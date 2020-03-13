Картина дня: доклад министра здравоохранения, льготы для владельцев электромобилей и зажжение Олимпийского огня

ВЧЕРА

Картина дня. 12 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает положительную работу системы здравоохранения в стране. Об этом он заявил, принимая с докладом министра здравоохранения Владимира Караника. Президент обратил внимание на вопрос цены при импорте медоборудования и лекарств. Глава государства уверен, что для паники в стране по поводу ситуации с коронавирусом COVID-19 нет никаких оснований. Александр Лукашенко особо подчеркнул, что для успешной борьбы с распространением вирусов важно, чтобы здравоохранение в той или иной стране работало на человека, а не преследовало какие-то коммерческие цели.

Александр Лукашенко и Владимир Караник

Ситуация с коронавирусом в Беларуси полностью контролируемая, заявил министр здравоохранения Владимир Караник. Министр подробно рассказал о том, какие профилактические меры уже приняты в стране, какие - предлагаются, каково состояние тех, кто заразился вирусом. Владимир Караник также сообщил, что благодаря изменению системы закупки медицинского оборудования цены на некоторые виды дорогостоящей техники удалось снизить в разы.

Владимир Караник

В Беларуси до 6 апреля ограничат массовые мероприятия с международным участием из-за ситуации с коронавирусом в мире. Министерство здравоохранения считает, что основная задача на сегодняшний момент - снизить риск завоза вируса из других стран. На данный момент в учреждениях здравоохранения Беларуси с лабораторно подтвержденным РНК COVID-19 находится 21 пациент.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О стимулировании использования электромобилей".

Экология и грамотное потребление электроэнергии - чем выгоден рост числа электромобилей в Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил Благодарность труженикам агропромышленного комплекса Брестской области и Мозырского района Гомельской области.

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Евразийский центр развития" Таир Мансуров награжден орденом Почета. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Жилищные вопросы и вопросы здравоохранения стали главными темами во время проведения личного приема граждан председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко в Докшицах.

На приеме Вера Медведева

Рынок труда нуждается в кадрах новой формации, заявил министр образования Игорь Карпенко во время совместного заседания Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания и Общественно-консультативного совета по вопросам образования. Заказчикам кадров нужно усилить профориентационную работу с учащимися. В Беларуси планируют создать Национальное агентство по обеспечению качества образования.

Игорь Карпенко

ЕС рассчитывает на скорое завершение ратификации соглашений с Беларусью об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Об этом сообщил глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель.

Первый танкер с азербайджанской нефтью для Мозырского НПЗ прибыл в порт Одессы.

Нефтепроводы готовы к прокачке азербайджанской нефти из Украины на Мозырский НПЗ, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

В феврале замедлился рост цен на продтовары и тарифов на услуги.

Белорусские ученые работают над проектированием электродомов, сообщил директор Института энергетики Национальной академии наук Антон Бринь в пресс-центре БЕЛТА. Дорожную карту цифровой трансформации энергетики планируют разработать в СНГ, сообщила заведующая сектором "Экономика энергетики" Института энергетики Национальной академии наук Беларуси Татьяна Зорина.

Во время пресс-конференции

МАЗ презентовал мусоровоз на газовом топливе.

Новый мусоровоз на газовом топливе

Сдача экзаменов в ГАИ - предложения по развитию конкуренции направлены в МВД.

Обновленный физкультурно-оздоровительный комплекс "Припять" открыли в Петрикове.

КОММЕНТАРИЙ: Один против всех, или Кто спасет от буллинга?

КОММЕНТАРИЙ: Минспорт ответил на вопросы туристов о поездках на фоне коронавируса

Минобразования определило нижнее пороговое значение отметок на ЦТ-2020.

Минобразования обращает внимание учащихся на необходимость соблюдения рекомендаций Минздрава в связи со случаями выявления коронавируса в Беларуси.

Авиакомпания "Белавиа" приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Минск - Рим - Минск с 14 марта по 15 апреля.

Олимпийский огонь для Игр-2020 в Токио зажжен в Древней Олимпии.

Фото МОК

СЕГОДНЯ

Анонсы на 13 марта

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Онлайн-конференция "Распределение выпускников 2020 года" пройдет на сайте БЕЛТА с 11.00 до 12.00. Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню защиты прав потребителей - 2020 под девизом "Рациональный потребитель". Начало в 11.00.

В честь Дня Конституции на базе главных управлений юстиции облисполкомов и Минского горисполкома бесплатные приемы граждан проведут специалисты управлений, адвокаты, нотариусы, судебные исполнители, работники органов ЗАГС.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 14 марта

Международный день рек, ранее имевший название Международный день борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь.

125 лет назад родился Володько Иван Иосифович, белорусский архитектор, кандидат архитектуры (1966). Окончил Московский высший художественно-технический институт. Работал в проектных учреждениях Минска. Среди работ: 112-квартирный жилой дом на улице Московской, Литературный музей Я.Купалы в Минске, павильон СССР на международной ярмарке в Страсбурге (Франция), жилые, промышленные и общественные постройки в Москве. Умер в 1984 году.

40 лет назад родилась Уварова Нелли Владимировна, российская актриса. Снималась в фильмах "Не родись красивой", "Таинственный остров", "Мымра", "Ангел на обочине" и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-