провинции Великого княжества Литовского" дал характеристику ряда лекарственных растений Беларуси, Литвы и Польши с указанием их применения. Умер в 1847 г.

165 лет назад родился Фрейд Зигмунд (1856-1939), австрийский врач-психиатр и психолог, основатель психоанализа. Автор сочинений "Толкование сновидений", "Тотем и табу" и др. 1856 год - Роберт Эдвин Пири (1856-1920), американский полярный путешественник, адмирал. В 1892 и 1895 годах на санях с собачьими упряжками пересек Гренландию. 6 апреля 1909 года достиг Северного полюса.

60 лет назад родился Клуни Джордж (1961), американский киноактер, режиссер, продюсер. Снимался в сериале "Скорая помощь", фильмах "От заката до рассвета", "Сириана", кинокартинах о Денни Оушене. Лауреат многих престижных премий в области киноискусства.

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