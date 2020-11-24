Картина дня: доклад министра обороны, проверка пищеблоков в школах и "Волонтер года - 2020"

ВЧЕРА

Картина дня. 23 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны Виктора Хренина. Глава государства поинтересовался, как складывается ситуация в Вооруженных Силах. Еще одной темой встречи Президент обозначил вопросы противодействия деструктивным силам, которые пытаются раскачать страну, и патриотического воспитания молодежи.

Вооруженные Силы Беларуси планируют расширить участие в международных миротворческих миссиях. Об этом сообщил министр обороны Виктор Хренин.

Беларусь рассчитывает на политическую мудрость американской стороны и пересмотр решения о выходе из Договора по открытому небу. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел в связи с выходом США из Договора по открытому небу.

Рабочая группа республиканского оргкомитета по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания приступила к обобщению предложений, поступающих в ходе общественного обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития страны. Об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента, руководитель рабочей группы Андрей Кунцевич. Сбор и выработка таких предложений продолжается в рамках региональных диалоговых площадок, общественных приемных, депутатских встреч, прямых линий и приемов граждан в местных органах власти.

Новую модель трактора МТЗ представили на выставке в Китае.

В Минске 1,6 тыс. многодетных семей направят на улучшение жилищных условий до конца этого года.

Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев поручил до конца недели проверить состояние пищеблоков минских школ.

Определены победители республиканского конкурса "Волонтер года - 2020".

Генпрокуратура о нарушителях движения на ж/д: создавали опасность гибели людей.

В Беларуси 22 ноября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 345 человек. Такую информацию разместила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

В Беларуси выздоровели и выписаны 104 698 пациентов с COVID-19.

РНПЦ детской онкологии возглавила Анжелика Солнцева.

Приостановка рейсов "Белавиа" во все пункты России, кроме Домодедово, предусмотрена до 24 декабря.

Белорусские школьники завоевали медали на международном турнире по информатике.

Победителем конкурса инновационных проектов БГУ стал автор инициативы SexEd.

Уникальный издательский проект "Энциклопедия налоговой грамотности" презентовали в Минске.

Более 900 тыс. деревьев и кустарников высадили в населенных пунктах Беларуси с начала года.

В Витебской области елочные базары начнут работать с 19 декабря.

Белорусские пловцы установили несколько рекордов на турнире ISL в Будапеште.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24 ноября

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Опасные погодные условия на дороге: профилактика дорожно-транспортных происшествий в зимний период". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Роль СМИ в создании летописи родного края, популяризации достопримечательностей белорусской глубинки, формировании у молодого поколения чувства патриотизма и любви к своей малой родине". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 25 ноября

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

95 лет назад родилась Мордюкова Нонна Викторовна (1925-2008), российская киноактриса, народная артистка СССР (1974). Создала образы современниц, глубоко национальные русские характеры. Среди ролей: Ульяна Громова ("Молодая гвардия"), Стеша ("Чужая родня"), Саша Потапова ("Простая история") и др. Лауреат Государственной премии СССР (1949), Государственной премии России им. братьев Васильевых (1973). Умерла в 2008 году.

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